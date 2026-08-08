Диона се нахвърли на децата-убийци от Пловдив (СНИМКИ)

Фолк звездата Диона не спести категоричната си позиция по случая с бруталното убийство на 37-годишния Георги в Пловдив. Певицата публикува емоционално послание в профила си в социалните мрежи, в което осъди жестокото нападение и заяви, че се застъпва за жертвата и близките ѝ.

Повод за реакцията ѝ стана разследването на случая, по който петима от задържаните младежи ще бъдат обвинени за убийство, извършено по хулигански и сексуални подбуди с особена жестокост.

Според прокуратурата Георги е бил примамен в района на Младежкия хълм чрез фалшив профил на момиче в социалните мрежи, след което е нападнат от група от 10 младежи, повечето от които са непълнолетни. Те твърдят, че са били „ловци на педофили".

„По принцип винаги съм на страната на жените и знаете колко яростно защитавам женското. Аз, когато бях на 15, (на колкото си излъгала, че си) ме прибираха в 21 ч. и ако закъснеех - играеше чехъла.", връща се назад Диона и продължава изблика си:

"Днешните момичета са по-запознати от мен и жените на моята възраст със сексуалността и как да се свалят на един мъж сами! Каква работа имаш ти да подвеждаш мъж в гората и то с цел да бъде убит?! Защо изобщо си пишеш с него!?", пише Диона възмутена от жестокото посегателство.

„Сигурна съм, че въпросното момиче не е девица, а приятелите ѝ са "патриоти" и "борци за свобода". За този човек ми е жал. Дано този път има справедливост, защото това е човек, убит с голи ръце от деца. От деца!", заяви още певицата.