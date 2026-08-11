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Бленджини с нов договор, ще води България до 2028 година

Бленджини с нов договор, ще води България до 2028 година

11 Август, 2026 13:08, обновена 11 Август, 2026 13:11 675 2

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Българската федерация по волейбол активира клаузата за удължаване на контракта на италианския селекционер, като му разреши да води и клубен отбор

Бленджини с нов договор, ще води България до 2028 година - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Старши треньорът на мъжкия национален отбор по волейбол на България Джанлоренцо Бленджини официално удължи своя договор с още две години – до 2028 г..

Новината бе потвърдена официално от Българската федерация по волейбол (БФВ). Ръководството на родната централа взе решение да активира заложената клауза за удължаване на контракта благодарение на отличното израстване на младите ни състезатели и постигнатите добри резултати под негово ръководство.

Голямата промяна във втората фаза от договора на италианския специалист е свързана с разрешението той да съчетава работата си начело на „трикольорите“ с ангажименти в клубен отбор. Досегашните условия изискваха Бленджини да бъде отдаден изцяло на българския национален тим през летния сезон, но БФВ прояви гъвкавост и уважи желанието му да се завърне към динамиката на клубните първенства на най-високо ниво. Медиите в Италия вече свързват специалиста с преминаване в женския гранд Нумия Веро Волей Милано.

Любомир Ганев: България вече е негова втора родина

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев изрази пълната си подкрепа към селекционера и подчерта, че преговорите са преминали изключително коректно, като Бленджини е поставил на първо място съгласието на родната централа.

Любомир Ганев подчерта пред официалния сайт на федерацията, че активирането на клаузата е логично решение, базирано на отличното представяне до момента, като изрази задоволство от решението на Бленджини да остане, определяйки България като негова втора родина.

Бленджини: Нашата голяма цел остават Олимпийските игри в Лос Анджелис

Джанлоренцо Бленджини увери, че съчетаването на клубна дейност няма да повлияе на мотивацията му за работа с националния отбор, като основната му цел остава класиране за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г..

В момента мъжкият ни национален отбор се подготвя усилено в Самоков за предстоящото Европейско първенство (Евроволей 2026), като мачовете от групата ще се играят в зала „Арена 8888“.


България
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  • 1 Мнение

    0 0 Отговор
    МОМЕНТАЛНО ИЗРИВАНЕ НА ВСИЧКО АНТИБЪЛГАРСКО!

    КЪВ Е ТОЯ И ЗА КВО НИ ГО ДАВАТЕ ЗА ПРИМЕР?!
    КВИ СА ТИЯ БЕТОВЕ???
    НЕ УНИЩОЖАВАТ ЛИ РЕДИЦА ЧОВЕШКИ СЪДБИ?!
    ЗАЩО РЕКЛАМИРАТЕ ХАЗАРТ?!
    ЩО НЕ ВЗЕМЕТЕ И ДРОГАТА ДА РЕКЛАМИРАТЕ?!

    МОМЕНТАЛНА ЗАБРАНА ЗА БЕТОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ!
    МОМЕНТАЛНА ЗАБРАНА ЗА КЛУБОВЕ НОСЕЩИ ИМЕНАТА НА НАЦ НИ ГЕРОИ!
    МОМЕНТАЛНА ЗАБРАНА ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИГРАЧИ В ОТБОРИ КОИТО ПРЕДСТАВЛЯВАТ БЪЛГАРИЯ!!!

    14:23 11.08.2026

  • 2 Исторически факти

    0 0 Отговор
    Некадърник. Изгонете го...

    14:26 11.08.2026

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