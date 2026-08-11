Димитър Митов подписва с германския Санкт Паули

Българският национален вратар Димитър Митов пристигна в Германия и по-късно днес ще подпише с изпадналия от Бундеслигата отбор на Санкт Паули.

Стражът вече е в Хамбург, където ще премине задължителните медицински тестове преди официалното му представяне, съобщиха германските медии.

Досегашният му клуб Абърдийн е приел шестцифрена оферта плюс допълнителни бонуси за правата на 29-годишния българин. Шотландският тим не е правил спънки за трансфера, тъй като Митов навлизаше в последната година от договора си и през цялото лято изразяваше желание за ново предизвикателство в кариерата. От Pittodrie вече си осигуриха негов заместник в лицето на германския вратар Мариус Мюлер.

Санкт Паули завърши на последното 18-о място в Бундеслигата през изминалия сезон и изпадна, но в момента изгражда изключително амбициозен състав, чиято единствена цел е бързо завръщане в елита. Роденият в Козлодуй български национал ще трябва да се бори за титулярното място на "Милернтор" с досегашния първи избор Бен Фол и австриеца Симон Спари.

Към Димитър Митов имаше сериозен интерес от клубове от четири различни държави – Германия, Дания, Австрия и Кипър, но възможността да заиграе в германския футбол е натежала при избора му.