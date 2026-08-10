„Одисея“ стана най-касовият филм в кариерата на Кристофър Нолан с над 1 милиард приходи

„Одисея“ постави два големи рекорда в световния боксофис. Епичният филм на режисьора Кристофър Нолан достигна 1,1 млрд. долара приходи в световен мащаб, с което официално се превърна в най-касовото заглавие в кариерата му, без корекция за инфлацията. Филмът изпревари „Черният рицар: Възраждане“, който през 2012 г. приключи с около 1,08 млрд. долара.
Продукцията постави и нов рекорд за IMAX. Приходите ѝ от този формат достигнаха около 289 млн. долара, с което „Одисея“ изпревари досегашния рекордьор „Аватар“. Само в Северна Америка филмът е донесъл 147,3 млн. долара от IMAX прожекции.
С резултат от над 1,1 млрд. долара „Одисея“ в момента е вторият най-касов филм на 2026 г. след „Спайдър-Мен: Нов ден“, който вече е достигнал 1,67 млрд. долара в световния боксофис. Филмът на Кристофър Нолан е и сред най-успешните продукции с рейтинг R в историята.
Постижението е още по-впечатляващо, защото киноразпространението на „Одисея“ все още не е приключило. След четвъртия си уикенд филмът продължава да привлича голяма публика, а предстои и премиерата му в Китай на 14 август, един от най-важните международни пазари. Предварителните IMAX прожекции там вече са генерирали милиони долари.
„Одисея“ е първият игрален филм, заснет изцяло с IMAX камери. Именно големият формат е централна част от визуалната концепция на Кристофър Нолан, който от години настоява зрителите да гледат проектите му на възможно най-голям екран. Ограниченият формат IMAX 70mm също отчита изключително силно търсене, като редица прожекции са разпродадени седмици напред.
В главната роля е актьорът Мат Деймън, който играе Одисей, царя на Итака, опитващ се да се завърне у дома след Троянската война. В мащабния актьорски състав участват още Том Холанд, Ан Хатауей, Робърт Патинсън и други големи холивудски имена. Официалният сайт на Universal определя продукцията като митологичен екшън епос, сниман на различни места по света.
С „Одисея“ Кристофър Нолан вече има три филма, преминали границата от 1 млрд. долара в световния боксофис. Освен новия му проект това са „Черният рицар“ и „Черният рицар: Възраждане“. „Опенхаймер“, който спечели „Оскар“ за най-добър филм през 2024 г., остана малко под границата с приблизително 975 млн. долара приходи.
Общите приходи от филмите на британския режисьор вече се измерват в милиарди, а успехът на „Одисея“ затвърждава позицията му като един от малкото съвременни режисьори, чието име само по себе си може да превърне оригинална, немарвелска продукция в глобално кино събитие.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Янко
16:05 10.08.2026
2 Наблюдател
16:14 10.08.2026
3 Много си е марвелска даже
16:17 10.08.2026
4 Хаха
Коментиран от #6
16:43 10.08.2026
5 непротестиращ
16:57 10.08.2026
6 Нолан, позор за теб
До коментар #4 от "Хаха":При това, бяла тракийка, тоест наша роднина. Осъждам гаврата!
Коментиран от #11
17:00 10.08.2026
7 парица йе царица
17:02 10.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 ккк
17:04 10.08.2026
10 Спокойно, бе!
17:38 10.08.2026
11 Лост
До коментар #6 от "Нолан, позор за теб":Ами преди 20 и няколко години в един филм Орфей беше черен.
17:51 10.08.2026
12 Боже опази
18:04 10.08.2026