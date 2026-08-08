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Продават на търг топката от историческия гол „Божията ръка“ на Марадона

Продават на търг топката от историческия гол „Божията ръка“ на Марадона

8 Август, 2026 17:12 1 054 9

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Символът на футболната магия – топката от „Божията ръка“ се появява на аукцион

Продават на търг топката от историческия гол „Божията ръка“ на Марадона - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Топката, с която Диего Марадона бележи един от най-емблематичните голове в историята на спорта, ще бъде предложена на търг в САЩ по-късно тази година. Този уникален артефакт, станал свидетел на драматичния четвъртфинал между Аржентина и Англия на Мондиал 1986 в Мексико, се очаква да предизвика истинска буря сред колекционерите.

Почти четири десетилетия след като „Божията ръка“ изхвърли Англия от световната сцена, топката от този паметен мач отново е в центъра на вниманието. Аукционната къща, организираща събитието, се надява наддаването да достигне рекордните 10 милиона долара – сума, достойна за легендата, която носи този предмет.

Не липсват скептици, но организаторите са категорични: това е оригиналната топка от онзи съдбоносен мач. Дан Имлер, един от водещите на аукциона, разкрива, че идентичността ѝ е потвърдена чрез щателен видеоанализ. Отличителни черни линии и характерни следи от износване, видими на архивните кадри, съвпадат напълно с тези по топката – безспорно доказателство за нейната автентичност.

След финалния съдийски сигнал, топката попада в ръцете на главния арбитър на срещата, който я пази като безценен спомен в продължение на десетилетия. По-късно тя става част от частна колекция, а сега – за първи път от години – ще има шанс да намери нов дом.

Любопитен факт е, че през 2023 година опит за продажба на топката се проваля, тъй като не е достигната минималната цена. Но след като фланелката на Марадона от същия мач бе продадена за над 9 милиона долара, очакванията са, че този път интересът ще бъде огромен. В крайна сметка, кой не би искал да притежава „оръдието“ на най-легендарния гол в историята на футбола?

Топката от „Божията ръка“ не е просто спортен сувенир – тя е жива частица от футболната история, символ на гениалност, противоречия и страст. Сега тя очаква своя нов собственик, който ще стане пазител на една от най-ярките легенди на световния футбол.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аз питам

    10 0 Отговор
    А флагчето на страничния съдия нема ли да го обяват за продан?

    Коментиран от #8

    17:20 08.08.2026

  • 2 Богдан

    8 0 Отговор
    А аз кво ще взема от таа пара?Зер ако не бех азз щеше да има ръка на куково лято. Поздрави ваш Дочев

    Коментиран от #7

    17:26 08.08.2026

  • 3 Лопата Орешник

    5 2 Отговор
    Реално би трябвало да я купи някой богат ингилиз и да я спука ритуално!

    17:27 08.08.2026

  • 4 глупости

    3 2 Отговор
    Топките се сменят след всеки корнер, как ще играят толкова важен мач с една топка?

    Коментиран от #5

    17:33 08.08.2026

  • 5 Едно време

    4 3 Отговор

    До коментар #4 от "глупости":

    имаше само по една или две топки на мач даже и на световните първенства.

    17:35 08.08.2026

  • 6 Велик отбор е Аржентина

    2 1 Отговор
    Ако не вкара гол с ръка, ще се ръга на терена, ще налита на бой. Бразилците са друга работа, тях ако ги фаулират, почват едни предсмъртни гърчове, докато съдията свири фал, после скачат и вкарват гол.

    17:55 08.08.2026

  • 7 Видя ли

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Богдан":

    сега вместо ти да прибереш топката ,главния е гушнал. А заслугата за гола беше изцяло твоя. Кво да правиш,съдба.

    18:30 08.08.2026

  • 8 Дядо Стою

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Аз питам":

    Че какво му е? За 1-2 милиона и то ще замине.

    20:01 08.08.2026

  • 9 Ний ша Ва упрайм

    0 0 Отговор
    за тия мишоци сичко е петрол и долари придобити с наглост и безочие

    06:20 09.08.2026

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