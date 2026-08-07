БФС отряза Марек за нова промяна на домакинство

В момента стадион "Бончук" в Дупница е в ремент. Именно затова програмата на Марек за домакинствата с Фратрия и Етър Велико Търново беше обърната и тимът гостува в тези мачове.

В тази връзка спортно-техническата комисия към БФС излезе със следните решения:

- След разглеждане на молба от ФК „Марек 1915“ Дупница, за смяна на домакинство в срещата от V-ти кръг на ВПФЛ/Mr Bit/, между отборите на ФК „Марек 1915“ Дупница и ФК „Добруджа 1919“ Добрич, СТК счита, че на ФК „Марек 1915“ Дупница по изключение бе даден достатъчен срок след предварително заявената дата за приключване на ремонтните работи на стадион „Бончук“ Дупница.

- Предвид горното в срок до 17.00 часа на 11.08.2026 година, ФК „Марек 1915“ Дупница трябва да заяви стадион, на който да провежда домакинските си срещи, до окончателно приключване на строително-ремонтните дейности на стадион „Бончук“ Дупница.

- СТК констатира прекратяване на трудовия договор без предизвестие за неплатени месечни възнаграждения от ФК „Добруджа 1919“ Добрич на Галин Веселинов Григоров –състезател по футбол, считано от 29.07.2026 година.