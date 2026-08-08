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Левски оцени Светослав Вуцов на 3 милиона евро

Левски оцени Светослав Вуцов на 3 милиона евро

8 Август, 2026 17:41 1 144 8

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Интерес от Европа, нов договор и бъдещи трансферни планове

Левски оцени Светослав Вуцов на 3 милиона евро - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Талантливият вратар на Левски Светослав Вуцов, се превърна в една от най-горещите теми на трансферния пазар това лято. Ръководството на столичния гранд постави впечатляваща цена от 3 милиона евро за правата на младия страж – сума, която ясно показва колко високо ценят неговите качества и потенциал.

Не е тайна, че изявите на Вуцов не остават незабелязани отвъд границите на България. Скаути на английския Уулвърхамптън и френския Рен вече са наблюдавали изявите му на живо, а интересът им към подписа на българския национал става все по-осезаем. Според източници, представители на двата клуба са отправили запитвания относно условията за евентуален трансфер.

Въпреки засиления интерес, "сините" не планират да се разделят с Вуцов поне до зимния трансферен прозорец. Причината е ясна – Левски си осигури участие в европейските клубни турнири поне до края на годината, а евентуално класиране в груповата фаза на Шампионската лига или Лига Европа може да удължи престоя на Вуцов в отбора и през януари.

Преди броени седмици Светослав Вуцов парафира нов дългосрочен контракт с Левски, който го обвързва със "сините" до лятото на 2028 година. В момента той е безспорният титуляр под рамката на вратата, а негови резерви са опитният Мартин Луков и младият национал Огнян Владимиров. Ако обаче на "Герена" пристигне неустоима оферта, клубът вече има планове за евентуален заместник – сред обсъжданите имена е Боян Милосавлевич от Локомотив Пловдив.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 анонимен

    10 3 Отговор
    Алал да им е кой го вземе....тоя за нищо не става . След един , два месеца ще се чудят как да се отърват от него ....

    18:17 08.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Дано има късмет

    4 3 Отговор
    На бас че Рен няма да го купят,заклеам се.

    Коментиран от #7

    19:19 08.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Джоко

    2 4 Отговор
    И тия пари да къси! Няма вратар в България с погледа, уменията, паса и рефлекса на Вуцов. Изважда 100 процентови положения, дузпи, а играта му с крака е по- добра от повечето защитници в А група. Следи играта, посреща откъсващи се противникови футболисти и е в основата в играта в собствената половина на отбора със защитата и полузащитата. Господ здраве да му дава и САМО ЛЕВСКИ!

    19:52 08.08.2026

  • 7 Що бе?

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Дано има късмет":

    Левски продаде навремето Гонзо в Рен. Гонзичка отиде с последен модел Мерцедес, и им спря тока. Мисълта ми е, че имаме вече отъпкана пътечка.

    20:51 08.08.2026

  • 8 Aлфа Вълкът

    0 1 Отговор
    Махнете "милиона" от заглавието и всичко ще си дойде на мястото.

    01:57 09.08.2026

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