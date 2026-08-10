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Брат и сестра донесоха евробронз за България!

Брат и сестра донесоха евробронз за България!

10 Август, 2026 15:53, обновена 10 Август, 2026 15:59 1 039 2

  • спортна стрелба-
  • бронз-
  • вроцлав-
  • зорница бонева-
  • виктор бонев

Успех за родната спортна стрелба във Вроцлав

Брат и сестра донесоха евробронз за България! - 1
Снимка: bsu.bg
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Зорница Бонева и Виктор Бонев спечелиха бронзов медал за България на Европейското първенство по спортна стрелба за мъже и жени до 23 години в полския град Вроцлав.

Българският тандем постигна изключителния успех в дисциплината дуети микс на 25 метра пистолет.

В директния спор за бронзовото отличие родните представители показаха по-здрави нерви и категорично надделяха над домакините от Полша (Виктория Шмиткщовска и Войцех Йедрашчик) с резултат 13:5 точки. Това е първо отличие за страната ни от престижния континентален шампионат в Полша.

В същата дисциплина участва и още един български състав. Николая Раденкова и Калоян Петков обаче отпаднаха още в първата квалификационна фаза, заемайки 14-о място.

Шампионската титла в смесените дуети на 25 метра пистолет беше спечелена от тима на Украйна (Юлия Диденко и Владислав Медушевски), който на финала победи втория състав на Полша с 12:4.


Полша
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    Браво!!!

    16:19 10.08.2026

  • 2 Евгени от Алфапласт

    0 0 Отговор
    Ако няма инцест, въобще не ми ги хвалете...

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