Бленджини с нов договор, ще води България до 2028 година

Старши треньорът на мъжкия национален отбор по волейбол на България Джанлоренцо Бленджини официално удължи своя договор с още две години – до 2028 г..

Новината бе потвърдена официално от Българската федерация по волейбол (БФВ). Ръководството на родната централа взе решение да активира заложената клауза за удължаване на контракта благодарение на отличното израстване на младите ни състезатели и постигнатите добри резултати под негово ръководство.

Голямата промяна във втората фаза от договора на италианския специалист е свързана с разрешението той да съчетава работата си начело на „трикольорите“ с ангажименти в клубен отбор. Досегашните условия изискваха Бленджини да бъде отдаден изцяло на българския национален тим през летния сезон, но БФВ прояви гъвкавост и уважи желанието му да се завърне към динамиката на клубните първенства на най-високо ниво. Медиите в Италия вече свързват специалиста с преминаване в женския гранд Нумия Веро Волей Милано.

Любомир Ганев: България вече е негова втора родина

Президентът на Българската федерация по волейбол Любомир Ганев изрази пълната си подкрепа към селекционера и подчерта, че преговорите са преминали изключително коректно, като Бленджини е поставил на първо място съгласието на родната централа.

Любомир Ганев подчерта пред официалния сайт на федерацията, че активирането на клаузата е логично решение, базирано на отличното представяне до момента, като изрази задоволство от решението на Бленджини да остане, определяйки България като негова втора родина.

Бленджини: Нашата голяма цел остават Олимпийските игри в Лос Анджелис

Джанлоренцо Бленджини увери, че съчетаването на клубна дейност няма да повлияе на мотивацията му за работа с националния отбор, като основната му цел остава класиране за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 г..

В момента мъжкият ни национален отбор се подготвя усилено в Самоков за предстоящото Европейско първенство (Евроволей 2026), като мачовете от групата ще се играят в зала „Арена 8888“.