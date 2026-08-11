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Все още има невзривени боеприпаси от склада на "ЕМКО"

Все още има невзривени боеприпаси от склада на "ЕМКО"

11 Август, 2026 16:15 892 24

  • боеприпаси-
  • взрив-
  • емко

На мястото на експлозицията работят екипи на военните и експерти по боеприпасите от СОБТ

Все още има невзривени боеприпаси от склада на "ЕМКО" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Има невзривени боеприпаси от склада на "ЕМКО". Това заяви ръководителят на ОДМВР-Габрово старши комисар Илиан Иванов. Около останките на взривената сграда в момента работят екипи на военните и експерти по боеприпасите от Специализирания отряд за борба с тероризма.

По-рано през деня беше съобщено, че боеприпаси и осколки са летели на половин километър от склада. След отстраняването на невзривените боеприпаси на място започват работа експерти, които ще проверяват всички работни версии за причините за възникването на взрива.

Припомняме, че при взривовете в завода за боеприпаси „ЕМКО“ няма загинали или пострадали. Заради разрастването на пожара към село Радоеви беше задействана системата BG-ALERT. 300 работници бяха незабавно евакуирани.

Изгоря склад, в който се съхранявали боеприпаси, каза вътрешният министър Иван Демерджиев. По думите му няма данни за външна намеса. Складът се е използвал ежедневно.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 1 Отговор
    Управителят каза че някой е помогнал.

    Коментиран от #10

    16:16 11.08.2026

  • 2 ГЕБРЕВ ОТИВАЙ СИ СЪБИРАЙ СКРАПА

    15 3 Отговор
    НЯМА НИЕ ДА ТИ ПЛАЩАМЕ

    16:17 11.08.2026

  • 3 гербев на коя

    11 2 Отговор
    партия е собственост ?

    16:19 11.08.2026

  • 4 Щирлиц

    5 1 Отговор
    Прапущил съм...

    16:19 11.08.2026

  • 5 Сандо

    13 1 Отговор
    Ценна информация за Петров и Боширов.Да се връщат да си довършат задачата,че Путин ще им дърпа ушите.

    16:20 11.08.2026

  • 6 Тия Сега ?

    6 2 Отговор
    Качествени Ли Са ?

    Или Некачествени ?

    16:20 11.08.2026

  • 7 Хипотетично

    9 1 Отговор
    Боеприпаси се взривяват след човешка намеса.
    Вида на тази намеса (външна, вътрешна, немарлива и пр.) следва да се установи, за да се предотврати в бъдеще.

    16:21 11.08.2026

  • 8 Ами,да ги взривят

    6 1 Отговор
    та най после да мирясат с истерията!

    16:21 11.08.2026

  • 9 Фесебе

    6 2 Отговор
    няма подговени за атентати и саботажи в чужбина!

    16:22 11.08.2026

  • 10 Такива Работи !

    7 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Без външна Помощ !

    Не стават !

    Въпроса Е !

    Кой ?

    Коментиран от #12

    16:22 11.08.2026

  • 11 Половинчата !

    5 1 Отговор
    Работа !

    16:23 11.08.2026

  • 12 С брада

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Такива Работи !":

    или,без..!

    16:30 11.08.2026

  • 13 Путин

    9 1 Отговор
    Имаме грижата,вие само продължавайте да изпращате оръжие за Украйна.

    16:32 11.08.2026

  • 14 Сарафов

    3 2 Отговор
    Изключена е връзка с американските самолети!

    16:35 11.08.2026

  • 15 НЯМА ЗАПЛАХА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    КАКТО НЯМА ВРЪЗКА С ПОДАРЪЦИТЕ ЗА ОСРАЙНА И РАЗПОЛАГАНЕТО НА ХАМЕРИКАНСКИТЕ ФЪРЧИЛА.

    16:39 11.08.2026

  • 16 Шкиф

    5 2 Отговор
    Тоя Гебрев страшно "добър" стопанин на бизнеса излезе. Няма-няма та гръмне някое от съоръженията му. Няма ли някакъв независим контрол за такива предприятия, дето да им бие чембери от време на време и да ги затваря от време на време когато не си спазват изискванията?

    Коментиран от #17

    16:41 11.08.2026

  • 17 НАШ КВИ КАШИ СА В ТИЯ ЗАВОДИ?!?!!

    6 2 Отговор

    До коментар #16 от "Шкиф":

    ОТ 1955 НИИИЩО НЕ СА БАРА САААМО ЖЕСТОКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МАШИНИ И ХОРА. ПРОВЕРКИ???? ПУНТАМАРА...

    Коментиран от #21, #24

    16:58 11.08.2026

  • 18 Въх, въх !

    3 1 Отговор
    Тези боеприпаси ги "убиха " преди да стигнат Орко-Укринския фронт.

    17:07 11.08.2026

  • 19 Горски

    4 1 Отговор
    Очаквайте изявление на Тагарев, Плевнелиев, Георги Лозанов, пишман генерал Атанас Атанасов, че пожарът в завода е запален от Путин, а Гербов с нов опит за отравяне. Има ли у нас, някой който да може да си върши работата нормално и да не се допуска това и дори да ги залавят, ако е възможно? Радев, твоят МВР шеф Демерджиев да не би да е станал правосъден министър на Щатите?! На сакото си днес при изявлението му се видя, че се е ЗАКИЧИЛ СЪС ЗНАЧКА НА… ДЕПАРТАМЕНТА ПО ПРАВОСЪДИЕ НА САЩ. При Радев чуждите агенти са като у дома си. Демерджиев бързо каза, че всичко е наред. Агентите са си свършили работата и най-вероятно напуснали страната. По дойче зеле съобщиха, че човек приличащ на Путин е забелязан в района - в едната ръка държал запалка, в другата - шише с бензин. Вчера украински дрон до компресорна газостанция на газопровода, днес взривил се камион-цистерна във военен завод. Какво следва утре?

    17:09 11.08.2026

  • 20 Бай Араб

    1 1 Отговор
    Румен Радев не е допускал служители на ФСБ на територията на България .

    17:12 11.08.2026

  • 21 БАБИЧКИТЕ ГИ ГОНЯТ ЧИ ПРОДАВАТ

    3 0 Отговор

    До коментар #17 от "НАШ КВИ КАШИ СА В ТИЯ ЗАВОДИ?!?!!":

    СЕЛСКИ МАГДАНОЗ КЪТ ХАЙДУТИ А ТИЯ ГЕБРЕВЦИ СИГУР И ПОЖАРОГАСИТЕЛИ СА НЯМАЛИ....

    17:15 11.08.2026

  • 22 Време е

    1 0 Отговор
    най-после да гръмнат !

    17:24 11.08.2026

  • 23 Пак да питам

    2 0 Отговор
    Гюбрев скоро папкал ли е салатка от рукола с новичок?

    17:46 11.08.2026

  • 24 Тоя завод е от 87 ма

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "НАШ КВИ КАШИ СА В ТИЯ ЗАВОДИ?!?!!":

    Иначе не знам кво са пипали от 55 та

    19:10 11.08.2026

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