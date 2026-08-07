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Левски се раздели окончателно с Климент Йончев

Левски се раздели окончателно с Климент Йончев

7 Август, 2026 20:42 1 302 4

  • левски-
  • директор-
  • комуникации-
  • климент йончев-
  • първа лига

До момента той заемаше поста - Директор „Комуникации“ в клуба

Левски се раздели окончателно с Климент Йончев - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

От Левски съобщиха за постигнато съгласие за прекратяване на професионалните отношения с Директор „Комуникации“ в клуба - Климент Йончев.

Паралелно с това, занапред се прекратява и сътрудничеството с представляваната от него агенция „Кий Ивентс енд Комуникейшън“ ООД, се казва още в изявление на клуба.

Климент Йончев се присъедини към клуба в началото на април 2025 година и благодарение на положените от него усилия бе подобрена комуникацията с медиите и привържениците.

В последните няколко месеца Йончев беше в отпуск.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 И СЕГА ТАНАС ШИШКОВ

    3 3 Отговор
    Почетният президент Да сложи един чужденец щото са много малко. То ВЪВ отбора на народа български... БЪЛГАРИ НЯМА. САМО ПОЧ. ПРЕЗИДЕНТ БОРЧЕТО И БОСТАНА.

    20:52 07.08.2026

  • 2 Конграчулейшънс

    1 2 Отговор
    Анадър уан байтс дъ дъст,към родината.

    22:30 07.08.2026

  • 3 ДрБр

    0 4 Отговор
    Левски не може да се раздели с никого защото отдавна не е между живите. Разделят се някакви от подуями.

    Коментиран от #4

    23:37 07.08.2026

  • 4 ХАРОН

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "ДрБр":

    Левски е вечен, микренци обречени!

    23:59 07.08.2026

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