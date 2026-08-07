Левски се раздели окончателно с Климент Йончев

От Левски съобщиха за постигнато съгласие за прекратяване на професионалните отношения с Директор „Комуникации“ в клуба - Климент Йончев.

Паралелно с това, занапред се прекратява и сътрудничеството с представляваната от него агенция „Кий Ивентс енд Комуникейшън“ ООД, се казва още в изявление на клуба.

Климент Йончев се присъедини към клуба в началото на април 2025 година и благодарение на положените от него усилия бе подобрена комуникацията с медиите и привържениците.

В последните няколко месеца Йончев беше в отпуск.