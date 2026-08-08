Глобални трусове: САЩ, Южен Кавказ и петролната криза

Три ключови международни събития привличат вниманието на глобалните анализатори: мащабният финансов пакт на Вашингтон в Южен Кавказ, ескалиращото социално недоволство във Венецуела и критичните преговори за сигурността на петролните доставки през Ормузкия проток.
САЩ инвестират 201 милиона долара в Южен Кавказ през фонда TRIPP
Американският държавен секретар Марко Рубио официално потвърди, че САЩ са отпуснали 201 милиона долара за новосъздадения фонд TRIPP+ Enterprise Fund. Средствата са предназначени за стимулиране на частните инвестиции в Южен Кавказ и Централна Азия, като основен бенефициент се очаква да бъде Армения.
Проектът, известен като „Пътят на Тръмп за международен мир и просперитет“ (TRIPP), има за цел модернизация на железопътната, енергийната и дигиталната инфраструктура в региона. По думите на Рубио, инициативата ще послужи като алтернативен търговски маршрут в рамките на т.нар. Среден коридор, свързващ Азия и Европа, като същевременно ще заобикаля санкционираната от Запада Русия.
Джей Ди Ванс: САЩ настояват за възстановяване на петролните доставки през Ормуз
Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви в интервю за Fox News, че Вашингтон очаква доставките на петрол и газ от Персийския залив да се възстановят до нивата отпреди избухването на военния конфликт с Иран. Иранската страна е дала уверения, че няма намерения да налага такси или да блокира трафика през стратегическия Ормузки проток, но Ванс подчерта позицията на Белия дом: „Ние не вярваме, ние проверяваме“.
В момента САЩ, Иран и регионални посредници като Оман водят деликатни технически и политически преговори за организиране на безопасни морски коридори и разчистване на поставените в началото на конфликта мини. Сигурността на Ормузкия проток остава критична за глобалната икономика, тъй като през него преминава над 20% от световния транзит на енергийни ресурси.
Масови протести във Венецуела заради срив на електропреносната мрежа
Сериозно социално напрежение избухна във Венецуела, където гражданите излязоха по улиците в знак на протест срещу ежедневните и продължителни прекъсвания на електрозахранването. Демонстрациите обхванаха редица щати, включително и столицата Каракас, където на места жителите останаха без ток за близо 15 часа. В щата Карабобо се стигна до сблъсъци, след като полицията разпръсна протестиращите.
Изпълняващата длъжността президент на страната, Делси Родригес, обясни ситуацията с тежки повреди по газовата електроцентрала TermoCarabobo, породени от земетресения през юни, както и с климатичния феномен „Супер Ел Ниньо“. Властите призоваха за строги мерки за пестене на енергия и обявиха планове за привличане на частния сектор за стабилизиране на мрежата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
Коментиран от #3
20:24 08.08.2026
2 Kaлпазанин
И после що биньина 2,50 и тези без техните и веетистции ме могат ли да си продават петрола и газта ,ами трябва да минава през хартиения долар
20:30 08.08.2026
3 веско
До коментар #1 от "Сатана Z":Бих искал да уточня не 58 а 56 Руска армия на 08-08-2008 година Путин в Китай на Олимпийските игри точно ъая дата са определили Западните специалисти за да започне Грузинската армия военната си интервенция като мислили за 48 часа ще окупират изцяло С.Осетия . Въпреки тогава Путин не беше официално Президент по късно в едно интервю сам каза . Когато Армията била само на 37 км от Тбилиси Командващият Генерал -- не помня името му - попитал Путин" Будем брат Тбилиси " -- той му ОТВЪРНАЛ казал армията да не продължава настъплението си .да изчака до втора заповед . Путин го като -- -- Н. Саркози помолил го Руската армия да не влиза в града и както да не окупира Грузия защото Русия щяло да има много лош имаш- imaj - което няма да се хареса на Запада --това го казак лично в едно интервю Путин. Всеки да го тълкува както си иска .
22:53 08.08.2026