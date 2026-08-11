Все още има невзривени боеприпаси от склада на "ЕМКО"

Има невзривени боеприпаси от склада на "ЕМКО". Това заяви ръководителят на ОДМВР-Габрово старши комисар Илиан Иванов. Около останките на взривената сграда в момента работят екипи на военните и експерти по боеприпасите от Специализирания отряд за борба с тероризма.
По-рано през деня беше съобщено, че боеприпаси и осколки са летели на половин километър от склада. След отстраняването на невзривените боеприпаси на място започват работа експерти, които ще проверяват всички работни версии за причините за възникването на взрива.
Припомняме, че при взривовете в завода за боеприпаси „ЕМКО“ няма загинали или пострадали. Заради разрастването на пожара към село Радоеви беше задействана системата BG-ALERT. 300 работници бяха незабавно евакуирани.
Изгоря склад, в който се съхранявали боеприпаси, каза вътрешният министър Иван Демерджиев. По думите му няма данни за външна намеса. Складът се е използвал ежедневно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #10
16:16 11.08.2026
2 ГЕБРЕВ ОТИВАЙ СИ СЪБИРАЙ СКРАПА
16:17 11.08.2026
3 гербев на коя
16:19 11.08.2026
4 Щирлиц
16:19 11.08.2026
5 Сандо
16:20 11.08.2026
6 Тия Сега ?
Или Некачествени ?
16:20 11.08.2026
7 Хипотетично
Вида на тази намеса (външна, вътрешна, немарлива и пр.) следва да се установи, за да се предотврати в бъдеще.
16:21 11.08.2026
8 Ами,да ги взривят
16:21 11.08.2026
9 Фесебе
16:22 11.08.2026
10 Такива Работи !
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Без външна Помощ !
Не стават !
Въпроса Е !
Кой ?
Коментиран от #12
16:22 11.08.2026
11 Половинчата !
16:23 11.08.2026
12 С брада
До коментар #10 от "Такива Работи !":или,без..!
16:30 11.08.2026
13 Путин
16:32 11.08.2026
14 Сарафов
16:35 11.08.2026
15 НЯМА ЗАПЛАХА ЗА БЪЛГАРИЯ
16:39 11.08.2026
16 Шкиф
Коментиран от #17
16:41 11.08.2026
17 НАШ КВИ КАШИ СА В ТИЯ ЗАВОДИ?!?!!
До коментар #16 от "Шкиф":ОТ 1955 НИИИЩО НЕ СА БАРА САААМО ЖЕСТОКА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА МАШИНИ И ХОРА. ПРОВЕРКИ???? ПУНТАМАРА...
Коментиран от #21, #24
16:58 11.08.2026
18 Въх, въх !
17:07 11.08.2026
19 Горски
17:09 11.08.2026
20 Бай Араб
17:12 11.08.2026
21 БАБИЧКИТЕ ГИ ГОНЯТ ЧИ ПРОДАВАТ
До коментар #17 от "НАШ КВИ КАШИ СА В ТИЯ ЗАВОДИ?!?!!":СЕЛСКИ МАГДАНОЗ КЪТ ХАЙДУТИ А ТИЯ ГЕБРЕВЦИ СИГУР И ПОЖАРОГАСИТЕЛИ СА НЯМАЛИ....
17:15 11.08.2026
22 Време е
17:24 11.08.2026
23 Пак да питам
17:46 11.08.2026
24 Тоя завод е от 87 ма
До коментар #17 от "НАШ КВИ КАШИ СА В ТИЯ ЗАВОДИ?!?!!":Иначе не знам кво са пипали от 55 та
19:10 11.08.2026