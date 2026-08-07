Елизара Янева загуби полуфинала на WTA 125 във Варшава

Елизара Янева отпадна на полуфиналите на сингъл на тенис турнира на твърда настилка от сериите WTA 125 в полската столица Варшава, който е с награден фонд от 100 хиляди евро.

Първата ракета на България отстъпи с 6:7(4), 2:6 срещу чехкинята Габриела Кнутсон за един час и 27 минути игра.



Янева навакса пасив от 0:3 гейма в първия сет, който беше решен в тайбрек. В него българката обаче загуби с 4:7 точки.

Във втората част българката изостана с 1:4 и два пробива, а това се оказа решаващо за крайния изход на двубоя.



Това беше вторият полуфинал в кариерата на Янева на турнир от сериите WTA 125, след като преди днешния ден тя постигна три впечатляващи трисетови победи. С поредното си великолепно представяне българката си гарантира ново рекордно класиране в световната ранглиста, като тя ще се изкачи поне до №170 в света.