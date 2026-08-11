Христо Илиев отпадна в сериите на 100 метра в Бирмингам

Най-добрият български спринтьор в късите дистанции Христо Илиев отпадна в сериите на 100 метра на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам.

21-годишният ни състезател направи своя дебют на открито на подобен голям форум, но не успя да преодолее първата фаза и да се класира за полуфиналите.

Силният вятър попречи на българина

Възпитаникът на Валя Демирева бяга във втора серия на стадион „Александър Стейдиъм“. Христо Илиев финишира на шесто място в своята серия с време от 10.66 секунди. Бягането се проведе при изключително неблагоприятни условия и силен насрещен вятър от -2.8 м/сек, което сериозно повлия на резултатите на атлетите.

Това постижение отреди на родния спринтьор 18-о място сред общо 24 стартирали състезатели в пресявките. Само първите 12 от квалификациите продължават към полуфиналната фаза, като последното време, осигурило място напред, бе 10.57 секунди на Рику Илука (Финландия). Победител в серията на българина стана ирландецът Толуабори Акинола с време 10.39 секунди.

В крайното официално класиране на шампионата в Бирмингам Илиев ще заеме 30-о място, тъй като други 12 спринтьори по право стартират директно от полуфиналите на база ранглиста.

Равносметката на Христо Илиев пред БНТ 3

Веднага след финала на бягането националният шампион изрази разочарованието си от лошия старт и метеорологичните условия, като потвърди, че това е бил последният му старт за това лято.

Пред БНТ 3 Илиев сподели, че не е доволен, отдавайки резултата на вятъра и лошия старт, но изрази надежда, че опитът ще му бъде полезен. Той допълни, че това е последният му старт за сезона и предстои почивка, следвана от подготовка за зимата.

През сезон 2026 г. 21-годишният атлет отбеляза сериозен прогрес, ставайки балкански шампион във Волос и постигайки 10.22 сек в Ханя. През зимата той постави и европейски рекорд за младежи под 23 години на 60 метра с 6.51 секунди.

Българското участие в Бирмингам продължава с големи надежди, като предстои финалът на Божидар Саръбоюков в скока на дължина.