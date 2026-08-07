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Към Стария континент! Испанската полиция разби голяма мрежа за трафик на хора през Средиземно море
  Тема: Кризата с бежанците

Към Стария континент! Испанската полиция разби голяма мрежа за трафик на хора през Средиземно море

7 Август, 2026 20:09 1 775 12

  • средиземно море-
  • мигранти-
  • испания-
  • сеута

Цената на пътуването за един мигрант е достигала до 12 хиляди евро

Към Стария континент! Испанската полиция разби голяма мрежа за трафик на хора през Средиземно море - 1
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Испанската полиция заяви, че е разбила голяма мрежа за трафик на хора от Алжир в Испания, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Арестувани са 78 души, от които 27 са задържани под стража.

Мрежата е превозвала синтетични наркотици от Испания за Алжир, а на връщане от Алжир са прекарвали мигранти до Иберийския полуостров или до Балеарските острови.

Според полицията мрежата е направила 64 курса, като е прекарала от Африка за Испания около две хиляди души. По този начин са били спечелени повече от 24 милиона евро.

Цената на пътуването за един мигрант е достигала до 12 хиляди евро.

В рамките на операцията срещу мрежата полицията е иззела 18 лодки.


Испания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    🔥🔥🔥🔥 и нашествия на Сарацините.Отмъщението на Хазарите.

    20:13 07.08.2026

  • 2 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Жълтопаветната измет затова не им дават визи за САЩ,щото са скъсани цървули и нямат 12 000€ да минат изпита,а разни тарамбуки вадят парата и хукват.

    20:14 07.08.2026

  • 3 Мдааа

    15 2 Отговор
    Ако не беше тази инвазия в Сеута щяха да продължават нищо да не разкриват! 64 курса седели и ги гледали и чак, когато другите държави от ЕС казаха, че ще им теглят една и затворят границите и хоп "разбили" канал!
    Европа е продънена отвсякъде заради евролиберастите!

    Коментиран от #11

    20:17 07.08.2026

  • 4 Владимир Путин, президент

    3 1 Отговор
    Много трафик, много хора, много нещо.....
    И нито един не хочет в Русия !!!
    Пачему так бе таваришчи, пачемуууу ??? 😁

    Коментиран от #6, #8, #9

    20:27 07.08.2026

  • 5 а тез лоши хорица

    4 1 Отговор
    от новодошлите мургави инжинери ли са или испанци

    20:33 07.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Бай Тошо

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":

    Научих Ганчо да вика,че обича Русия.Ама да отиде да живее там не можах.

    Коментиран от #10

    20:41 07.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Ъъъ

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мдааа":

    "Ако не беше тази инвазия в Сеута щяха да продължават нищо да не разкриват!"

    Абе тя тази инвазия май ще се окаже доста съмнителна....Става ясно, че нарушаването на испанската граница в Сеута не е било спонтанно събитие....Все повече доказателства, разследвания и директни изтичания на информация от дипломатически кръгове показват, че Европа е изправена пред високотехнологична хибридна операция, зад която стоят Вашингтон, Рабат и Тел Авив....Идеята е да се накаже правителство на Испания под ръководството на Педро Санчес за неговата позиция, отказа му да подкрепи войната на САЩ срещу Иран и силната му критика към действията на Израел...Няма да навлизаме в детайли, но Санчес категорично забрани на САЩ да използват базите в Испания, опъна се на Тръмп за военните разходи, и най-големия му грях - остро критикува израелското правителство!! Той директно обвини Нетаняху в геноцид в ивицата Газа, призна палестинската държава, наложи строго ембарго върху търговията с оръжие с Израел и забрани на кораби под американски флаг, превозващи военни товари за израелските въоръжени сили, както и на израелски военни кораби, да влизат в испански пристанища или да се зареждат с гориво там.... Мароко пък се присъедини към „Авраамовите споразумения“ и нормализира отношенията си с Израел.
    В замяна, Теъмп предприе стъпка, която американската дипломация не се беше осмелявала да предприеме от десетилетия - той официално призна суверенитета на Мароко над спорната територия Запа

    20:47 07.08.2026

  • 12 Анджо

    7 1 Отговор
    Само се питам , колко са бедни тия имигранти и как са спестили 12 000 евро за да ги прекарват през Средиземно море. Това значи ,че някой друг плаща и това не са хвърлени пари на вятъра. В Сеута някой се е промъкнал от толкова народ и няма нищо се случайно в тази акция.

    21:17 07.08.2026

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