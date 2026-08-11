Българите отпаднаха в сериите на Евро 2026 в Париж

Българските плувци приключиха участието си в сериите по време на втория състезателен ден от Европейското първенство по плуване в Париж 2026.

Въпреки силното желание за класиране в следващата фаза на шампионата, нито един от нашите състезатели не успя да намери място на полуфиналите или финалите в сутрешната сесия на 11 август.

Най-впечатляващо представяне сред българите направи Дарен Кирилов, който регистрира ново лично постижение в дисциплината 200 метра гръб. Той слезе за първи път под границата от 1:59 минути, спирайки хронометрите на 1:58.87 минута. Този сериозен резултат му отреди 25-о място в крайното класиране. Сериите в тази дисциплина бяха спечелени от 18-годишния французин Натан Муратори, който постави нов световен рекорд за юноши с време 1:54.87 минута.

При дамите, в дисциплината 100 метра бруст, България бе представена от две състезателки. Диана Петкова даде 29-о време в квалификациите с резултат от 1:09.46 минута. Другата ни представителка Тея Николова завърши на 43-та позиция, записвайки време от 1:14.24 минута. Най-бърза в сериите бе британката Ангарад Еванс, която постави нов рекорд на шампионатите с 1:05.45 минута.

При мъжете на 100 метра свободен стил родните дебютанти на голям спортен форум Мирослав Терзиев и Васил Тушев също нямаха шанс срещу европейската конкуренция и не успяха да преминат през ситото на сериите.

Европейското първенство по плувни спортове във френската столица продължава до 16 август. Всички най-интересни финали и плувания могат да бъдат проследени на живо в ефира на БНТ 3.