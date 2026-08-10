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1 убит, 22 ранени и 136 пожара: КАТ и АПИ с извънредни мерки

1 убит, 22 ранени и 136 пожара: КАТ и АПИ с извънредни мерки

10 Август, 2026 06:46, обновена 10 Август, 2026 06:52 1 369 6

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Актуална сводка за пожарите, катастрофите и задръстванията по границите в началото на седмицата

1 убит, 22 ранени и 136 пожара: КАТ и АПИ с извънредни мерки - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Динамична и напрегната остава обстановката по пътищата и границите на страната в разгара на летния сезон, сочат последните данни на МВР, АПИ, Пожарната и ПСС към 6:45 българско време на 10 август 2026 г.

Гражданите трябва да се движат с повишено внимание поради активни ремонти, интензивен трафик и сериозен риск от горски пожари.

Черна статистика от КАТ и Пожарната: Десетки инциденти

През последното денонощие се наблюдава сериозно натоварване на аварийните екипи. По данни от денонощния бюлетин на Министерството на вътрешните работи (МВР), публикуван на официалния им сайт (mvr.bg), пътната полиция (КАТ) отчита тежка равносметка. При общо 18 тежки катастрофи в страната 1 човек е загинал, а 22-ма са ранени. Сериозен инцидент между три леки автомобила затрудни значително движението по АМ "Тракия" в района на Стара Загора, напомняйки за важността на дистанцията по време на натоварения неделен и понеделнишки трафик.

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) съобщава за реагиране на общо 201 сигнала за произшествия. Общо 136 пожара са потушени в страната през последното денонощие, като няма загинали граждани, но 1 човек е пострадал. Огнеборците се бориха с мащабни огнища, сред които пожарът при бобошевското село Висока могила, където изгоряха къща и три стопански постройки поради късо съединение, както и пожар край Асеновград, обхванал над 6 хиляди декара ниви.

Интензивен трафик по границите: Къде са тапите?

Главна дирекция „Гранична полиция“ информира на своя сайт (nsgp.mvr.bg), че трафикът на българските гранични контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) е изключително интензивен на следните места:

  • На границата със Сърбия: Интензивно движение за леки автомобили на ГКПП „Калотина“ на вход и изход.
  • На границата с Турция: Изключително натоварен е трафикът за леки коли на ГКПП „Капитан Андреево“ в двете посоки.
  • На границата с Румъния: Движението е нормално. След извършения ремонт, преминаването по Дунав мост при Русе се осъществява нормално в двете платна. Важно: Поради критично ниското ниво на река Дунав, фериботните връзки на ГКПП „Оряхово – Бекет“ и ГКПП „Свищов – Зимнич“ временно са преустановили работа.
  • На границите с Гърция и Република Северна Македония: Преминаването през всички пунктове засега се осъществява нормално (информация: presscenters.com).

Мерки на АПИ и ремонти

Агенция „Пътна инфраструктура“ прилага строги мерки за управление на трафика през август с цел намаляване на рисковете от инциденти. Въведени са ограничения за тежкотоварни автомобили над 12 тона по АМ „Тракия“, АМ „Струма“ и път I-1 през Кресненското дефиле в пиковите часове през уикенда, а камионите над 20 тона се спират поетапно в следобедните часове в общо 12 области (включително Русе, Пловдив, Стара Загора), когато температурите превишат 35 градуса.

Пътната агенция напомня за следните важни ремонти през стартиращата седмица от 10 август:

  • АМ „Тракия“: Временно се променя организацията на движение в участъци на магистралата на територията на областите София и Сливен в периода от 10 до 13 август.
  • Път I-5 (област Кърджали): Очаква се временна промяна на движението заради краткотрайни ремонти.
  • Път II-15 Мраморен - Враца: Движението в района на разклона за Веслец се извършва двупосочно в една лента поради пътнотранспортно произшествие и се регулира от пътна полиция.

Условия за туризъм в планините: Внимание в следобедните часове

Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст съобщава, че сутрешните условия за туризъм в българските планини са добри, но времето ще бъде променливо. Налице е разкъсана облачност със слаб до умерен вятър, а температурите в планинските масиви варират между 9 и 18 градуса.

От ПСС обаче отправят важно предупреждение: в следобедните часове се очаква увеличение на облачността и локални валежи. Планинските спасители отчитат висока активност — през изминалите 24 часа са проведени 6 спасителни акции, като при две от тях в Пирин и Банско е бил задействан медицински хеликоптер за оказване на спешна помощ на пострадали граждани. Лифтовете в големите курорти работят по график, но туристите трябва да планират преходите си рано и да следят прогнозата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Извънредни мерки

    7 1 Отговор
    Толкова клиширано , че чак горчи .

    07:04 10.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 вчера се прибирах от гречко

    5 1 Отговор
    е такива говеда като нас няма: само бг-номерата летят преди границата с 150 при ограничение 80, защото уейза показва липса на полиция. по нашия двулентов път към софия тия 175 км са руска рулетка с неизвестен край. въпреки че нямаше тирове отново разни рацери пореха мрака с 80-90км в дясна лента, а в бързата под 150 никой не те зачита, около перник вече става касапница-там трябва да си нечовек хем да държиш завоите, хем отново да поддържаш супер темпо или в дясната с 70-80. Крайно време е да се промени ЗДвП и да се започне да се глобява за шофиране по магистрала на леки автомобили със скорост под 105 км/ч

    07:18 10.08.2026

  • 5 Цървуландия

    6 0 Отговор
    Почти като в Украйна, като се отчете разликата в мащаба. Освен това там май че имаше и някаква война или военна операция.

    07:29 10.08.2026

  • 6 Опа

    4 0 Отговор
    Там ,където е опасно не търси полицай. Те се крият на удобните за тях места и на сянка. А там където има най- много нарушения и катастрофи, полицаи не стоят. А пътищата в България, колкото и да плащаме данъци и увеличаваме винетки остават на дупки и без асфалт . Крадливи управляващи в корумпирана държава!

    08:27 10.08.2026

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