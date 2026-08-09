Резултати от Втора лига - 3 кръг:
Етър Велико Търново - Марек Дупница 1:0
Спортист Своге - Пирин Благоевград 1:0
Рилски спортист - Спартак Плевен 2:2
Вихрен Сандански - Черноморец Бургас 1:1
Локомотив Горна Оряховица - Фратрия 0:2
10 август - понеделник, 18:00
Несебър - Добруджа Добрич
10 август - понеделник, 20:00
Берое Стара Загора - Лудогорец II
11 август - вторник, 18:00
ЦСКА II - Хебър Пазарджик
11 август - вторник, 20:00
Янтра Габрово - Монтана
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