Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Валерия от "Ергенът" влезе в бурен скандал със собственик на плажно заведение (ВИДЕО)

Валерия от "Ергенът" влезе в бурен скандал със собственик на плажно заведение (ВИДЕО)

11 Август, 2026 16:01 3 208 69

  • валерия дакова-
  • ергенът-
  • риалити-
  • скандал-
  • море-
  • равда-
  • плаж

Ябълката на раздора се оказаха три палачинки, които Валерия и неин приятел хапвали на плажа

Валерия от "Ергенът" влезе в бурен скандал със собственик на плажно заведение (ВИДЕО) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Три палачинки се превърнаха в причина за сериозен скандал на плажа в Равда. Валерия Дакова, позната от третия сезон на "Ергенът" разказа за неприятна ситуация в заведение, което по думите ѝ посещавала редовно, като твърди, че в разгара на спора се е почувствала физически застрашена от мъж, когото представя като собственик на обекта.

Всичко започнало, след като Валерия и компанията ѝ видели дете с палачинка на плажа. Попитали откъде е купена, взели си три и се върнали на местата си. Малко след това, твърди риалити участничката, сервитьорка ги уведомила, че не могат да консумират външна храна.

"На секундата, няма и минута, буквално идва сервитьорката, която ни обслужваше, за да ни каже, че шефката е казала, че няма как да ядем палачинки там", разказа Дакова.

Тя възразила, тъй като според нея на мястото нямало табела, която да забранява внасянето на външна храна. Валерия подчертава още, че се намирали на открит плаж, върху пясъка, а не в зоната с масите на заведението.

Впоследствие при тях дошла жена, представена от Дакова като управителка.

По думите на Валерия разговорът първоначално бил спор, но се водел нормално. Ситуацията ескалирала след появата на мъж.

„В един момент се появи един изключително агресивен мъж. Затова извадих телефона си и започнах да снимам случващото се. Точно това беше моментът, в който аз се почувствах физически застрашена. Пред мен стоеше ядосан мъж, който ми повишава тон, обижда ме и не знам докъде може да стигне тази ситуация", твърди риалити героинята.

На публикуваните от нея кадри се чува размяна на остри реплики.

"Не ме снимай." "Не ми пипай телефона" и "Не ме снимай, селянко."

"Как ме нарекохте?", се чува Валерия в клипа. Тя уточнява, че не оспорва правото на заведението да определя правила за използването на своите съоръжения, но според нея те трябва да бъдат ясно обозначени. Тя твърди също, че компанията ѝ вече е направила консумация в обекта.

Риалити участничката показа и кадри от тоалетната на заведението, чието състояние също разкритикува. Освен това разказа за разминаване в цената на бутилка бяло вино при две нейни посещения.

"Веднъж бутилка бяло вино ми се таксува 32 евро, следващия път е 40 евро. Те нямат фиксирани цени и това го прочетох и от други хора, които са го написали в ревютата им в Google", заяви Валерия.

За нея обаче спорът за палачинките и цените останал на заден план след конфронтацията с мъжа.

„Оставям палачинките, оставям цените, оставям царевицата, оставям дори тоалетната настрана. За мен най-сериозното в цялата ситуация е друго. Първо, аз съм клиент, аз съм жена. Срещу мен стои видимо по-възрастен мъж от мен, който се очаква да бъде зрял, но той е ядосан. Крещи ми, обижда ме, посяга към ръцете ми и телефона ми и ме кара да се чувствам физически застрашена", разказа риалити героинята.

Тя подчерта, че не призовава последователите си да атакуват заведението или да му поставят отрицателни оценки, а иска единствено да покаже своята версия за случилото се.

„Няма значение дали съм права за палачинките. Няма значение дали той си мисли, че аз съм най-досадният клиент на света. Той можеше да спазва добрия тон. Няма да призовавам никого да напада заведението, да им пише или да им оставя лоши оценки. Просто ви показвам какво лично ми се случи. Показвам ви кадрите и ви оставям сами да прецените дали това е нормално отношение към клиента. И после защо нямаме туризъм в България. Еми, айде. Защо?", завършва разказа си Валерия Дакова и оставя изводите на аудиторията си.


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 26 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    76 4 Отговор
    Кафявото море е точно за такива пръчки.

    16:06 11.08.2026

  • 2 Пррръдддла

    63 11 Отговор
    Каква е идеята на изпиления до кост нос, грамадните жуки и татус ръкав? Какво рекламира.

    Коментиран от #21, #44

    16:08 11.08.2026

  • 3 Гостъ

    41 8 Отговор
    Таз ми наду главата. Няма ли кой да и даде да лапне една кожина пълачинка с бяло сладку.

    16:09 11.08.2026

  • 4 Последния Софиянец

    16 22 Отговор
    Като държах плаж под бара имах електрошок и пистолет със сачми за такива клиенти.

    Коментиран от #30, #31

    16:09 11.08.2026

  • 5 Факт

    46 5 Отговор
    От 20 години не съм стъпвал на българското море, няма и да стъпя!!!

    Коментиран от #32

    16:10 11.08.2026

  • 6 хахаха

    5 0 Отговор
    👃👃👃🌽🌽🌽🚽🚽🚽👎👎👎

    16:10 11.08.2026

  • 7 Трол

    27 4 Отговор
    Валерия и собственикът са спорели кой от двамата има повече демократични права.

    16:10 11.08.2026

  • 8 И тази шматка

    24 6 Отговор
    Валерия от "Ергенът" на "ловец на педофили" се прави

    16:10 11.08.2026

  • 9 Доктор Енчев

    42 3 Отговор
    Защо се е обезобразила така тази нещастна жена?

    16:11 11.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Само тъпото същество

    29 7 Отговор
    Не разбрало че не могат да консумират външна храна

    16:11 11.08.2026

  • 12 Бай Ганьо

    30 9 Отговор
    Другият път да си донесе пита кашкавал от къщи.

    16:12 11.08.2026

  • 13 Цъцъ

    10 2 Отговор
    Едно не може да се отрече, поне не е скучно, ако тренирате мма или подбно дори, ще ви е и забавно, достатъчно е да си носите нещо за разстройство😅

    16:13 11.08.2026

  • 14 Кое бе кифло

    24 12 Отговор
    Кое точно трябва да бъде ясно обозначено? Тва че нямаш мозък ли ?

    16:13 11.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 незнайко

    22 10 Отговор
    Господина който я е обиждал дал ли и е право да го снима ? НЕ ! Сега може да я осъди за този клип независимо от другите обстоятелства ! Що се отнася до цените, никой насила не я кара да консумира от това заведение !

    16:15 11.08.2026

  • 19 Прави се на интересна

    27 9 Отговор
    Чупи стойки кифлата, прави скандали и какъв пример дава ? Боклук...

    16:16 11.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 себе си

    23 5 Отговор

    До коментар #2 от "Пррръдддла":

    забравила е да сложи цена за час вечер и седмица

    16:16 11.08.2026

  • 22 Aлфа Вълкът

    18 4 Отговор
    Яла на село и си купи бира от магазина за 80ст. И седни да я пиеш в хоремага където е 2€.

    16:17 11.08.2026

  • 23 Дори

    27 6 Отговор
    Няма пари за Дубай, а и с тези тираджийски татуировки, едва ли я е поръчал някой. И вдига скандали, пък могат да я забележат. Новите " жени" неумити, но мазно гримирани лица. На плаж и замърсяват с присъствие.

    16:18 11.08.2026

  • 24 И на СЕМ да ви го туря

    35 2 Отговор
    И на "Ергенът" и цялата ви гнусна продукция и смотани участници

    16:18 11.08.2026

  • 25 Някои

    15 6 Отговор
    Ще гладиват, ама няма да се хванат на, работа, не най - древната. Защото явно не върви, бие се за палачинки

    16:19 11.08.2026

  • 26 незнайко

    12 3 Отговор
    Сега изгледах клипа и се чудя защо мига толкова ???

    16:20 11.08.2026

  • 27 турист

    21 1 Отговор
    Защо не си отиде в Гърция като бял човек , а се занимаваш с месните обирджии ?

    16:20 11.08.2026

  • 28 Няма по страшно

    21 7 Отговор
    от пр@ ста жена със самочувствие без покритие!

    Коментиран от #48

    16:26 11.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 концесионер

    10 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    "-Хайде бе курорте! Ядеш и ревеш!"

    16:30 11.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ОБЕКТИВНИЯ

    17 5 Отговор
    И тази се е взела на сериозно !Сигурно си мисли ,че щом я види някой ,трябва да и се кланя!

    16:36 11.08.2026

  • 34 Благодарим на журналята

    14 3 Отговор
    Че пак ни информираха за неизвестни личности от бг екрана.

    16:37 11.08.2026

  • 35 Ъъъ

    10 2 Отговор
    "Няма да призовавам никого да напада заведението, да им пише или да им оставя лоши оценки."

    Ми спри да се жалваш по медиите.... Съборете тази дупка, която е наречена "заведение" и всичко ще е наред.

    16:38 11.08.2026

  • 36 Възpожденец 🇧🇬

    10 10 Отговор
    Защо част от българите така обичат да мразят.
    Уж са православни, уж са върли защитници на християнското семейство, пък то?!
    Мразят съседа.
    Мразят успелите и свободните.
    Мразят учените, можещите и знаещите.
    Мразят гърците.
    Мразят турците.
    Мразят румънците.
    Мразят албанците.
    Мразят сърбите.
    Мразят норвежците, защото им "взимали" децата.
    Мразят евреите, не знам за какво.
    Мразят и украинците от дъното на бедните си душички.
    И не знаят защо мразят.
    Някой ги е дресирал като животни.
    КОМУНИСТИТЕ унищожиха църквата, съсипаха вярата и възпитаха невежи малoyмници. Целенасочено и методично създадоха благодатна почва за сеене на омраза, ненавист, гняв и блатна пропаганда. Българската Православна Църква се оказва болно, токсично, агентурно, пост комунистическо чудовище, което заедно със себе си към МРАКА ще повлече и БЪЛГАРСКИЯ РОД.
    500 години османско владичество не ни озлобиха, но 45 години КОМУНИСТИЧЕСКО образование възпита истински зли ФАШИСТИ.

    Коментиран от #38, #49

    16:39 11.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Васил

    7 0 Отговор
    Това е лицето на алчността от първо лице по нашето бетономорие.

    16:49 11.08.2026

  • 40 Евала

    12 9 Отговор
    Евала на господина - такива нагли кифли трябва да се постсвят на място и да си знаят че не се върти света около тях . Мислят си че може да си правят всичко като има джуки и татуси и 5000последователя

    Коментиран от #43

    16:52 11.08.2026

  • 41 павела митова

    13 1 Отговор
    равда е село населявано от най тъпите селяци по черноморието стъкнало една смотана бърлога и вика "заведението ми..." цяла зима пият и се бият щото няма какво друго да правят ,най много да отидат до Бургас за да купят обувки на детето и лятото селяците го играят тежкари избиват комплекси ако НАП и ХЕИ ги метне гостите от глад ще умрат ,всички ще затворят там девиза е КАСОВ АПАРАТ И ИМА ЛИ ТОЙ ПОЧВА ПРИ НАС

    17:08 11.08.2026

  • 42 Чичо Митко

    16 3 Отговор
    Ганя държи заведение на плажа и той ще определя условията! Кафенецето е 4 еврака, а сандвичо 10, който не му изнася ще бъде ошамарен така лекичко. Тренирал е ММА, кунгфу и бой със сянка. Той е самия Шао Лин и никой нищо не може да му каже. 24 се определя тоз млад меринджей! Е такава ни е ситуацията по милото ни черномолие ...

    17:08 11.08.2026

  • 43 здравка клинчева

    7 3 Отговор

    До коментар #40 от "Евала":

    Положението ти е по зле от колкото си представях ,зависта и злобата ще те довършат

    17:09 11.08.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Алчните концесионери

    24 1 Отговор
    вдигнаха безумно цените, останаха без клиенти, туризмът стана от петък до неделя, през седмицата - празни шезлонги и искат да избият разходите от консумация и чадъри.
    За това дебнат като невестулки някой да не си донесе един сладолед отвън.
    Набучили плажа с чадъри като четка за коса и се чудят защо няма хора!

    17:11 11.08.2026

  • 48 Има, има

    14 1 Отговор

    До коментар #28 от "Няма по страшно":

    По-лошо е пр0ст и агресивен мъж със самочувствие без покритие!

    17:11 11.08.2026

  • 49 Тоню

    4 3 Отговор

    До коментар #36 от "Възpожденец 🇧🇬":

    Възрожденец! Нима комунистите са ти виновни,че възрожденския ти" червей" виси надолу от 10нагодина. Предизвиква смях при вида му от близки тебе възрожденки

    17:14 11.08.2026

  • 50 Тоню от Шабла

    9 0 Отговор
    Валерия! Не те познавам, а и не желая. Имам само 2 въпроса
    Нарекоха те" проста п....а селска"! Ти не се обиди,даже не възроптя- все пак цитират образованието на твоя детеродния орган.
    Мълчание от твоя страна
    Още по лошото бе поведението на" приятелката ти" Цеци- стоял е до теб,не е реагирал на тези думи,не се е намесил или защитил. А ти отиваш да му купуваш палачинка. Правиш видео обръщението си- наш Цеца стои на 4 метра и надзърта,без дума да вземе. Навярно ти,ако участваш в" Ергенът",а Цеца е в новия формат от Равда:" МОМАТА"

    17:22 11.08.2026

  • 51 Тв критик

    9 0 Отговор
    Това ,че е участвала във някаво шоу е прави известна и популярна . Ужас.

    17:27 11.08.2026

  • 52 Гост666

    7 3 Отговор
    Не гледам глупости и не зная коя е тази и не ме интересува . Но явно се мисли ,че е нещо щом е участвала в някво шоу по някава тв . За мен е никва неизвестна която се прави на интерсна.

    17:30 11.08.2026

  • 53 Хейт

    4 2 Отговор
    За мен собственика е казал истината за не ,че е ......

    17:31 11.08.2026

  • 54 Гьонсурат

    3 2 Отговор
    За незаконно заснемане на човек и разпространение на записите му-хайде едно дело.В случай,че твърденията на Валерия за физическа заплаха се окажат лъжа-второ дело за клевета.В случай,че Валерия лъже за заведението-възможност за трето дело.Честито на "реалити звездата".

    17:33 11.08.2026

  • 55 ХА! ХА!,АХ!!

    11 1 Отговор
    За последен път бях на Св, Влас 2008 г и като ми поискаха депозит пари в хотела ако открадна някоя хавлия да имат с какво да си я купят, и като за десет дни изчистиха студиото веднъж, и като в първия добре изглеждащ ресторант имаха само скумрия /замразена/, си казах “а стига толкова тук”… От тогава на море ходя на югозапад от Словения!

    Коментиран от #60

    17:35 11.08.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Извън калибър

    6 0 Отговор
    Коментарите са точен показател, защо се е случила подобна случка. Простотията изкривява стрелката на простомера, до прав ъгъл.

    17:57 11.08.2026

  • 58 Как ще ядеш палачинки?

    4 3 Отговор
    Това е такъв боклук! Пържено брашно със захар! Бльок!

    17:59 11.08.2026

  • 59 Последния софиянец

    5 3 Отговор
    Оставяш ми на барчето по 100 евро на човек и си олинклузив цял ден. Плюс чадър и шезлонг. Ако искаш можеш и да си внасяш от твоето.

    18:03 11.08.2026

  • 60 А СЕГА АКУ ВЛЕЗНЕШ

    5 1 Отговор

    До коментар #55 от "ХА! ХА!,АХ!!":

    В КИТЕН ........ ТО В ЕДНО ПОМАШКО СЕЛО Е ПО ИНТЕРЕСНО И ЗАБАВНО ОТ КОЛКОТО ТАМ И ДАЖЕ С ПО ИНТЕРСНИ ЖИВОТНИ ЗАЩОТО КИТЕН Е КАТО ЦАЦАТА МУ ПЪРЖЕНО В СТО ГОДИШНА ПАЛМА......ОТМАНГАЛИНА ЦАРЕВО.....

    18:11 11.08.2026

  • 61 Глас

    6 0 Отговор
    Да има 136 К последнователи тази... означава какво е вече нивото на населението.

    18:23 11.08.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 НИЩО МУ НЯМА

    3 1 Отговор
    ВАЛЕРИО
    ВЗЕМИ ВАЛЕРИАН И СЕ УСПОКОЙ
    ТОВА ЯВНО Е БИЛ ШПИКЕРА НА ЧОРАПА
    МА ОН Е БЕЗ ОБИДЕН...
    ПАЗИ СЕ ОТ ХЛАДИЛНИК МРАЗ 75🗣

    18:36 11.08.2026

  • 65 Само такива отпадъци

    3 1 Отговор
    ходят на мутренското ни л@йнoмоpиe.

    18:45 11.08.2026

  • 66 Варненец

    3 0 Отговор
    БОЙКОТ НА МУТРОМОРИЕТО БЕ!

    18:56 11.08.2026

  • 67 Браво!

    0 0 Отговор
    Аз за последно бях на българското черноморие през юли 1994 г. На палатка между Поморие и Сарафово.
    Преди това за мен морето беше: Златните и Албена.

    19:33 11.08.2026

  • 68 Гост

    0 0 Отговор
    По стар римски обичай, скандалът завърши със сватба.

    19:45 11.08.2026

  • 69 Гост

    0 0 Отговор
    Нямало било табелка в заведението, че не можела да си внасят храна отвън?!
    Колко да е "остра", тая?
    Ама, Трът Ло, не са ли те учили насело, че не е редно да си носиш кренвирши и лютеница в ресторанта, ма?

    19:50 11.08.2026