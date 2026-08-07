Арсенал се прицели към капитана на Тотнъм

Арсенал проучва възможността за изненадващ трансфер на капитана на Тотнъм Кристиан Ромеро, съобщава “Ди Атлетик”. На "Емиратс" вече са установили контакт с агента на аржентинския национал, за да се запознаят с личните му изисквания. Въпреки проявения интерес, шансовете за сделка между двата ожесточени съперника от Северен Лондон остават минимални, тъй като ръководството на "шпорите" категорично не иска да продава ключовата си фигура на своя най-голям враг.

Аржентинецът почти сигурно ще напусне Тотнъм през този трансферен прозорец. Интер вече е постигнал принципна договореност със Спърс за сделка на стойност около 34 милиона паунда, но италианският шампион не е успели да убеди самия защитник. Желанието на световния шампион е да премине в Атлетико Мадрид и да работи под ръководството на своя сънародник Диего Симеоне. "Дюшекчиите" все още бавят официалната си оферта, тъй като първо трябва да освободят място в състава чрез изходящи трансфери.

Активизирането на Арсенал е пряко свързано с тежката контузия на Уилям Салиба. Френският бранител получи травма в гърба по време на Мондиал 2026 и ще бъде извън терените за няколко месеца. Поради тази причина Микел Артета търси нов класен централен бранител, като паралелно се подготвя и оферта към Астън Вила за английския национал Езри Конса.