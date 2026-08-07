Германският талант Ноа Атуболу може да облече екипа на Ювентус

Ювентус е насочил вниманието си към младия и перспективен вратар на Фрайбург – Ноа Атуболу. Според информация на calciomercato.com, германският национал се превръща във все по-реална опция за "бианконерите", които усилено търсят сигурност под рамката за предстоящия сезон.

В момента Ювентус се изправя пред истинска дилема – кой ще бъде новият титулярен вратар? Наставникът Лучано Спалети не е убеден в качествата на Микеле Ди Грегорио, а Гулиелмо Викарио от Тотнъм също не успява да спечели доверието му. Основната цел на торинци остава японският талант Зион Сузуки, но интересът към него е огромен – Пари Сен Жермен също се включи в наддаването, което допълнително усложнява ситуацията.

Докато преговорите за Сузуки буксуват, Ювентус не губи време и вече проучва възможността да привлече Ноа Атуболу. Младият германец впечатлява с рефлекси, хладнокръвие и стабилност – качества, които биха донесли спокойствие на защитата на "старата госпожа". Ако сделката със Сузуки се проточи или пропадне, Атуболу може да се окаже златната среда за тима от Торино.

Очаква се Ювентус да изчака развръзката между ПСЖ и Парма относно Сузуки, като евентуален наем на японския страж от френския клуб остава на дневен ред. В същото време, интересът към Атуболу е ясен сигнал, че "бианконерите" са решени да подсилят вратарския пост на всяка цена.