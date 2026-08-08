Нов радар на летище Лайпциг след инцидента с дрона

Германската полиция инсталира допълнителен специализиран радар на летище „Лайпциг/Хале“ (Leipzig/Halle Airport).

Мярката се предприема броени дни след сериозен инцидент, при който в района на стратегическия логистичен център бе открит зареден с експлозиви дрон.

Новото оборудване е разположено на платформата за посетители на старата контролна кула на летището. Според информация на германски медии, цитиращи източници от правоохранителните органи, става въпрос за високотехнологичната радарна система EchoShield. Тя притежава способността да засича приближаващи безпилотни летателни апарати от значително по-големи разстояния и прецизно да проследява траекторията на техния полет.

Детайли около заплахата за сигурността

Случаят, който провокира незабавното надграждане на системите за сигурност, се разигра малко преди полунощ във вторник срещу сряда. Служител на летището забеляза квадрокоптер, пренасящ професионален експлозив (комбинация от материалите PETN и Semtex) заедно с детонатор. Дронът бе открит в затворената карго зона в непосредствена близост до украински транспортен самолет „Антонов“. Експлозията бе избегната благодарение на технически дефект – детонаторът се е отделил от пакета преди задействането му.

По същото време товарен самолет на логистичния гигант DHL се сблъска във въздуха с друг неидентифициран малък летящ обект – вероятно втори дрон. Машината извърши принудително кацане в Хановер с минимални щети.

Разследване за тероризъм и хибридна война

Федералната прокуратура на Германия пое случая под подозрение за опит за предизвикване на експлозия и застрашаване на въздушния трафик. Германският вътрешен министър Александър Добриндт прекъсна лятната си отпуска, определяйки ситуацията като „ново ниво на опасност“ и класически сценарий за „хибридна атака“, зад която е напълно възможно да стоят чужди държави. Летище Лайпциг е ключов хъб за логистиката на НАТО и поддръжката на отбранителните способности на Украйна.

Спешното внедряване на радара EchoShield цели да предотврати бъдещи пробиви в периметъра на критичната инфраструктура.