Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
АПИ въвежда нови критерии за спиране на тировете

АПИ въвежда нови критерии за спиране на тировете

7 Август, 2026 20:25 2 062 24

  • апи-
  • тирове-
  • заповед

Заповед в последния момент принуди шофьорите да чакат в 35-градусова жега

АПИ въвежда нови критерии за спиране на тировете - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Властите въвеждат нови и ясни критерии за спирането на тежкотоварните камиони в жегите след остра реакция на транспортния бранш и спешна намеса на министъра на транспорта Георги Пеев. Причината за недоволството станаха внезапните забрани от страна на АПИ, които принудиха шофьорите да изчакват с часове при температури над 35 градуса на паркинги без елементарни условия за почивка.

Ограниченията за движение на камиони над 12 тона влязоха в сила малко след 16:00 часа в петък. Полицейски патрули започнаха да отбиват тежкотоварния трафик по АМ „Струма“, а шофьорите се оказаха блокирани на паркинги, които не предлагат никакви условия.

Проверка на място показа пълна липса на питейна вода, чешми, тоалетни, пейки и дори сянка. Единственото налично край пътя беше контейнер за битови отпадъци и табела, предупреждаваща за африканска чума по свинете. Част от водачите споделиха пред Нова тв, че жегата в кабините е непоносима и трудно издържат на условията. По първоначален план някои от тях е трябвало да прекарат така общо до 23 часа за целия уикенд (в петък ограничението важеше от 16:00 до 23:00 ч., а в неделя – от 16:00 до 20:00 ч.).

Транспортният бранш реагира остро, тъй като заповедта на Агенция „Пътна инфраструктура“ е била обявена в последния момент – едва в четвъртък късния следобед. Според превозвачите това води до огромни финансови загуби заради невъзможността за планиране на курсовете. Проблемът предизвика извънредна среща между бранша и министъра на транспорта Георги Пеев.

След разговорите министърът излезе с ясна позиция, че липсват конкретни правила за въвеждане на временни ограничения, което създава несигурност в сектора. Той подчерта, че в България няма достатъчно подходящи паркинги с условия за водачите, които буквално рискуват здравето си, чакайки в жегата. Пеев поиска от АПИ да представи коригирана и съгласувана с бранша нова заповед с ясни критерии.

Изпълнителният директор на Камарата на автомобилните превозвачи Димитър Димитров обясни какви ще бъдат промените. Спиране на движението заради жегите ще се налага само при наистина екстремни температури над 35 градуса, като мярката ще действа локално – предимно за Русе и съседните области, без да засяга всички магистрали в страната.

Ограничения ще се въвеждат и в дните с интензивен трафик, но те ще важат само за конкретни точки като Кресненското дефиле, както и в участъците по автомагистралите, където в момента се извършват ремонти.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 демек за ново апване

    15 6 Отговор
    нови начини за кихане от тираджиите

    20:37 07.08.2026

  • 2 Иван 1

    28 7 Отговор
    При температури над 30 градуса камионите да са вън от магистралите , защото са опасни за движението, тъй като шофьорите и собствениците се мислят за богове , не са тъпанари са.

    20:39 07.08.2026

  • 3 морски !

    25 0 Отговор
    Скоро спрях на един голям паркинг в посока Пловдив - Бургас , и мога да ви кажа ,че такава мръсотия и в Бангладеш не съм виждал !!Иначе сме европейски , но виснал ЧЛЕН !!

    Коментиран от #4, #5, #18

    20:52 07.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Изтриха ме

    14 0 Отговор

    До коментар #3 от "морски !":

    Ама ще го кажа така : евро🌈член

    20:55 07.08.2026

  • 6 Бай Ганьовски

    15 2 Отговор
    Работи прави се европеец а си все така балкански работи. Обикновенна ифраструктура не е изградил а спира водачи, като европейците.

    Коментиран от #23

    20:57 07.08.2026

  • 7 Не съм тираджия

    18 6 Отговор
    Но ще кажа ,че пътищата са кръвоносната система ,а камионите са кръвоносните съдове на страната ,тъй че да имаме уважение и толерантност към всички на пътя в това число на шофьорите на камиони! Лека вечер и живи и здрави всички

    Коментиран от #12, #13

    21:00 07.08.2026

  • 8 Аз само да питам

    23 1 Отговор
    това продажно и корумпирано АПИ нали щяха да го закриват? Мунчо къде е?

    Коментиран от #10, #14

    21:10 07.08.2026

  • 9 Асан

    11 11 Отговор
    Ми да ги оставим да убиват хората по пьтищата тогава щом няма тоалетни и вода и са “крьвоносната” система нанашата супер “развиваща “се икономика

    Коментиран от #21

    21:18 07.08.2026

  • 10 Сложи си сам поне един плюс

    3 4 Отговор

    До коментар #8 от "Аз само да питам":

    После и други ще ти сложат. Първия плюс е знак ако не си трол. Троловете използват фалшиви лайкове. Това е безсмислено. Ако не си трол и искаш подкрепа сложи си знак.

    21:20 07.08.2026

  • 11 Хубаво

    13 3 Отговор
    Ама после тираджийте напук се наговарят и карат един до друг с 40км запувшвайки цялата магистрала, изпреварват се по 5-6-7 пъти и ако ги бутнеш отзад и оживееш ходи доказвай, че са маймуни. Виждал съм и много добри, но повечето са със средно или без образование, чужденци... и никога не знаеш каква лудост им е в главата. Като правило изпреварвайте отдалече за да ви виждат, но ако са 2-3 тира в редица много се пазете правят номера и въобще не им пука от Кат, полиция и български закони... особенно чуждите тирове (турски, румънски, гръцки).

    Коментиран от #17

    21:20 07.08.2026

  • 12 Тираджия си 100%.

    8 7 Отговор

    До коментар #7 от "Не съм тираджия":

    Само тираджия може да сглоби такава сентенция.

    Коментиран от #15

    21:23 07.08.2026

  • 13 Смех

    10 8 Отговор

    До коментар #7 от "Не съм тираджия":

    Само тираджия би се самоопределил като кръвоносен съд, ама карай

    Коментиран от #16, #19

    21:25 07.08.2026

  • 14 Мунчо увеличи винетките

    11 1 Отговор

    До коментар #8 от "Аз само да питам":

    И му през оня какво става с хората.Играе с 🎃и 🐷 .Чакайте си да се бори срещу тях.Политически анализатори казват така - ако някой е чист и неопетнен и нямат с какво да го държат на каишка господарите никога няма да го допуснат до властта. Изводите всеки може да си направи...

    21:25 07.08.2026

  • 15 Е представи си

    9 1 Отговор

    До коментар #12 от "Тираджия си 100%.":

    Не съм тираджия .И не се чувствам длъжен да се оправдавам .Свят голям има място за всички.Живи и здрави!

    21:28 07.08.2026

  • 16 Офффффф

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Смех":

    Айде без коментар......Хубави дни да имаш!

    21:30 07.08.2026

  • 17 Не им липсва образование

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хубаво":

    а им липсва базов морал и корава ръка да налага закона у нас. Вшрочем, същото липсва и на 99% от висшистите.

    21:34 07.08.2026

  • 18 САНДОКАН

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "морски !":

    Тази мръсотия не е само на този паркинг а в цялата кочина наречена територия. Разходи се извън центровете на големите градове и ще ти се прииска да си в Бангладеш

    21:42 07.08.2026

  • 19 Кво се бъзикаш

    14 3 Отговор

    До коментар #13 от "Смех":

    Прав е номер 7 .Ако не са камионите да разнасят стоки и храни и горива ще ми ядете...

    21:43 07.08.2026

  • 20 3344

    9 0 Отговор
    пародия на държава, мутри в унифирми и прости преебвачи

    21:44 07.08.2026

  • 21 Български език

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Асан":

    Малко уроци по граматика ти липсват.

    21:50 07.08.2026

  • 22 Така наречения

    8 3 Отговор
    транспортен бранш съсипа пътищата, а тол таксите са нищожни. Вдигнаха винетките с 30%, а тол т. с колко?Претоварват камионите и правят коловози, а после асфалтът им виновен. Унищожиха БДЖ товарни умишлено. Напаст, която е заплаха за останалите водачи. Министърът много ларж, ама не е бил вчера в Момин проход. Ако беше жена...

    21:56 07.08.2026

  • 23 всичко най долно качество

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Бай Ганьовски":

    цените по високи от европейските заплатите във фризера под кота нула...

    01:29 08.08.2026

  • 24 Луд

    2 1 Отговор
    Не става реч за товарният транспорт,Тои е наи важно звено във икономиката на всяка държава.Проблема е със закона и неговото спазване.Чул съм че ако хванат претоварен камион и глобът шофьора 2.700 евро същата глоба получават шефа му и фирмата товарител.Винаги умножено ×3.Ромката която каза че живее във ЖУНГЛА маи ще излезе истина.Разпад и мързел ,Липса на контрол 95% от полицаите са чиновници но за работа няма мераклии още не съм видял при дъжд или пек полицаи със дъждобран 6часа на едно място.Бюро плъхове не правят нищо но се хранят добре на гърба на обществото.

    05:47 08.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове