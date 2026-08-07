Новини
Спорт »
Световен футбол »
Атлетико Мадрид пред раздяла с Александър Сьорлот

Атлетико Мадрид пред раздяла с Александър Сьорлот

7 Август, 2026 19:06 1 207 0

  • атлетико мадрид-
  • александър сьорлот-
  • душан влахович-
  • трансфер-
  • ла лига-
  • турски шампионат-
  • футболни новини

Испанският гранд планира трансферна революция, а норвежкият голмайстор е в центъра на събитията

Атлетико Мадрид пред раздяла с Александър Сьорлот - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Атлетико Мадрид е готов да се раздели с норвежкия си нападател Александър Сьорлот. Според авторитетното издание „Марка“, ръководството на „дюшекчиите“ вече е поставило цена от около 40 милиона евро за 30-годишния таран, който през последния сезон впечатли с 13 попадения в Ла Лига.

Сьорлот не крие, че е склонен да потърси ново предизвикателство, като турските грандове вече наддават за подписа му. Все пак, норвежецът ще обмисли трансфер само при сериозни финансови условия и дългосрочен договор – нещо, което може да се окаже препъникамък за някои от кандидатите.

В случай че Сьорлот напусне „Уанда Метрополитано“, Атлетико Мадрид ще насочи усилията си към сръбския национал Душан Влахович. След раздялата си с Ювентус това лято, Влахович е свободен агент и вече привлича интереса не само на испанския колос, но и на турския Бешикташ. Седемте му гола в 19 мача за „бианконерите“ през изминалия сезон са доказателство за класата му на терена.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове