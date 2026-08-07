Към Стария континент! Испанската полиция разби голяма мрежа за трафик на хора през Средиземно море

Испанската полиция заяви, че е разбила голяма мрежа за трафик на хора от Алжир в Испания, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Арестувани са 78 души, от които 27 са задържани под стража.

Мрежата е превозвала синтетични наркотици от Испания за Алжир, а на връщане от Алжир са прекарвали мигранти до Иберийския полуостров или до Балеарските острови.

Според полицията мрежата е направила 64 курса, като е прекарала от Африка за Испания около две хиляди души. По този начин са били спечелени повече от 24 милиона евро.

Цената на пътуването за един мигрант е достигала до 12 хиляди евро.

В рамките на операцията срещу мрежата полицията е иззела 18 лодки.