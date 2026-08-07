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Елизара Янева загуби полуфинала на WTA 125 във Варшава

Елизара Янева загуби полуфинала на WTA 125 във Варшава

7 Август, 2026 18:22 976 0

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Българката претърпя поражение от чехкинята Габриела Кнутсон

Елизара Янева загуби полуфинала на WTA 125 във Варшава - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Елизара Янева отпадна на полуфиналите на сингъл на тенис турнира на твърда настилка от сериите WTA 125 в полската столица Варшава, който е с награден фонд от 100 хиляди евро.

Първата ракета на България отстъпи с 6:7(4), 2:6 срещу чехкинята Габриела Кнутсон за един час и 27 минути игра.


Янева навакса пасив от 0:3 гейма в първия сет, който беше решен в тайбрек. В него българката обаче загуби с 4:7 точки.

Във втората част българката изостана с 1:4 и два пробива, а това се оказа решаващо за крайния изход на двубоя.


Това беше вторият полуфинал в кариерата на Янева на турнир от сериите WTA 125, след като преди днешния ден тя постигна три впечатляващи трисетови победи. С поредното си великолепно представяне българката си гарантира ново рекордно класиране в световната ранглиста, като тя ще се изкачи поне до №170 в света.


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