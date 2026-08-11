Валерия от "Ергенът" влезе в бурен скандал със собственик на плажно заведение (ВИДЕО)

Три палачинки се превърнаха в причина за сериозен скандал на плажа в Равда. Валерия Дакова, позната от третия сезон на "Ергенът" разказа за неприятна ситуация в заведение, което по думите ѝ посещавала редовно, като твърди, че в разгара на спора се е почувствала физически застрашена от мъж, когото представя като собственик на обекта.

Всичко започнало, след като Валерия и компанията ѝ видели дете с палачинка на плажа. Попитали откъде е купена, взели си три и се върнали на местата си. Малко след това, твърди риалити участничката, сервитьорка ги уведомила, че не могат да консумират външна храна.

"На секундата, няма и минута, буквално идва сервитьорката, която ни обслужваше, за да ни каже, че шефката е казала, че няма как да ядем палачинки там", разказа Дакова.

Тя възразила, тъй като според нея на мястото нямало табела, която да забранява внасянето на външна храна. Валерия подчертава още, че се намирали на открит плаж, върху пясъка, а не в зоната с масите на заведението.

Впоследствие при тях дошла жена, представена от Дакова като управителка.

По думите на Валерия разговорът първоначално бил спор, но се водел нормално. Ситуацията ескалирала след появата на мъж.

„В един момент се появи един изключително агресивен мъж. Затова извадих телефона си и започнах да снимам случващото се. Точно това беше моментът, в който аз се почувствах физически застрашена. Пред мен стоеше ядосан мъж, който ми повишава тон, обижда ме и не знам докъде може да стигне тази ситуация", твърди риалити героинята.

На публикуваните от нея кадри се чува размяна на остри реплики.

"Не ме снимай." "Не ми пипай телефона" и "Не ме снимай, селянко."

"Как ме нарекохте?", се чува Валерия в клипа. Тя уточнява, че не оспорва правото на заведението да определя правила за използването на своите съоръжения, но според нея те трябва да бъдат ясно обозначени. Тя твърди също, че компанията ѝ вече е направила консумация в обекта.

Риалити участничката показа и кадри от тоалетната на заведението, чието състояние също разкритикува. Освен това разказа за разминаване в цената на бутилка бяло вино при две нейни посещения.

"Веднъж бутилка бяло вино ми се таксува 32 евро, следващия път е 40 евро. Те нямат фиксирани цени и това го прочетох и от други хора, които са го написали в ревютата им в Google", заяви Валерия.

За нея обаче спорът за палачинките и цените останал на заден план след конфронтацията с мъжа.

„Оставям палачинките, оставям цените, оставям царевицата, оставям дори тоалетната настрана. За мен най-сериозното в цялата ситуация е друго. Първо, аз съм клиент, аз съм жена. Срещу мен стои видимо по-възрастен мъж от мен, който се очаква да бъде зрял, но той е ядосан. Крещи ми, обижда ме, посяга към ръцете ми и телефона ми и ме кара да се чувствам физически застрашена", разказа риалити героинята.

Тя подчерта, че не призовава последователите си да атакуват заведението или да му поставят отрицателни оценки, а иска единствено да покаже своята версия за случилото се.

„Няма значение дали съм права за палачинките. Няма значение дали той си мисли, че аз съм най-досадният клиент на света. Той можеше да спазва добрия тон. Няма да призовавам никого да напада заведението, да им пише или да им оставя лоши оценки. Просто ви показвам какво лично ми се случи. Показвам ви кадрите и ви оставям сами да прецените дали това е нормално отношение към клиента. И после защо нямаме туризъм в България. Еми, айде. Защо?", завършва разказа си Валерия Дакова и оставя изводите на аудиторията си.