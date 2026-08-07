Българските футболни клубове блестят в Европа: Само едно поражение в 15 срещи

Българският футбол преживява истински ренесанс в европейските клубни турнири през настоящата кампания. Отборите на Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948, заедно с вече отпадналия Лудогорец, изиграха общо 15 мача, като допуснаха само едно поражение – постижение, което вдъхва оптимизъм и гордост на феновете у нас.

"Сините" от Левски се представят повече от достойно в Шампионската лига. Под ръководството на Хулио Веласкес, столичани изиграха пет двубоя, в които записаха три категорични победи на собствен терен срещу Борац (Баня Лука), Университатя (Крайова) и Кайрат. В гостуванията си срещу първите два съперника Левски показа характер и завърши наравно, като така запази непобедената си серия.

ЦСКА също може да се похвали с идентичен актив – три победи и две равенства. Най-яркият момент дойде снощи, когато "червените" разгромиха Макаби (Тел Авив) с 3:0 в Батуми, правейки огромна крачка към плейофите на Лига Европа. Преди това армейците елиминираха Дери Сити, а срещу Карабах изиграха две безрезултатни срещи, като драмата се реши след изпълнение на дузпи – там българският тим показа хладнокръвие и продължи напред.

ЦСКА 1948 също впечатлява с непоколебимостта си в Лигата на конференциите. Възпитаниците на Александър Александров елиминираха Спартак (Търнава) след две нулеви равенства и успех при дузпите. В последния си мач столичани измъкнаха ценна точка при гостуването на Панатинайкос в Атина. До момента балансът им в Европа е три равенства и нито една загуба – истинско постижение за дебютант.

Единствената загуба за българските клубове дойде от Лудогорец, който отстъпи с 0:2 на Апоел (Тел Авив) в Унгария. В реванша на "Хювефарма Арена" разградчани не успяха да наваксат изоставането и след 2:2 отпаднаха от Лигата на конференциите с общ резултат 2:4.