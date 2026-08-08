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Нов радар на летище Лайпциг след инцидента с дрона

Нов радар на летище Лайпциг след инцидента с дрона

8 Август, 2026 20:19, обновена 8 Август, 2026 20:23 1 317 12

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  • радар

Германските власти засилват сигурността на стратегическото летище „Лайпциг/Хале“ с иновативна система за засичане на безпилотни апарати

Нов радар на летище Лайпциг след инцидента с дрона - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германската полиция инсталира допълнителен специализиран радар на летище „Лайпциг/Хале“ (Leipzig/Halle Airport).

Мярката се предприема броени дни след сериозен инцидент, при който в района на стратегическия логистичен център бе открит зареден с експлозиви дрон.

Новото оборудване е разположено на платформата за посетители на старата контролна кула на летището. Според информация на германски медии, цитиращи източници от правоохранителните органи, става въпрос за високотехнологичната радарна система EchoShield. Тя притежава способността да засича приближаващи безпилотни летателни апарати от значително по-големи разстояния и прецизно да проследява траекторията на техния полет.

Детайли около заплахата за сигурността

Случаят, който провокира незабавното надграждане на системите за сигурност, се разигра малко преди полунощ във вторник срещу сряда. Служител на летището забеляза квадрокоптер, пренасящ професионален експлозив (комбинация от материалите PETN и Semtex) заедно с детонатор. Дронът бе открит в затворената карго зона в непосредствена близост до украински транспортен самолет „Антонов“. Експлозията бе избегната благодарение на технически дефект – детонаторът се е отделил от пакета преди задействането му.

По същото време товарен самолет на логистичния гигант DHL се сблъска във въздуха с друг неидентифициран малък летящ обект – вероятно втори дрон. Машината извърши принудително кацане в Хановер с минимални щети.

Разследване за тероризъм и хибридна война

Федералната прокуратура на Германия пое случая под подозрение за опит за предизвикване на експлозия и застрашаване на въздушния трафик. Германският вътрешен министър Александър Добриндт прекъсна лятната си отпуска, определяйки ситуацията като „ново ниво на опасност“ и класически сценарий за „хибридна атака“, зад която е напълно възможно да стоят чужди държави. Летище Лайпциг е ключов хъб за логистиката на НАТО и поддръжката на отбранителните способности на Украйна.

Спешното внедряване на радара EchoShield цели да предотврати бъдещи пробиви в периметъра на критичната инфраструктура.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    0 4 Отговор
    Пчеличката Мая радар не я лови.

    20:25 08.08.2026

  • 3 Робот

    4 2 Отговор
    Ниско летящ дрон няма как да бъде засечен...! Това е кошмара на радарите и ПВО..! На практика той лети ниско и се слива в електрониката на автомобили , радия ,смартфони и прочие..! Новите руски модели имат магнит и се залепят към енерго -преносни мрежи , големи метални стълбове и заспиват за известно време..!

    Коментиран от #11

    20:31 08.08.2026

  • 4 Точен

    7 1 Отговор
    Украинска провокация. През 1933 в Лайпциг имаше фашистка провокация... Нищо ново във фашисткия Запад.

    20:33 08.08.2026

  • 5 И Киев е Руски

    2 0 Отговор
    Дали новият радар ще засича брадатите хирурзи с тъмен тен

    20:34 08.08.2026

  • 6 т-п тpoл cоpoсoиден

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Немците разработват ракети с ядрени глав":

    Последния път, когато германиците сглупиха да наказват руснаците и СССР, герматия завърши разделена на две, минус милиоти население и разрушения. Кой кога е успявал да ги накаже, че неграмотно тpoлче като теб, смята че сега ще бъдат наказани?

    Коментиран от #12

    20:34 08.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 И Киев е Руски

    1 0 Отговор
    Пиян ли си или си пе.тек със ин.улт

    20:36 08.08.2026

  • 9 И Киев е Руски

    3 0 Отговор
    ГанеФфф е пед.ФИЛ

    20:37 08.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 стоян

    0 2 Отговор

    До коментар #3 от "Робот":

    До 3 ком - другар правиш се на по умен от немците създали и сложили радара ли - това не е рузки а германски радар

    20:45 08.08.2026

  • 12 стоян

    0 3 Отговор

    До коментар #6 от "т-п тpoл cоpoсoиден":

    До 6 ком - явно не си чел какво се е случило на руската империя 1917 гд когато тя капитулира пред германия - а втората световна ако не беше САЩ сесесерето нямаше да съществува - и да знаеш че за последните 150 гд рузия е спечелила само една война а е загубила шест войни и с украинската ще станат седем загубени войни

    20:50 08.08.2026

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