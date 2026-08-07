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Леонардо Бонучи влиза в треньорския щаб на Италия

Леонардо Бонучи влиза в треньорския щаб на Италия

7 Август, 2026 17:58 973 1

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Бившият защитник се присъединява към екипа на Роберто Манчини, който се завръща начело на националния отбор

Леонардо Бонучи влиза в треньорския щаб на Италия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Известният италиански бранител Леонардо Бонучи поема ново предизвикателство в своята впечатляваща футболна кариера. След като Италианската футболна федерация официално обяви състава на треньорския щаб, стана ясно, че Бонучи ще бъде част от екипа, който ще работи рамо до рамо с Роберто Манчини в националния отбор на Италия.

След бурен и несигурен период за италианския футбол, Роберто Манчини отново поема кормилото на "скуадра адзура". Италианската федерация залага на опит и стабилност, като поверява на Манчини задачата да върне отбора на победния път. В тази мисия той ще разчита на доверени сътрудници и свежи попълнения в треньорския щаб.

Към Манчини се присъединява и Габриеле Ориали, който ще изпълнява ролята на тийм мениджър. Ориали, световен шампион от 1982 година, има богат опит като технически директор в Интер и вече е работил с Манчини и Антонио Конте в националния тим между 2014 и 2023 година. Алберто Болини, който от 2019 година е част от структурата на "адзурите" и младежките формации, остава помощник-старши треньор. В щаба влизат още Антонио Галярди и Масимо Макароне, които ще допринесат със своята експертиза.

Вратарите на Италия ще бъдат под грижите на Марко Рокати и неговия асистент Кристиано Лупатели. За физическата подготовка ще отговарят Джакомо Чечи и Марко Монтини, а анализите и тактическите разузнавания ще бъдат поверени на Ренато Балди и Кристиан Вентурини.


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  • 1 Така де

    1 0 Отговор
    Без Италия световните първенства губят от чара си.

    18:10 07.08.2026

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