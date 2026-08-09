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Резултати от Втора лига

Резултати от Втора лига

9 Август, 2026 22:02 1 247 0

  • резултати-
  • втора лига-
  • етър велико търново-
  • марек дупница-
  • спортист своге-
  • пирин благоевград-
  • рилски спортист-
  • спартак плевен-
  • вихрен сандански-
  • черноморец бургас-
  • локомотив горна оряховица-
  • фратрия-
  • несебър-
  • добруджа добрич

Локомотив Горна Оряховица загуби от Фратрия

Резултати от Втора лига - 1
Снимка: Факти.БГ
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Резултати от Втора лига - 3 кръг:


Етър Велико Търново - Марек Дупница 1:0
Спортист Своге - Пирин Благоевград 1:0
Рилски спортист - Спартак Плевен 2:2
Вихрен Сандански - Черноморец Бургас 1:1
Локомотив Горна Оряховица - Фратрия 0:2

10 август - понеделник, 18:00
Несебър - Добруджа Добрич

10 август - понеделник, 20:00
Берое Стара Загора - Лудогорец II

11 август - вторник, 18:00
ЦСКА II - Хебър Пазарджик

11 август - вторник, 20:00
Янтра Габрово - Монтана


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