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Диона се нахвърли на децата-убийци от Пловдив (СНИМКИ)

Диона се нахвърли на децата-убийци от Пловдив (СНИМКИ)

8 Август, 2026 20:18 3 499 30

  • диона-
  • поп фолк-
  • певица-
  • убийство-
  • пловдив-
  • деца-
  • тийнейджър

Певицата заяви, че на тяхната възраст е спазвала строга дисциплина

Диона се нахвърли на децата-убийци от Пловдив (СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Фолк звездата Диона не спести категоричната си позиция по случая с бруталното убийство на 37-годишния Георги в Пловдив. Певицата публикува емоционално послание в профила си в социалните мрежи, в което осъди жестокото нападение и заяви, че се застъпва за жертвата и близките ѝ.

Повод за реакцията ѝ стана разследването на случая, по който петима от задържаните младежи ще бъдат обвинени за убийство, извършено по хулигански и сексуални подбуди с особена жестокост.

Според прокуратурата Георги е бил примамен в района на Младежкия хълм чрез фалшив профил на момиче в социалните мрежи, след което е нападнат от група от 10 младежи, повечето от които са непълнолетни. Те твърдят, че са били „ловци на педофили".

„По принцип винаги съм на страната на жените и знаете колко яростно защитавам женското. Аз, когато бях на 15, (на колкото си излъгала, че си) ме прибираха в 21 ч. и ако закъснеех - играеше чехъла.", връща се назад Диона и продължава изблика си:

"Днешните момичета са по-запознати от мен и жените на моята възраст със сексуалността и как да се свалят на един мъж сами! Каква работа имаш ти да подвеждаш мъж в гората и то с цел да бъде убит?! Защо изобщо си пишеш с него!?", пише Диона възмутена от жестокото посегателство.

„Сигурна съм, че въпросното момиче не е девица, а приятелите ѝ са "патриоти" и "борци за свобода". За този човек ми е жал. Дано този път има справедливост, защото това е човек, убит с голи ръце от деца. От деца!", заяви още певицата.

Диона се нахвърли на децата-убийци от Пловдив (СНИМКИ)


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 без Дара

    5 9 Отговор
    а без Дсара

    20:23 08.08.2026

  • 3 Яшар

    24 16 Отговор
    Браво на гжата ,имах негативи но тя ги изкупи

    Коментиран от #20

    20:23 08.08.2026

  • 4 Диончето

    31 17 Отговор
    Още на 16 се разпаряше. Въртехме е цели компании. Айде да не се обажда тия моралистка. Даже и във фейсбука си се изохкала, но там ме блокира 😂

    20:30 08.08.2026

  • 5 на всяка манджа

    27 7 Отговор
    тази будна певица не беше ли синтезирана от изкуствения интелект?

    20:31 08.08.2026

  • 6 Случайно преминаващ или

    7 28 Отговор
    Какво е правил този мъж в тази среда?

    Коментиран от #27

    20:33 08.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ами,

    38 8 Отговор
    Ако на тяхната възраст е спазвала строга дисциплина сега нямаше да е чалгарка и да кара кола натъпкала се с ,,нурофен,,Щеше да се е изучила да има нормална професия и работа,семейство и деца а не да влиза в долнопробни предавания.

    20:47 08.08.2026

  • 9 Чалггаджиййката Диона

    21 5 Отговор
    Чалггаджиййката Диона...............

    20:49 08.08.2026

  • 10 И на мен

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Няма да ми е жал за ,,Последният..." ,който както винаги е ПЪРВИ в коментарите,защото работи у сайта ,а не в ресторанта ,,СИ"...

    Коментиран от #13

    21:00 08.08.2026

  • 11 Дзак

    13 0 Отговор
    Тълпата е настроена да убива. Ами убиха. Сега да разследват инициаторите ЗА ТОВА в мрежите!

    21:05 08.08.2026

  • 12 Дядо ви Камен

    22 5 Отговор
    Точката на пречупване е достигната. Започнатото през 1990-та достигна до своя естествен завършек и връщане назад няма.

    21:11 08.08.2026

  • 13 Сръбска скара

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "И на мен":

    Всеки с проблемите си!

    21:12 08.08.2026

  • 14 Ловец на карамфили

    22 4 Отговор
    Да не е прекалила с нурофена пак?

    Коментиран от #16

    21:17 08.08.2026

  • 15 Гост

    21 3 Отговор
    Тоз отпадък на кого ги разправя... А иначе, всички скочиха на изродчетата. Ама че по-лоши ни управляват от почти век насам, то това си е ок и никой не се изказва...

    21:21 08.08.2026

  • 16 Анонимен

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ловец на карамфили":

    Уловил нещо, но не карамфил!

    21:24 08.08.2026

  • 17 Някой

    27 4 Отговор
    Тази двулична к+рва е същия убиец като тях. Тя пияна и дрогирана караше и може би още кара автомобил.

    21:31 08.08.2026

  • 18 Разгневен

    17 1 Отговор
    Не е било никаква среща с момиче. Онази се е представила за по-голяма, а не за по-малка. Чуйте какво казват роднините на жертвата и ще разберете, че ни лъжат за 15-годишното момиче.

    21:35 08.08.2026

  • 19 Фейк - либераст

    18 1 Отговор
    Скарал се Хърбел на Щърбел, че са от един дол дренки!

    21:36 08.08.2026

  • 20 скъсан менискус, футбол

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Яшар":

    Човеците се познават по делата. Ако се разкая ще ги изкупи - иначе...

    21:58 08.08.2026

  • 21 Гумичка за триене

    19 1 Отговор
    Това не беше ли онова дето си вози детето на магистралата под въздействието на разни неща??? Ако е то значи приказката за златото и мълчанието е в пълна сила!!!!!

    Коментиран от #30

    22:16 08.08.2026

  • 22 Виждам, че тъпаците не могат

    4 16 Отговор
    да приемат една нормална човешка реакция. Все едно са писали ония от Пловдив.

    Коментиран от #25

    22:23 08.08.2026

  • 23 ДИОНЧЕ МИЛА

    16 3 Отговор
    ЧУКАМ БЕЗ ГУМА МАЛЪК Е НО РАБОТЛИВ САМО 20см. ДУШКО.

    22:40 08.08.2026

  • 24 гошо

    14 2 Отговор
    Я!Таз кърпа за бърсане на под можела да пише?Лоша реклама няма.

    22:50 08.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Васил

    2 1 Отговор
    Всичко което е написала е много правилно! Просто вече днешното поколение не ходи на училище и живее в смартфона и са кръгли тъпаци.

    Коментиран от #28

    09:08 09.08.2026

  • 27 Търсил кекс от

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Случайно преминаващ или":

    Малоетнку

    09:13 09.08.2026

  • 28 Училището не възпитават

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Васил":

    Семейство и морал няма вече за да имат добър пример идните поколения

    09:15 09.08.2026

  • 29 Би било интересно да чуем също,

    0 0 Отговор
    какво би казала тази високообразована, квалифицирана и прочута прима с безброй световни отличия и награди ако беше обратното.

    10:14 09.08.2026

  • 30 2554

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Гумичка за триене":

    Под въздействието на Нурофен беше ...

    10:46 09.08.2026