Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Хари Кейн получава „Златната обувка“ на 19 август

Хари Кейн получава „Златната обувка“ на 19 август

10 Август, 2026 15:48, обновена 10 Август, 2026 15:52 623 2

  • хари кейн-
  • златна обувка-
  • голмайстор-
  • европа-
  • байерн

Нападателят на Байерн Мюнхен за втори път в кариерата си е коронясан като най-добър реализатор в Европа

Хари Кейн получава „Златната обувка“ на 19 август - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Нападателят на германския колос Байерн Мюнхен Хари Кейн ще получи официално престижната награда „Златна обувка“ за най-добър голмайстор в Европа през следващата седмица.

Тържествената церемония по награждаването ще се състои в понеделник, 19 август, в клубния музей на баварците на стадион „Алианц Арена“. Това потвърдиха официално от ръководството на клуба в специално изявление по-рано днес.

Английският национал печели ценното индивидуално отличие за втори път в своята кариера. През изминалия сезон 2025/2026 в Бундеслигата Кейн демонстрира феноменална форма и реализира 36 шампионатни гола (събирайки 72 точки по системата на коефициентите). Интересното е, че той триумфира със същия голов брой и при първия си успех с наградата през 2024 година. С този нов триумф стрелецът се присъединява към изключително подбран клуб от футболисти с две „Златни обувки“ – пред него по брой отличия остават единствено легендите Лионел Меси и Кристиано Роналдо.

„Хари Кейн стои редом до легендарни нападатели на Байерн като Герд Мюлер и Карл-Хайнц Румениге. Той продължи това голово наследство в настоящето, извеждайки ролята на централния нападател на съвсем ново ниво“, заяви гордият президент на клуба Херберт Хайнер пред клубния медиен канал fcbayern.com.

Кампанията на 33-годишния англичанин беше историческа и в глобален мащаб. Кейн завърши футболната година с умопомрачителните 73 гола общо за клуб и родина. Освен успехите на клубно ниво, той изведе националния отбор на Англия до бронзовите медали на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада през това лято. По време на Мондиала нападателят счупи рекорда на Гари Линекер за най-много голове за „Трите лъва“ на световни финали и вече заема престижното пето място в цялата история на световните първенства.

В класирането за „Златната обувка“ за сезон 2025/26 Хари Кейн остави далеч зад себе си нападателя на Манчестър Сити Ерлинг Холанд (27 гола) и суперзвездата на Реал Мадрид Килиан Мбапе (25 гола). Според водещите европейски спортни издания, феноменалното представяне прави Кейн и един от основните фаворити за предстоящата награда на ФИФА за най-добър футболист в света.

Отличието се организира традиционно от Асоциацията на европейските спортни медии (ESM). Всички фенове на футбола ще могат да проследят събитието в Мюнхен на 19 август.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Коко

    0 0 Отговор
    Какво е направил толко специално да да вземе златна топка нито може да дриблира нито да подава само меси пред вратата и засича топката по тая логика да дадат една и на Холанд и на куп други кесачи Меси и Роналдо бяха специални тука няма нищо специално такива играчи бол и Рафиня и Левандовски Сите са ми еднакви

    15:59 10.08.2026

  • 2 ХАРИ ПРАЙШЕЧИКИИ НА РЪМПИ

    0 0 Отговор
    преди един месец в маиами.

    16:08 10.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове