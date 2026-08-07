БФС набира нови съдии

Съдийската комисия към Българския футболен съюз стартира нов курс за подготовка на футболни съдии на национално ниво. Инициативата е насочена към всички, които желаят да поемат по пътя на футболното съдийство и да станат част от системата на БФС.
Обучението ще се проведе в периода 23 септември – 9 октомври 2026 г., като занятия ще бъдат организирани в четирите зони на страната:
- Зона София
- Зона Пловдив
- Зона Варна
- Зона Велико Търново
Курсът предоставя възможност на бъдещите съдии да придобият необходимите теоретични знания и практически умения, които са първата стъпка към развитието им в съдийската система на Българския футболен съюз.
Желаещите да се включат могат да получат допълнителна информация и да заявят участие чрез координатора на курса:
Пламен Божидаров
- 0889 537 303
- [email protected]
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