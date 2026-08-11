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Моуриньо жегна Гуардиола: Това е слабост, аз ще почивам, когато умра

Моуриньо жегна Гуардиола: Това е слабост, аз ще почивам, когато умра

11 Август, 2026 15:28 962 4

  • пеп гуардионал-
  • моуриньо-
  • футбол-
  • реал мадрид

Поводът е решението на Гуардиола в миналото да си вземе година почивка след раздялата с Барселона, преди да поеме Байерн Мюнхен през 2013 година

Моуриньо жегна Гуардиола: Това е слабост, аз ще почивам, когато умра - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жозе Моуриньо отново намери начин да жегне Пеп Гуардиола. Треньорът на Реал Мадрид коментира темата за почивките в кариерата на наставниците и даде ясно да се разбере, че подобна идея изобщо не му допада. Португалецът говори в документалния филм „The Special One“ на Netflix, посветен на кариерата му във футбола.

Поводът е решението на Гуардиола в миналото да си вземе година почивка след раздялата с Барселона, преди да поеме Байерн Мюнхен през 2013 година. Каталунецът вече даде сигнали, че може да направи нещо подобно отново след дългия си престой в Манчестър Сити.

Моуриньо обаче няма никакво намерение да следва този пример.

"Не мога дори да си представя момента, в който вече няма да бъда свързан с футбола. Казвам още десет години, но може да са и повече. Забавно ми е. Искам да печеля още трофеи. Искам да го правя на места, на които никога не съм бил, и на места, на които вече съм печелил", заяви португалецът.

Специалния допълни, че именно атмосферата на големите стадиони е сред нещата, без които трудно може да си представи живота си. "Моят свят е да вляза на футболен стадион с 50 000 или 90 000 души. Играл съм и пред 100 000. Това е моят свят. Без футбола чувствам, че нещо липсва. Не мисля, че е обсебване. Когато достигнеш определено ниво, просто искаш да останеш там завинаги."

Най-острите думи на Моуриньо обаче дойдоха, когато директно коментира идеята треньор да си вземе продължителна почивка. "Някои хора имат нужда от сабатичен период, а аз мразя това. Мразя тази дума. За мен сабатичният период означава слабост. Не ми говорете за сабатични периоди. Аз никога нямам нужда от почивка. Ще си почивам, когато умра", завършва Моуриньо.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Язък

    8 0 Отговор
    За Реал

    16:02 11.08.2026

  • 2 Ицо

    9 0 Отговор
    Той не си взема почивка, те му я дават, като го уволнят преждевременно.

    16:18 11.08.2026

  • 3 Герги

    6 1 Отговор
    Моу,почиваш на стари лаври,не си същият както преди време.Кажи какви успехи в Англия постигна в последните години или в Италия....Време ти е за пенсия,сега Реал има да си блъска главата с твоят избор.

    16:24 11.08.2026

  • 4 1111

    1 0 Отговор
    Убав Реал беше...

    Иначе, Моуриньо е алчен, то си личи. И не си взима почивка, щото него го уволняват и направо му бият Шута. А и голямо мъчение е за 100 000 души да му зяпат паркирания автобус, айде у лево...

    18:31 11.08.2026

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