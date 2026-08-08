Левски оцени Светослав Вуцов на 3 милиона евро

Талантливият вратар на Левски Светослав Вуцов, се превърна в една от най-горещите теми на трансферния пазар това лято. Ръководството на столичния гранд постави впечатляваща цена от 3 милиона евро за правата на младия страж – сума, която ясно показва колко високо ценят неговите качества и потенциал.

Не е тайна, че изявите на Вуцов не остават незабелязани отвъд границите на България. Скаути на английския Уулвърхамптън и френския Рен вече са наблюдавали изявите му на живо, а интересът им към подписа на българския национал става все по-осезаем. Според източници, представители на двата клуба са отправили запитвания относно условията за евентуален трансфер.

Въпреки засиления интерес, "сините" не планират да се разделят с Вуцов поне до зимния трансферен прозорец. Причината е ясна – Левски си осигури участие в европейските клубни турнири поне до края на годината, а евентуално класиране в груповата фаза на Шампионската лига или Лига Европа може да удължи престоя на Вуцов в отбора и през януари.

Преди броени седмици Светослав Вуцов парафира нов дългосрочен контракт с Левски, който го обвързва със "сините" до лятото на 2028 година. В момента той е безспорният титуляр под рамката на вратата, а негови резерви са опитният Мартин Луков и младият национал Огнян Владимиров. Ако обаче на "Герена" пристигне неустоима оферта, клубът вече има планове за евентуален заместник – сред обсъжданите имена е Боян Милосавлевич от Локомотив Пловдив.