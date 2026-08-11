Валерия от "Ергенът" влезе в бурен скандал със собственик на плажно заведение (ВИДЕО)

Три палачинки се превърнаха в причина за сериозен скандал на плажа в Равда. Валерия Дакова, позната от третия сезон на "Ергенът" разказа за неприятна ситуация в заведение, което по думите ѝ посещавала редовно, като твърди, че в разгара на спора се е почувствала физически застрашена от мъж, когото представя като собственик на обекта.
Всичко започнало, след като Валерия и компанията ѝ видели дете с палачинка на плажа. Попитали откъде е купена, взели си три и се върнали на местата си. Малко след това, твърди риалити участничката, сервитьорка ги уведомила, че не могат да консумират външна храна.
"На секундата, няма и минута, буквално идва сервитьорката, която ни обслужваше, за да ни каже, че шефката е казала, че няма как да ядем палачинки там", разказа Дакова.
Тя възразила, тъй като според нея на мястото нямало табела, която да забранява внасянето на външна храна. Валерия подчертава още, че се намирали на открит плаж, върху пясъка, а не в зоната с масите на заведението.
Впоследствие при тях дошла жена, представена от Дакова като управителка.
По думите на Валерия разговорът първоначално бил спор, но се водел нормално. Ситуацията ескалирала след появата на мъж.
„В един момент се появи един изключително агресивен мъж. Затова извадих телефона си и започнах да снимам случващото се. Точно това беше моментът, в който аз се почувствах физически застрашена. Пред мен стоеше ядосан мъж, който ми повишава тон, обижда ме и не знам докъде може да стигне тази ситуация", твърди риалити героинята.
На публикуваните от нея кадри се чува размяна на остри реплики.
"Не ме снимай." "Не ми пипай телефона" и "Не ме снимай, селянко."
"Как ме нарекохте?", се чува Валерия в клипа. Тя уточнява, че не оспорва правото на заведението да определя правила за използването на своите съоръжения, но според нея те трябва да бъдат ясно обозначени. Тя твърди също, че компанията ѝ вече е направила консумация в обекта.
Риалити участничката показа и кадри от тоалетната на заведението, чието състояние също разкритикува. Освен това разказа за разминаване в цената на бутилка бяло вино при две нейни посещения.
"Веднъж бутилка бяло вино ми се таксува 32 евро, следващия път е 40 евро. Те нямат фиксирани цени и това го прочетох и от други хора, които са го написали в ревютата им в Google", заяви Валерия.
За нея обаче спорът за палачинките и цените останал на заден план след конфронтацията с мъжа.
„Оставям палачинките, оставям цените, оставям царевицата, оставям дори тоалетната настрана. За мен най-сериозното в цялата ситуация е друго. Първо, аз съм клиент, аз съм жена. Срещу мен стои видимо по-възрастен мъж от мен, който се очаква да бъде зрял, но той е ядосан. Крещи ми, обижда ме, посяга към ръцете ми и телефона ми и ме кара да се чувствам физически застрашена", разказа риалити героинята.
Тя подчерта, че не призовава последователите си да атакуват заведението или да му поставят отрицателни оценки, а иска единствено да покаже своята версия за случилото се.
„Няма значение дали съм права за палачинките. Няма значение дали той си мисли, че аз съм най-досадният клиент на света. Той можеше да спазва добрия тон. Няма да призовавам никого да напада заведението, да им пише или да им оставя лоши оценки. Просто ви показвам какво лично ми се случи. Показвам ви кадрите и ви оставям сами да прецените дали това е нормално отношение към клиента. И после защо нямаме туризъм в България. Еми, айде. Защо?", завършва разказа си Валерия Дакова и оставя изводите на аудиторията си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
16:06 11.08.2026
2 Пррръдддла
Коментиран от #21, #44
16:08 11.08.2026
3 Гостъ
16:09 11.08.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #30, #31
16:09 11.08.2026
5 Факт
Коментиран от #32
16:10 11.08.2026
6 хахаха
16:10 11.08.2026
7 Трол
16:10 11.08.2026
8 И тази шматка
16:10 11.08.2026
9 Доктор Енчев
16:11 11.08.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Само тъпото същество
16:11 11.08.2026
12 Бай Ганьо
16:12 11.08.2026
13 Цъцъ
16:13 11.08.2026
14 Кое бе кифло
16:13 11.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 незнайко
16:15 11.08.2026
19 Прави се на интересна
16:16 11.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 себе си
До коментар #2 от "Пррръдддла":забравила е да сложи цена за час вечер и седмица
16:16 11.08.2026
22 Aлфа Вълкът
16:17 11.08.2026
23 Дори
16:18 11.08.2026
24 И на СЕМ да ви го туря
16:18 11.08.2026
25 Някои
16:19 11.08.2026
26 незнайко
16:20 11.08.2026
27 турист
16:20 11.08.2026
28 Няма по страшно
Коментиран от #48
16:26 11.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 концесионер
До коментар #4 от "Последния Софиянец":"-Хайде бе курорте! Ядеш и ревеш!"
16:30 11.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 ОБЕКТИВНИЯ
16:36 11.08.2026
34 Благодарим на журналята
16:37 11.08.2026
35 Ъъъ
Ми спри да се жалваш по медиите.... Съборете тази дупка, която е наречена "заведение" и всичко ще е наред.
16:38 11.08.2026
36 Възpожденец 🇧🇬
Уж са православни, уж са върли защитници на християнското семейство, пък то?!
Мразят съседа.
Мразят успелите и свободните.
Мразят учените, можещите и знаещите.
Мразят гърците.
Мразят турците.
Мразят румънците.
Мразят албанците.
Мразят сърбите.
Мразят норвежците, защото им "взимали" децата.
Мразят евреите, не знам за какво.
Мразят и украинците от дъното на бедните си душички.
И не знаят защо мразят.
Някой ги е дресирал като животни.
КОМУНИСТИТЕ унищожиха църквата, съсипаха вярата и възпитаха невежи малoyмници. Целенасочено и методично създадоха благодатна почва за сеене на омраза, ненавист, гняв и блатна пропаганда. Българската Православна Църква се оказва болно, токсично, агентурно, пост комунистическо чудовище, което заедно със себе си към МРАКА ще повлече и БЪЛГАРСКИЯ РОД.
500 години османско владичество не ни озлобиха, но 45 години КОМУНИСТИЧЕСКО образование възпита истински зли ФАШИСТИ.
Коментиран от #38, #49
16:39 11.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Васил
16:49 11.08.2026
40 Евала
Коментиран от #43
16:52 11.08.2026
41 павела митова
17:08 11.08.2026
42 Чичо Митко
17:08 11.08.2026
43 здравка клинчева
До коментар #40 от "Евала":Положението ти е по зле от колкото си представях ,зависта и злобата ще те довършат
17:09 11.08.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Алчните концесионери
За това дебнат като невестулки някой да не си донесе един сладолед отвън.
Набучили плажа с чадъри като четка за коса и се чудят защо няма хора!
17:11 11.08.2026
48 Има, има
До коментар #28 от "Няма по страшно":По-лошо е пр0ст и агресивен мъж със самочувствие без покритие!
17:11 11.08.2026
49 Тоню
До коментар #36 от "Възpожденец 🇧🇬":Възрожденец! Нима комунистите са ти виновни,че възрожденския ти" червей" виси надолу от 10нагодина. Предизвиква смях при вида му от близки тебе възрожденки
17:14 11.08.2026
50 Тоню от Шабла
Нарекоха те" проста п....а селска"! Ти не се обиди,даже не възроптя- все пак цитират образованието на твоя детеродния орган.
Мълчание от твоя страна
Още по лошото бе поведението на" приятелката ти" Цеци- стоял е до теб,не е реагирал на тези думи,не се е намесил или защитил. А ти отиваш да му купуваш палачинка. Правиш видео обръщението си- наш Цеца стои на 4 метра и надзърта,без дума да вземе. Навярно ти,ако участваш в" Ергенът",а Цеца е в новия формат от Равда:" МОМАТА"
17:22 11.08.2026
51 Тв критик
17:27 11.08.2026
52 Гост666
17:30 11.08.2026
53 Хейт
17:31 11.08.2026
54 Гьонсурат
17:33 11.08.2026
55 ХА! ХА!,АХ!!
Коментиран от #60
17:35 11.08.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Извън калибър
17:57 11.08.2026
58 Как ще ядеш палачинки?
17:59 11.08.2026
59 Последния софиянец
18:03 11.08.2026
60 А СЕГА АКУ ВЛЕЗНЕШ
До коментар #55 от "ХА! ХА!,АХ!!":В КИТЕН ........ ТО В ЕДНО ПОМАШКО СЕЛО Е ПО ИНТЕРЕСНО И ЗАБАВНО ОТ КОЛКОТО ТАМ И ДАЖЕ С ПО ИНТЕРСНИ ЖИВОТНИ ЗАЩОТО КИТЕН Е КАТО ЦАЦАТА МУ ПЪРЖЕНО В СТО ГОДИШНА ПАЛМА......ОТМАНГАЛИНА ЦАРЕВО.....
18:11 11.08.2026
61 Глас
18:23 11.08.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 НИЩО МУ НЯМА
ВЗЕМИ ВАЛЕРИАН И СЕ УСПОКОЙ
ТОВА ЯВНО Е БИЛ ШПИКЕРА НА ЧОРАПА
МА ОН Е БЕЗ ОБИДЕН...
ПАЗИ СЕ ОТ ХЛАДИЛНИК МРАЗ 75🗣
18:36 11.08.2026
65 Само такива отпадъци
18:45 11.08.2026
66 Варненец
18:56 11.08.2026
67 Браво!
Преди това за мен морето беше: Златните и Албена.
19:33 11.08.2026
68 Гост
19:45 11.08.2026
69 Гост
Колко да е "остра", тая?
Ама, Трът Ло, не са ли те учили насело, че не е редно да си носиш кренвирши и лютеница в ресторанта, ма?
19:50 11.08.2026