Брат и сестра донесоха евробронз за България!

Зорница Бонева и Виктор Бонев спечелиха бронзов медал за България на Европейското първенство по спортна стрелба за мъже и жени до 23 години в полския град Вроцлав.

Българският тандем постигна изключителния успех в дисциплината дуети микс на 25 метра пистолет.

В директния спор за бронзовото отличие родните представители показаха по-здрави нерви и категорично надделяха над домакините от Полша (Виктория Шмиткщовска и Войцех Йедрашчик) с резултат 13:5 точки. Това е първо отличие за страната ни от престижния континентален шампионат в Полша.

В същата дисциплина участва и още един български състав. Николая Раденкова и Калоян Петков обаче отпаднаха още в първата квалификационна фаза, заемайки 14-о място.

Шампионската титла в смесените дуети на 25 метра пистолет беше спечелена от тима на Украйна (Юлия Диденко и Владислав Медушевски), който на финала победи втория състав на Полша с 12:4.