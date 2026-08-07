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БФС набира нови съдии

БФС набира нови съдии

7 Август, 2026 19:52 1 021 4

  • съдийската комисия-
  • българския футболен съюз-
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  • футбол-
  • съдийство-
  • бфс

Обучението ще се проведе в периода 23 септември – 9 октомври 2026 г.

БФС набира нови съдии - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Съдийската комисия към Българския футболен съюз стартира нов курс за подготовка на футболни съдии на национално ниво. Инициативата е насочена към всички, които желаят да поемат по пътя на футболното съдийство и да станат част от системата на БФС.

Обучението ще се проведе в периода 23 септември – 9 октомври 2026 г., като занятия ще бъдат организирани в четирите зони на страната:

  • Зона София
  • Зона Пловдив
  • Зона Варна
  • Зона Велико Търново

Курсът предоставя възможност на бъдещите съдии да придобият необходимите теоретични знания и практически умения, които са първата стъпка към развитието им в съдийската система на Българския футболен съюз.

Желаещите да се включат могат да получат допълнителна информация и да заявят участие чрез координатора на курса:

Пламен Божидаров
- 0889 537 303
- [email protected]


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