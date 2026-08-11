Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Лека атлетика »
Христо Илиев отпадна в сериите на 100 метра в Бирмингам

Христо Илиев отпадна в сериите на 100 метра в Бирмингам

11 Август, 2026 15:00 780 1

  • лека атлетика-
  • бирмингам-
  • серии-
  • 100 метра

Българският спринтьор остана 18-и в пресявките след силен насрещен вятър в дебюта си на голям форум

Христо Илиев отпадна в сериите на 100 метра в Бирмингам - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Най-добрият български спринтьор в късите дистанции Христо Илиев отпадна в сериите на 100 метра на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам.

21-годишният ни състезател направи своя дебют на открито на подобен голям форум, но не успя да преодолее първата фаза и да се класира за полуфиналите.

Силният вятър попречи на българина

Възпитаникът на Валя Демирева бяга във втора серия на стадион „Александър Стейдиъм“. Христо Илиев финишира на шесто място в своята серия с време от 10.66 секунди. Бягането се проведе при изключително неблагоприятни условия и силен насрещен вятър от -2.8 м/сек, което сериозно повлия на резултатите на атлетите.

Това постижение отреди на родния спринтьор 18-о място сред общо 24 стартирали състезатели в пресявките. Само първите 12 от квалификациите продължават към полуфиналната фаза, като последното време, осигурило място напред, бе 10.57 секунди на Рику Илука (Финландия). Победител в серията на българина стана ирландецът Толуабори Акинола с време 10.39 секунди.

В крайното официално класиране на шампионата в Бирмингам Илиев ще заеме 30-о място, тъй като други 12 спринтьори по право стартират директно от полуфиналите на база ранглиста.

Равносметката на Христо Илиев пред БНТ 3

Веднага след финала на бягането националният шампион изрази разочарованието си от лошия старт и метеорологичните условия, като потвърди, че това е бил последният му старт за това лято.

Пред БНТ 3 Илиев сподели, че не е доволен, отдавайки резултата на вятъра и лошия старт, но изрази надежда, че опитът ще му бъде полезен. Той допълни, че това е последният му старт за сезона и предстои почивка, следвана от подготовка за зимата.

През сезон 2026 г. 21-годишният атлет отбеляза сериозен прогрес, ставайки балкански шампион във Волос и постигайки 10.22 сек в Ханя. През зимата той постави и европейски рекорд за младежи под 23 години на 60 метра с 6.51 секунди.

Българското участие в Бирмингам продължава с големи надежди, като предстои финалът на Божидар Саръбоюков в скока на дължина.


Великобритания
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тежки шорти

    3 0 Отговор
    А той вятъра само в неговия коридор ли е духал? Я нещо по-сериозно за оправдание намерете

    15:29 11.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове