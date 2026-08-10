Хари Кейн получава „Златната обувка“ на 19 август

Нападателят на германския колос Байерн Мюнхен Хари Кейн ще получи официално престижната награда „Златна обувка“ за най-добър голмайстор в Европа през следващата седмица.

Тържествената церемония по награждаването ще се състои в понеделник, 19 август, в клубния музей на баварците на стадион „Алианц Арена“. Това потвърдиха официално от ръководството на клуба в специално изявление по-рано днес.

Английският национал печели ценното индивидуално отличие за втори път в своята кариера. През изминалия сезон 2025/2026 в Бундеслигата Кейн демонстрира феноменална форма и реализира 36 шампионатни гола (събирайки 72 точки по системата на коефициентите). Интересното е, че той триумфира със същия голов брой и при първия си успех с наградата през 2024 година. С този нов триумф стрелецът се присъединява към изключително подбран клуб от футболисти с две „Златни обувки“ – пред него по брой отличия остават единствено легендите Лионел Меси и Кристиано Роналдо.

„Хари Кейн стои редом до легендарни нападатели на Байерн като Герд Мюлер и Карл-Хайнц Румениге. Той продължи това голово наследство в настоящето, извеждайки ролята на централния нападател на съвсем ново ниво“, заяви гордият президент на клуба Херберт Хайнер пред клубния медиен канал fcbayern.com.

Кампанията на 33-годишния англичанин беше историческа и в глобален мащаб. Кейн завърши футболната година с умопомрачителните 73 гола общо за клуб и родина. Освен успехите на клубно ниво, той изведе националния отбор на Англия до бронзовите медали на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада през това лято. По време на Мондиала нападателят счупи рекорда на Гари Линекер за най-много голове за „Трите лъва“ на световни финали и вече заема престижното пето място в цялата история на световните първенства.

В класирането за „Златната обувка“ за сезон 2025/26 Хари Кейн остави далеч зад себе си нападателя на Манчестър Сити Ерлинг Холанд (27 гола) и суперзвездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе (25 гола). Според водещите европейски спортни издания, феноменалното представяне прави Кейн и един от основните фаворити за предстоящата награда на ФИФА за най-добър футболист в света.

Отличието се организира традиционно от Асоциацията на европейските спортни медии (ESM). Всички фенове на футбола ще могат да проследят събитието в Мюнхен на 19 август.