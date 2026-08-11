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Сериозна глоба за спортния директор на Септември

Сериозна глоба за спортния директор на Септември

11 Август, 2026 16:00 930 3

  • кристиян добрев-
  • футбол-
  • септември-
  • дисциплинарна комисия-
  • наказание

Шефът на столичния клуб трябва да плати 2560 евро заради "обиди и опит за саморазправа с длъжностни и служебни лица"

Сериозна глоба за спортния директор на Септември - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Спортният директор на Септември Кристиян Добрев отнесе солена глоба след двубоя срещу ЦСКА от четвъртия кръг, спечелен от "червените" с 3:0.

Шефът на столичния клуб трябва да плати 2560 евро заради "обиди и опит за саморазправа с длъжностни и служебни лица".

"За обиди и опит за саморазправа с длъжностни и служебни лица на футболната среща от Кристиян Добрев – Спортно-технически директор на ПФК "Септември" гр. София на основание чл.36, ал.1, т.1, б. А, предложение 1 от ДП /2026/2027/, ДК наказва ПФК "Септември" гр. София с имуществена санкция в размер на 2560 евро, съобщават от Дисциплинарната комисия.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даа

    1 10 Отговор
    Даа, наблюдава се тенденция от началото на сезона- съдиите подпират сериозно цска ( без тире)... То не бяха дузпи, то не бяха картони, фаулове и прочие във всеки един мач.... Ако Папазки е решил , че това е начинът, нищо добро да не чака футболната общност!

    16:07 11.08.2026

  • 2 Да питам само

    4 0 Отговор
    Тоя с костюма на снимката покойния Иван Славков не го ли нарече Анастейша?

    17:09 11.08.2026

  • 3 Лост

    1 0 Отговор
    Същият си беше и като футболист.А сега дава "много добър пример"на подчинените си.

    17:33 11.08.2026

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