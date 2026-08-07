Левски се раздели окончателно с Климент Йончев

От Левски съобщиха за постигнато съгласие за прекратяване на професионалните отношения с Директор „Комуникации“ в клуба - Климент Йончев.
Паралелно с това, занапред се прекратява и сътрудничеството с представляваната от него агенция „Кий Ивентс енд Комуникейшън“ ООД, се казва още в изявление на клуба.
Климент Йончев се присъедини към клуба в началото на април 2025 година и благодарение на положените от него усилия бе подобрена комуникацията с медиите и привържениците.
В последните няколко месеца Йончев беше в отпуск.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 И СЕГА ТАНАС ШИШКОВ
20:52 07.08.2026
2 Конграчулейшънс
22:30 07.08.2026
3 ДрБр
Коментиран от #4
23:37 07.08.2026
4 ХАРОН
До коментар #3 от "ДрБр":Левски е вечен, микренци обречени!
23:59 07.08.2026