АПИ въвежда нови критерии за спиране на тировете

Властите въвеждат нови и ясни критерии за спирането на тежкотоварните камиони в жегите след остра реакция на транспортния бранш и спешна намеса на министъра на транспорта Георги Пеев. Причината за недоволството станаха внезапните забрани от страна на АПИ, които принудиха шофьорите да изчакват с часове при температури над 35 градуса на паркинги без елементарни условия за почивка.
Ограниченията за движение на камиони над 12 тона влязоха в сила малко след 16:00 часа в петък. Полицейски патрули започнаха да отбиват тежкотоварния трафик по АМ „Струма“, а шофьорите се оказаха блокирани на паркинги, които не предлагат никакви условия.
Проверка на място показа пълна липса на питейна вода, чешми, тоалетни, пейки и дори сянка. Единственото налично край пътя беше контейнер за битови отпадъци и табела, предупреждаваща за африканска чума по свинете. Част от водачите споделиха пред Нова тв, че жегата в кабините е непоносима и трудно издържат на условията. По първоначален план някои от тях е трябвало да прекарат така общо до 23 часа за целия уикенд (в петък ограничението важеше от 16:00 до 23:00 ч., а в неделя – от 16:00 до 20:00 ч.).
Транспортният бранш реагира остро, тъй като заповедта на Агенция „Пътна инфраструктура“ е била обявена в последния момент – едва в четвъртък късния следобед. Според превозвачите това води до огромни финансови загуби заради невъзможността за планиране на курсовете. Проблемът предизвика извънредна среща между бранша и министъра на транспорта Георги Пеев.
След разговорите министърът излезе с ясна позиция, че липсват конкретни правила за въвеждане на временни ограничения, което създава несигурност в сектора. Той подчерта, че в България няма достатъчно подходящи паркинги с условия за водачите, които буквално рискуват здравето си, чакайки в жегата. Пеев поиска от АПИ да представи коригирана и съгласувана с бранша нова заповед с ясни критерии.
Изпълнителният директор на Камарата на автомобилните превозвачи Димитър Димитров обясни какви ще бъдат промените. Спиране на движението заради жегите ще се налага само при наистина екстремни температури над 35 градуса, като мярката ще действа локално – предимно за Русе и съседните области, без да засяга всички магистрали в страната.
Ограничения ще се въвеждат и в дните с интензивен трафик, но те ще важат само за конкретни точки като Кресненското дефиле, както и в участъците по автомагистралите, където в момента се извършват ремонти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 демек за ново апване
20:37 07.08.2026
2 Иван 1
20:39 07.08.2026
3 морски !
Коментиран от #4, #5, #18
20:52 07.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Изтриха ме
До коментар #3 от "морски !":Ама ще го кажа така : евро🌈член
20:55 07.08.2026
6 Бай Ганьовски
Коментиран от #23
20:57 07.08.2026
7 Не съм тираджия
Коментиран от #12, #13
21:00 07.08.2026
8 Аз само да питам
Коментиран от #10, #14
21:10 07.08.2026
9 Асан
Коментиран от #21
21:18 07.08.2026
10 Сложи си сам поне един плюс
До коментар #8 от "Аз само да питам":После и други ще ти сложат. Първия плюс е знак ако не си трол. Троловете използват фалшиви лайкове. Това е безсмислено. Ако не си трол и искаш подкрепа сложи си знак.
21:20 07.08.2026
11 Хубаво
Коментиран от #17
21:20 07.08.2026
12 Тираджия си 100%.
До коментар #7 от "Не съм тираджия":Само тираджия може да сглоби такава сентенция.
Коментиран от #15
21:23 07.08.2026
13 Смех
До коментар #7 от "Не съм тираджия":Само тираджия би се самоопределил като кръвоносен съд, ама карай
Коментиран от #16, #19
21:25 07.08.2026
14 Мунчо увеличи винетките
До коментар #8 от "Аз само да питам":И му през оня какво става с хората.Играе с 🎃и 🐷 .Чакайте си да се бори срещу тях.Политически анализатори казват така - ако някой е чист и неопетнен и нямат с какво да го държат на каишка господарите никога няма да го допуснат до властта. Изводите всеки може да си направи...
21:25 07.08.2026
15 Е представи си
До коментар #12 от "Тираджия си 100%.":Не съм тираджия .И не се чувствам длъжен да се оправдавам .Свят голям има място за всички.Живи и здрави!
21:28 07.08.2026
16 Офффффф
До коментар #13 от "Смех":Айде без коментар......Хубави дни да имаш!
21:30 07.08.2026
17 Не им липсва образование
До коментар #11 от "Хубаво":а им липсва базов морал и корава ръка да налага закона у нас. Вшрочем, същото липсва и на 99% от висшистите.
21:34 07.08.2026
18 САНДОКАН
До коментар #3 от "морски !":Тази мръсотия не е само на този паркинг а в цялата кочина наречена територия. Разходи се извън центровете на големите градове и ще ти се прииска да си в Бангладеш
21:42 07.08.2026
19 Кво се бъзикаш
До коментар #13 от "Смех":Прав е номер 7 .Ако не са камионите да разнасят стоки и храни и горива ще ми ядете...
21:43 07.08.2026
20 3344
21:44 07.08.2026
21 Български език
До коментар #9 от "Асан":Малко уроци по граматика ти липсват.
21:50 07.08.2026
22 Така наречения
21:56 07.08.2026
23 всичко най долно качество
До коментар #6 от "Бай Ганьовски":цените по високи от европейските заплатите във фризера под кота нула...
01:29 08.08.2026
24 Луд
05:47 08.08.2026