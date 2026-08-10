Огромен петролен разлив край Оман достигна 390 кв. км

Петролен разлив край бреговете на Оман вече покрива площ от около 390 квадратни километра, съобщиха властите в страната, цитирани от „Ройтерс“. Инцидентът е свързан със санкционирания танкер „Карълайн Безенги“, който е превозвал руски суров петрол и е претърпял сериозни повреди по време на плаването си край бреговете на Йемен, предава БТА.

Оманските власти за първи път публично разкриха мащаба на замърсяването и съобщиха, че предприемат действия за ограничаване на разпространението на петролното петно. То се намира във водите край островите Халаният, разположени край източното губернаторство Дхофар.

Според оманската служба по околна среда площта на разлива е установена чрез анализ на сателитни изображения. Данните показват, че петролното петно се простира на северозапад от островите към континенталната част на Оман, като най-близката му точка се намира приблизително на седем километра от брега.

Мащабът на разлива поражда сериозни опасения за морската екосистема в района. Островите Халаният са част от район с богато морско биоразнообразие, а разпространението на суров петрол във водата може да засегне морски организми, птици, рибни ресурси и крайбрежни местообитания. Особено важно за оценката на щетите ще бъде дали нефтът ще достигне до плитки крайбрежни зони и бреговата линия.

Проблемите с танкера „Карълайн Безенги“ са били регистрирани за първи път на 8 юни край южното йеменско пристанище Мукала. Два източника, свързани с морската сигурност, съобщават, че екипажът е подал сигнал за проблеми, като първоначалните оценки са сочели възможност за взрив на борда.

Причината за повредата обаче остава неизвестна. Оманските власти не са посочили публично какво е довело до инцидента, а липсата на окончателно обяснение допълнително усложнява оценката на риска и отговорността за последиците от разлива.

„Карълайн Безенги“ е 274-метров танкер, който преди инцидента е бил натоварен с руски суров петрол. Плавателният съд за последно е предал сигнал чрез публичната автоматична идентификационна система на 11 юни край бреговете на Йемен. След това проследяването на движението му в публичните системи е прекъснато.

Анализ на сателитни изображения, извършен от „Ройтерс“ в сътрудничество със специалисти по корабоплаване, показва, че в края на миналия месец петролният разлив все още се е разпространявал. Това означава, че замърсяването не е било ограничено до първоначалната зона и съществува риск неговият обхват да продължи да се променя в зависимост от теченията, ветровете и метеорологичните условия.

Инцидентът привлича допълнително внимание заради статута на танкера. „Карълайн Безенги“ е сред плавателните съдове, санкционирани от Европейския съюз и Великобритания заради участието им в транспортирането на руски петролни продукти. Случаят отново насочва вниманието към т.нар. „сенчест флот“ — мрежа от танкери, използвани от Русия за транспортиране на петрол и за заобикаляне на ограниченията, наложени от западните държави след началото на войната в Украйна.

Този флот обикновено включва по-стари плавателни съдове, които често са собственост на непрозрачни компании и се движат по сложни маршрути. Използването им позволява на Москва да продължи да продава значителни количества петрол на международните пазари, въпреки санкционните ограничения.

Възрастта и техническото състояние на част от тези танкери са сред основните опасения на морските и екологичните експерти. По-старите кораби могат да изискват по-сериозна поддръжка, а при инцидент последствията могат да бъдат особено тежки, ако превозваният товар попадне в морската среда.

Петролният разлив край Оман показва и друг проблем, свързан със санкционната политика — ограничаването на достъпа до определени пазари и услуги може да доведе до промяна на маршрутите и корабите, използвани за превоз на суров петрол. Това увеличава ролята на плавателни съдове, които работят извън традиционната система за международен морски транспорт и застраховане.

Районът край Йемен и Оман допълнително усложнява ситуацията заради продължаващото напрежение в Червено море и Арабско море. Военната и политическата нестабилност в региона увеличава рисковете за корабоплаването и затруднява бързото установяване на причините за подобни инциденти.

За Оман основният въпрос в момента е ограничаването на разлива и предотвратяването на достигането му до бреговата линия. Ако петролът достигне до чувствителни крайбрежни екосистеми, почистването може да се окаже значително по-трудно, а възстановяването на засегнатите местообитания да продължи години.

Случаят показва и колко далеч могат да достигнат последиците от войната и санкциите срещу Русия. Петролът, произведен в Русия, може да бъде транспортиран през множество държави и морски маршрути, а проблемите с кораб, превозващ този товар, могат да се превърнат в екологичен проблем за държава, която няма пряко отношение към самия конфликт.

В следващите дни ключово значение ще имат новите сателитни наблюдения и действията на оманските власти. Те ще покажат дали разливът се стабилизира или продължава да се разпространява към брега и какви са реалните мащаби на екологичните щети.