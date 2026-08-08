Новини
Свят »
САЩ »
Глобални трусове: САЩ, Южен Кавказ и петролната криза

Глобални трусове: САЩ, Южен Кавказ и петролната криза

8 Август, 2026 20:12, обновена 8 Август, 2026 20:17 1 857 3

  • сащ-
  • кавказ-
  • петрол-
  • венецуела-
  • кризи

Нови геополитически напрежения бележат днешния ден, обвързвайки американските инвестиции, енергийните пазари и масовите протести

Глобални трусове: САЩ, Южен Кавказ и петролната криза - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Три ключови международни събития привличат вниманието на глобалните анализатори: мащабният финансов пакт на Вашингтон в Южен Кавказ, ескалиращото социално недоволство във Венецуела и критичните преговори за сигурността на петролните доставки през Ормузкия проток.

САЩ инвестират 201 милиона долара в Южен Кавказ през фонда TRIPP

Американският държавен секретар Марко Рубио официално потвърди, че САЩ са отпуснали 201 милиона долара за новосъздадения фонд TRIPP+ Enterprise Fund. Средствата са предназначени за стимулиране на частните инвестиции в Южен Кавказ и Централна Азия, като основен бенефициент се очаква да бъде Армения.

Проектът, известен като „Пътят на Тръмп за международен мир и просперитет“ (TRIPP), има за цел модернизация на железопътната, енергийната и дигиталната инфраструктура в региона. По думите на Рубио, инициативата ще послужи като алтернативен търговски маршрут в рамките на т.нар. Среден коридор, свързващ Азия и Европа, като същевременно ще заобикаля санкционираната от Запада Русия.

Джей Ди Ванс: САЩ настояват за възстановяване на петролните доставки през Ормуз

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви в интервю за Fox News, че Вашингтон очаква доставките на петрол и газ от Персийския залив да се възстановят до нивата отпреди избухването на военния конфликт с Иран. Иранската страна е дала уверения, че няма намерения да налага такси или да блокира трафика през стратегическия Ормузки проток, но Ванс подчерта позицията на Белия дом: „Ние не вярваме, ние проверяваме“.

В момента САЩ, Иран и регионални посредници като Оман водят деликатни технически и политически преговори за организиране на безопасни морски коридори и разчистване на поставените в началото на конфликта мини. Сигурността на Ормузкия проток остава критична за глобалната икономика, тъй като през него преминава над 20% от световния транзит на енергийни ресурси.

Масови протести във Венецуела заради срив на електропреносната мрежа

Сериозно социално напрежение избухна във Венецуела, където гражданите излязоха по улиците в знак на протест срещу ежедневните и продължителни прекъсвания на електрозахранването. Демонстрациите обхванаха редица щати, включително и столицата Каракас, където на места жителите останаха без ток за близо 15 часа. В щата Карабобо се стигна до сблъсъци, след като полицията разпръсна протестиращите.

Изпълняващата длъжността президент на страната, Делси Родригес, обясни ситуацията с тежки повреди по газовата електроцентрала TermoCarabobo, породени от земетресения през юни, както и с климатичния феномен „Супер Ел Ниньо“. Властите призоваха за строги мерки за пестене на енергия и обявиха планове за привличане на частния сектор за стабилизиране на мрежата.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    8 2 Отговор
    На 08.08.08 Дмитрий Анатолиевич прати Руската 58ма армия да се притече на помощ на Южна Осетия ,която бе нападната от Грузия по внушения от Обора.Тогава Сакаашвили си изяде врата връзката в ефир.

    Коментиран от #3

    20:24 08.08.2026

  • 2 Kaлпазанин

    6 1 Отговор
    Даааа ,и
    И после що биньина 2,50 и тези без техните и веетистции ме могат ли да си продават петрола и газта ,ами трябва да минава през хартиения долар

    20:30 08.08.2026

  • 3 веско

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Бих искал да уточня не 58 а 56 Руска армия на 08-08-2008 година Путин в Китай на Олимпийските игри точно ъая дата са определили Западните специалисти за да започне Грузинската армия военната си интервенция като мислили за 48 часа ще окупират изцяло С.Осетия . Въпреки тогава Путин не беше официално Президент по късно в едно интервю сам каза . Когато Армията била само на 37 км от Тбилиси Командващият Генерал -- не помня името му - попитал Путин" Будем брат Тбилиси " -- той му ОТВЪРНАЛ казал армията да не продължава настъплението си .да изчака до втора заповед . Путин го като -- -- Н. Саркози помолил го Руската армия да не влиза в града и както да не окупира Грузия защото Русия щяло да има много лош имаш- imaj - което няма да се хареса на Запада --това го казак лично в едно интервю Путин. Всеки да го тълкува както си иска .

    22:53 08.08.2026