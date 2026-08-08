Глобални трусове: САЩ, Южен Кавказ и петролната криза

Три ключови международни събития привличат вниманието на глобалните анализатори: мащабният финансов пакт на Вашингтон в Южен Кавказ, ескалиращото социално недоволство във Венецуела и критичните преговори за сигурността на петролните доставки през Ормузкия проток.

САЩ инвестират 201 милиона долара в Южен Кавказ през фонда TRIPP

Американският държавен секретар Марко Рубио официално потвърди, че САЩ са отпуснали 201 милиона долара за новосъздадения фонд TRIPP+ Enterprise Fund. Средствата са предназначени за стимулиране на частните инвестиции в Южен Кавказ и Централна Азия, като основен бенефициент се очаква да бъде Армения.

Проектът, известен като „Пътят на Тръмп за международен мир и просперитет“ (TRIPP), има за цел модернизация на железопътната, енергийната и дигиталната инфраструктура в региона. По думите на Рубио, инициативата ще послужи като алтернативен търговски маршрут в рамките на т.нар. Среден коридор, свързващ Азия и Европа, като същевременно ще заобикаля санкционираната от Запада Русия.

Джей Ди Ванс: САЩ настояват за възстановяване на петролните доставки през Ормуз

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви в интервю за Fox News, че Вашингтон очаква доставките на петрол и газ от Персийския залив да се възстановят до нивата отпреди избухването на военния конфликт с Иран. Иранската страна е дала уверения, че няма намерения да налага такси или да блокира трафика през стратегическия Ормузки проток, но Ванс подчерта позицията на Белия дом: „Ние не вярваме, ние проверяваме“.

В момента САЩ, Иран и регионални посредници като Оман водят деликатни технически и политически преговори за организиране на безопасни морски коридори и разчистване на поставените в началото на конфликта мини. Сигурността на Ормузкия проток остава критична за глобалната икономика, тъй като през него преминава над 20% от световния транзит на енергийни ресурси.

Масови протести във Венецуела заради срив на електропреносната мрежа

Сериозно социално напрежение избухна във Венецуела, където гражданите излязоха по улиците в знак на протест срещу ежедневните и продължителни прекъсвания на електрозахранването. Демонстрациите обхванаха редица щати, включително и столицата Каракас, където на места жителите останаха без ток за близо 15 часа. В щата Карабобо се стигна до сблъсъци, след като полицията разпръсна протестиращите.

Изпълняващата длъжността президент на страната, Делси Родригес, обясни ситуацията с тежки повреди по газовата електроцентрала TermoCarabobo, породени от земетресения през юни, както и с климатичния феномен „Супер Ел Ниньо“. Властите призоваха за строги мерки за пестене на енергия и обявиха планове за привличане на частния сектор за стабилизиране на мрежата.