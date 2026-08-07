Атлетико Мадрид пред раздяла с Александър Сьорлот

Атлетико Мадрид е готов да се раздели с норвежкия си нападател Александър Сьорлот. Според авторитетното издание „Марка“, ръководството на „дюшекчиите“ вече е поставило цена от около 40 милиона евро за 30-годишния таран, който през последния сезон впечатли с 13 попадения в Ла Лига.

Сьорлот не крие, че е склонен да потърси ново предизвикателство, като турските грандове вече наддават за подписа му. Все пак, норвежецът ще обмисли трансфер само при сериозни финансови условия и дългосрочен договор – нещо, което може да се окаже препъникамък за някои от кандидатите.

В случай че Сьорлот напусне „Уанда Метрополитано“, Атлетико Мадрид ще насочи усилията си към сръбския национал Душан Влахович. След раздялата си с Ювентус това лято, Влахович е свободен агент и вече привлича интереса не само на испанския колос, но и на турския Бешикташ. Седемте му гола в 19 мача за „бианконерите“ през изминалия сезон са доказателство за класата му на терена.