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Българите отпаднаха в сериите на Евро 2026 в Париж

Българите отпаднаха в сериите на Евро 2026 в Париж

11 Август, 2026 13:41 823 1

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Лично постижение за Дарен Кирилов във втория ден на Европейското първенство по плуване, но нашите представители не успяха да преодолеят квалификациите

Българите отпаднаха в сериите на Евро 2026 в Париж - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Българските плувци приключиха участието си в сериите по време на втория състезателен ден от Европейското първенство по плуване в Париж 2026.

Въпреки силното желание за класиране в следващата фаза на шампионата, нито един от нашите състезатели не успя да намери място на полуфиналите или финалите в сутрешната сесия на 11 август.

Най-впечатляващо представяне сред българите направи Дарен Кирилов, който регистрира ново лично постижение в дисциплината 200 метра гръб. Той слезе за първи път под границата от 1:59 минути, спирайки хронометрите на 1:58.87 минута. Този сериозен резултат му отреди 25-о място в крайното класиране. Сериите в тази дисциплина бяха спечелени от 18-годишния французин Натан Муратори, който постави нов световен рекорд за юноши с време 1:54.87 минута.

При дамите, в дисциплината 100 метра бруст, България бе представена от две състезателки. Диана Петкова даде 29-о време в квалификациите с резултат от 1:09.46 минута. Другата ни представителка Тея Николова завърши на 43-та позиция, записвайки време от 1:14.24 минута. Най-бърза в сериите бе британката Ангарад Еванс, която постави нов рекорд на шампионатите с 1:05.45 минута.

При мъжете на 100 метра свободен стил родните дебютанти на голям спортен форум Мирослав Терзиев и Васил Тушев също нямаха шанс срещу европейската конкуренция и не успяха да преминат през ситото на сериите.

Европейското първенство по плувни спортове във френската столица продължава до 16 август. Всички най-интересни финали и плувания могат да бъдат проследени на живо в ефира на БНТ 3.


Франция
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  • 1 Акулите

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    Срам ме е последните 20 години плуваме в басейн с акули, а догодина стават точно толкова в които ние членуваме в съюза на наглите, колонизиращи, учещи морал загубеняци. 20 години закъсва целия съюз но се правим че мислим и решаваме световни проблеми. 20 години стигат, стигат - времето е наше, наше !

    13:42 11.08.2026

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