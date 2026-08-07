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Българските футболни клубове блестят в Европа: Само едно поражение в 15 срещи

Българските футболни клубове блестят в Европа: Само едно поражение в 15 срещи

7 Август, 2026 20:17 1 372 3

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  • цска-
  • цска 1948-
  • лудогорец-
  • лига на конференците-
  • лига европа-
  • шампионска лига

Родните тимове демонстрират впечатляваща форма в евротурнирите този сезон

Българските футболни клубове блестят в Европа: Само едно поражение в 15 срещи - 1
Снимка: Факти.БГ
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Българският футбол преживява истински ренесанс в европейските клубни турнири през настоящата кампания. Отборите на Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948, заедно с вече отпадналия Лудогорец, изиграха общо 15 мача, като допуснаха само едно поражение – постижение, което вдъхва оптимизъм и гордост на феновете у нас.

"Сините" от Левски се представят повече от достойно в Шампионската лига. Под ръководството на Хулио Веласкес, столичани изиграха пет двубоя, в които записаха три категорични победи на собствен терен срещу Борац (Баня Лука), Университатя (Крайова) и Кайрат. В гостуванията си срещу първите два съперника Левски показа характер и завърши наравно, като така запази непобедената си серия.

ЦСКА също може да се похвали с идентичен актив – три победи и две равенства. Най-яркият момент дойде снощи, когато "червените" разгромиха Макаби (Тел Авив) с 3:0 в Батуми, правейки огромна крачка към плейофите на Лига Европа. Преди това армейците елиминираха Дери Сити, а срещу Карабах изиграха две безрезултатни срещи, като драмата се реши след изпълнение на дузпи – там българският тим показа хладнокръвие и продължи напред.

ЦСКА 1948 също впечатлява с непоколебимостта си в Лигата на конференциите. Възпитаниците на Александър Александров елиминираха Спартак (Търнава) след две нулеви равенства и успех при дузпите. В последния си мач столичани измъкнаха ценна точка при гостуването на Панатинайкос в Атина. До момента балансът им в Европа е три равенства и нито една загуба – истинско постижение за дебютант.

Единствената загуба за българските клубове дойде от Лудогорец, който отстъпи с 0:2 на Апоел (Тел Авив) в Унгария. В реванша на "Хювефарма Арена" разградчани не успяха да наваксат изоставането и след 2:2 отпаднаха от Лигата на конференциите с общ резултат 2:4.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сълза и смях

    6 7 Отговор
    Какви ,,български футболни клубове" бе шумкар,като в тях играят едва 10% българи...
    Я по добре си гледай мацките де ,,палят и взривяват Мрежата" и си лъскай тихо и мирно израстъчито си и не пиши за футбол!

    20:34 07.08.2026

  • 2 Пилотът Гошу

    4 6 Отговор
    Нито има преобладаващо българи в тея клубове, нито са играли срещу сериозни противници...

    21:41 07.08.2026

  • 3 Баба Кина

    1 0 Отговор
    Един път и делиорманци да са на криво. Ще се поправят.

    00:01 08.08.2026

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