Диона се нахвърли на децата-убийци от Пловдив (СНИМКИ)

Фолк звездата Диона не спести категоричната си позиция по случая с бруталното убийство на 37-годишния Георги в Пловдив. Певицата публикува емоционално послание в профила си в социалните мрежи, в което осъди жестокото нападение и заяви, че се застъпва за жертвата и близките ѝ.
Повод за реакцията ѝ стана разследването на случая, по който петима от задържаните младежи ще бъдат обвинени за убийство, извършено по хулигански и сексуални подбуди с особена жестокост.
Според прокуратурата Георги е бил примамен в района на Младежкия хълм чрез фалшив профил на момиче в социалните мрежи, след което е нападнат от група от 10 младежи, повечето от които са непълнолетни. Те твърдят, че са били „ловци на педофили".
„По принцип винаги съм на страната на жените и знаете колко яростно защитавам женското. Аз, когато бях на 15, (на колкото си излъгала, че си) ме прибираха в 21 ч. и ако закъснеех - играеше чехъла.", връща се назад Диона и продължава изблика си:
"Днешните момичета са по-запознати от мен и жените на моята възраст със сексуалността и как да се свалят на един мъж сами! Каква работа имаш ти да подвеждаш мъж в гората и то с цел да бъде убит?! Защо изобщо си пишеш с него!?", пише Диона възмутена от жестокото посегателство.
„Сигурна съм, че въпросното момиче не е девица, а приятелите ѝ са "патриоти" и "борци за свобода". За този човек ми е жал. Дано този път има справедливост, защото това е човек, убит с голи ръце от деца. От деца!", заяви още певицата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 без Дара
20:23 08.08.2026
3 Яшар
Коментиран от #20
20:23 08.08.2026
4 Диончето
20:30 08.08.2026
5 на всяка манджа
20:31 08.08.2026
6 Случайно преминаващ или
Коментиран от #27
20:33 08.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Ами,
20:47 08.08.2026
9 Чалггаджиййката Диона
20:49 08.08.2026
10 И на мен
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Няма да ми е жал за ,,Последният..." ,който както винаги е ПЪРВИ в коментарите,защото работи у сайта ,а не в ресторанта ,,СИ"...
Коментиран от #13
21:00 08.08.2026
11 Дзак
21:05 08.08.2026
12 Дядо ви Камен
21:11 08.08.2026
13 Сръбска скара
До коментар #10 от "И на мен":Всеки с проблемите си!
21:12 08.08.2026
14 Ловец на карамфили
Коментиран от #16
21:17 08.08.2026
15 Гост
21:21 08.08.2026
16 Анонимен
До коментар #14 от "Ловец на карамфили":Уловил нещо, но не карамфил!
21:24 08.08.2026
17 Някой
21:31 08.08.2026
18 Разгневен
21:35 08.08.2026
19 Фейк - либераст
21:36 08.08.2026
20 скъсан менискус, футбол
До коментар #3 от "Яшар":Човеците се познават по делата. Ако се разкая ще ги изкупи - иначе...
21:58 08.08.2026
21 Гумичка за триене
Коментиран от #30
22:16 08.08.2026
22 Виждам, че тъпаците не могат
Коментиран от #25
22:23 08.08.2026
23 ДИОНЧЕ МИЛА
22:40 08.08.2026
24 гошо
22:50 08.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Васил
Коментиран от #28
09:08 09.08.2026
27 Търсил кекс от
До коментар #6 от "Случайно преминаващ или":Малоетнку
09:13 09.08.2026
28 Училището не възпитават
До коментар #26 от "Васил":Семейство и морал няма вече за да имат добър пример идните поколения
09:15 09.08.2026
29 Би било интересно да чуем също,
10:14 09.08.2026
30 2554
До коментар #21 от "Гумичка за триене":Под въздействието на Нурофен беше ...
10:46 09.08.2026