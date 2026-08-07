Към Стария континент! Испанската полиция разби голяма мрежа за трафик на хора през Средиземно море

Испанската полиция заяви, че е разбила голяма мрежа за трафик на хора от Алжир в Испания, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
Арестувани са 78 души, от които 27 са задържани под стража.
Мрежата е превозвала синтетични наркотици от Испания за Алжир, а на връщане от Алжир са прекарвали мигранти до Иберийския полуостров или до Балеарските острови.
Според полицията мрежата е направила 64 курса, като е прекарала от Африка за Испания около две хиляди души. По този начин са били спечелени повече от 24 милиона евро.
Цената на пътуването за един мигрант е достигала до 12 хиляди евро.
В рамките на операцията срещу мрежата полицията е иззела 18 лодки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
20:13 07.08.2026
2 Сатана Z
20:14 07.08.2026
3 Мдааа
Европа е продънена отвсякъде заради евролиберастите!
Коментиран от #11
20:17 07.08.2026
4 Владимир Путин, президент
И нито един не хочет в Русия !!!
Пачему так бе таваришчи, пачемуууу ??? 😁
Коментиран от #6, #8, #9
20:27 07.08.2026
5 а тез лоши хорица
20:33 07.08.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Бай Тошо
До коментар #4 от "Владимир Путин, президент":Научих Ганчо да вика,че обича Русия.Ама да отиде да живее там не можах.
Коментиран от #10
20:41 07.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Ъъъ
До коментар #3 от "Мдааа":"Ако не беше тази инвазия в Сеута щяха да продължават нищо да не разкриват!"
Абе тя тази инвазия май ще се окаже доста съмнителна....Става ясно, че нарушаването на испанската граница в Сеута не е било спонтанно събитие....Все повече доказателства, разследвания и директни изтичания на информация от дипломатически кръгове показват, че Европа е изправена пред високотехнологична хибридна операция, зад която стоят Вашингтон, Рабат и Тел Авив....Идеята е да се накаже правителство на Испания под ръководството на Педро Санчес за неговата позиция, отказа му да подкрепи войната на САЩ срещу Иран и силната му критика към действията на Израел...Няма да навлизаме в детайли, но Санчес категорично забрани на САЩ да използват базите в Испания, опъна се на Тръмп за военните разходи, и най-големия му грях - остро критикува израелското правителство!! Той директно обвини Нетаняху в геноцид в ивицата Газа, призна палестинската държава, наложи строго ембарго върху търговията с оръжие с Израел и забрани на кораби под американски флаг, превозващи военни товари за израелските въоръжени сили, както и на израелски военни кораби, да влизат в испански пристанища или да се зареждат с гориво там.... Мароко пък се присъедини към „Авраамовите споразумения“ и нормализира отношенията си с Израел.
В замяна, Теъмп предприе стъпка, която американската дипломация не се беше осмелявала да предприеме от десетилетия - той официално призна суверенитета на Мароко над спорната територия Запа
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