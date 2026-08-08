Продават на търг топката от историческия гол „Божията ръка“ на Марадона

Топката, с която Диего Марадона бележи един от най-емблематичните голове в историята на спорта, ще бъде предложена на търг в САЩ по-късно тази година. Този уникален артефакт, станал свидетел на драматичния четвъртфинал между Аржентина и Англия на Мондиал 1986 в Мексико, се очаква да предизвика истинска буря сред колекционерите.

Почти четири десетилетия след като „Божията ръка“ изхвърли Англия от световната сцена, топката от този паметен мач отново е в центъра на вниманието. Аукционната къща, организираща събитието, се надява наддаването да достигне рекордните 10 милиона долара – сума, достойна за легендата, която носи този предмет.

Не липсват скептици, но организаторите са категорични: това е оригиналната топка от онзи съдбоносен мач. Дан Имлер, един от водещите на аукциона, разкрива, че идентичността ѝ е потвърдена чрез щателен видеоанализ. Отличителни черни линии и характерни следи от износване, видими на архивните кадри, съвпадат напълно с тези по топката – безспорно доказателство за нейната автентичност.

След финалния съдийски сигнал, топката попада в ръцете на главния арбитър на срещата, който я пази като безценен спомен в продължение на десетилетия. По-късно тя става част от частна колекция, а сега – за първи път от години – ще има шанс да намери нов дом.

Любопитен факт е, че през 2023 година опит за продажба на топката се проваля, тъй като не е достигната минималната цена. Но след като фланелката на Марадона от същия мач бе продадена за над 9 милиона долара, очакванията са, че този път интересът ще бъде огромен. В крайна сметка, кой не би искал да притежава „оръдието“ на най-легендарния гол в историята на футбола?

Топката от „Божията ръка“ не е просто спортен сувенир – тя е жива частица от футболната история, символ на гениалност, противоречия и страст. Сега тя очаква своя нов собственик, който ще стане пазител на една от най-ярките легенди на световния футбол.