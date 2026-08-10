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„Одисея“ стана най-касовият филм в кариерата на Кристофър Нолан с над 1 милиард приходи

„Одисея“ стана най-касовият филм в кариерата на Кристофър Нолан с над 1 милиард приходи

10 Август, 2026 15:58 955 12

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  • режисьор-
  • приходи

Адаптацията на епоса на Омир премина прага от 1 милиард долара в световния боксофис

„Одисея“ стана най-касовият филм в кариерата на Кристофър Нолан с над 1 милиард приходи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

„Одисея“ постави два големи рекорда в световния боксофис. Епичният филм на режисьора Кристофър Нолан достигна 1,1 млрд. долара приходи в световен мащаб, с което официално се превърна в най-касовото заглавие в кариерата му, без корекция за инфлацията. Филмът изпревари „Черният рицар: Възраждане“, който през 2012 г. приключи с около 1,08 млрд. долара.

Продукцията постави и нов рекорд за IMAX. Приходите ѝ от този формат достигнаха около 289 млн. долара, с което „Одисея“ изпревари досегашния рекордьор „Аватар“. Само в Северна Америка филмът е донесъл 147,3 млн. долара от IMAX прожекции.

С резултат от над 1,1 млрд. долара „Одисея“ в момента е вторият най-касов филм на 2026 г. след „Спайдър-Мен: Нов ден“, който вече е достигнал 1,67 млрд. долара в световния боксофис. Филмът на Кристофър Нолан е и сред най-успешните продукции с рейтинг R в историята.

Постижението е още по-впечатляващо, защото киноразпространението на „Одисея“ все още не е приключило. След четвъртия си уикенд филмът продължава да привлича голяма публика, а предстои и премиерата му в Китай на 14 август, един от най-важните международни пазари. Предварителните IMAX прожекции там вече са генерирали милиони долари.

„Одисея“ е първият игрален филм, заснет изцяло с IMAX камери. Именно големият формат е централна част от визуалната концепция на Кристофър Нолан, който от години настоява зрителите да гледат проектите му на възможно най-голям екран. Ограниченият формат IMAX 70mm също отчита изключително силно търсене, като редица прожекции са разпродадени седмици напред.

В главната роля е актьорът Мат Деймън, който играе Одисей, царя на Итака, опитващ се да се завърне у дома след Троянската война. В мащабния актьорски състав участват още Том Холанд, Ан Хатауей, Робърт Патинсън и други големи холивудски имена. Официалният сайт на Universal определя продукцията като митологичен екшън епос, сниман на различни места по света.

С „Одисея“ Кристофър Нолан вече има три филма, преминали границата от 1 млрд. долара в световния боксофис. Освен новия му проект това са „Черният рицар“ и „Черният рицар: Възраждане“. „Опенхаймер“, който спечели „Оскар“ за най-добър филм през 2024 г., остана малко под границата с приблизително 975 млн. долара приходи.

Общите приходи от филмите на британския режисьор вече се измерват в милиарди, а успехът на „Одисея“ затвърждава позицията му като един от малкото съвременни режисьори, чието име само по себе си може да превърне оригинална, немарвелска продукция в глобално кино събитие.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Янко

    16 1 Отговор
    Този филм не струва

    16:05 10.08.2026

  • 2 Наблюдател

    10 1 Отговор
    Филм за масовия недообразован зрител от всички възможни раси, по изпитания модел на Батман, Супермен, с умело раздухан скандал, за да привлече внимание както никой друг. Това е същото, като да сравниш Макдоналдс с ресторант със звезди на Мишлен и да кажеш, че Макдоналдс превъзхожда с броя си.

    16:14 10.08.2026

  • 3 Много си е марвелска даже

    6 0 Отговор
    Киното се върна към корените си - забавление за тълпите.

    16:17 10.08.2026

  • 4 Хаха

    12 1 Отговор
    Ще го пропусна! Хубавата Елена е бяла.

    Коментиран от #6

    16:43 10.08.2026

  • 5 непротестиращ

    11 0 Отговор
    Няма да го гледам, заради черната Елена! Този Нолън е истински идиот! Никой не му дава право да преиначава историята!

    16:57 10.08.2026

  • 6 Нолан, позор за теб

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Хаха":

    При това, бяла тракийка, тоест наша роднина. Осъждам гаврата!

    Коментиран от #11

    17:00 10.08.2026

  • 7 парица йе царица

    9 0 Отговор
    Поредната холивудска боза с преиначена история от еврейците, управляващи там.

    17:02 10.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ккк

    6 0 Отговор
    Е то 90% от човечеството е плявоч, затова са отишли да плащат за да гледат тази подигравка с митологията. И гУвньо да им прожектираш с достатъчно фанфари, ще мучат в телешки екстаз.

    17:04 10.08.2026

  • 10 Спокойно, бе!

    0 0 Отговор
    Не е бяла. Лупита Нионго е хубава и чисто черна хубава Елена.

    17:38 10.08.2026

  • 11 Лост

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Нолан, позор за теб":

    Ами преди 20 и няколко години в един филм Орфей беше черен.

    17:51 10.08.2026

  • 12 Боже опази

    1 0 Отговор
    Какви глупости гледа простия народ в днешно време!

    18:04 10.08.2026