Сериозна глоба за спортния директор на Септември

Спортният директор на Септември Кристиян Добрев отнесе солена глоба след двубоя срещу ЦСКА от четвъртия кръг, спечелен от "червените" с 3:0.

Шефът на столичния клуб трябва да плати 2560 евро заради "обиди и опит за саморазправа с длъжностни и служебни лица".

"За обиди и опит за саморазправа с длъжностни и служебни лица на футболната среща от Кристиян Добрев – Спортно-технически директор на ПФК "Септември" гр. София на основание чл.36, ал.1, т.1, б. А, предложение 1 от ДП /2026/2027/, ДК наказва ПФК "Септември" гр. София с имуществена санкция в размер на 2560 евро, съобщават от Дисциплинарната комисия.