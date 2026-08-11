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ЦСКА продаде над 15 000 билета за Макаби Тел Авив

ЦСКА продаде над 15 000 билета за Макаби Тел Авив

11 Август, 2026 14:06, обновена 11 Август, 2026 14:10 842 9

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„Червената“ лавина заля касите преди реванша от Лига Европа; ръководството отвори извънредни сектори на Националния стадион „Васил Левски“

ЦСКА продаде над 15 000 билета за Макаби Тел Авив - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Истинска истерия за билети тресе феновете на ЦСКА броени часове преди дългоочаквания реванш от третия квалификационен кръг на Лига Европа срещу израелския гранд Макаби Тел Авив.

Към този момент „армейските“ привърженици са изкупили над 15 000 пропуски, превръщайки предстоящото домакинство в едно от най-посетените спортни събития у нас за сезона.

Огромният интерес принуди ръководството на клуба да предприеме спешни мерки. Поради бързото изчерпване на местата, бяха пуснати в продажба допълнителни билети, като бяха отворени и последните два блока в Сектор „В“ (откъм Сектор „Б“) на Националния стадион „Васил Левски“. Очаква се трибуните в секторите „А“, „В“ и „Г“ да бъдат запълнени до краен предел.

Футболистите, водени от старши треньора Христо Янев, влизат в сблъсъка със солиден аванс след феноменалната победа с 3:0 в първия мач, изигран на неутрален терен в Батуми (Грузия). Тогава точни за българския тим бяха Макс Ебонг, Сантяго Годой и Жоел Цвартс. Въпреки категоричния успех, треньорският щаб призовава за пълна концентрация, а феновете са готови да бъдат 12-ия играч по пътя към плейофите на турнира.

Къде и как се купуват билети за ЦСКА – Макаби?

Пропуските за голямото събитие на 13 август (четвъртък) от 21:00 часа се продават с пълна сила в мрежата на Eventim. Физическа продажба се извършва и на касите на стадион „Васил Левски“ на ул. „Гурко“, които днес работят с удължено време от 10:00 до 19:00 часа. В деня на мача касите ще отворят точно в 12:00 часа.

От клуба напомнят, че децата до 7-годишна възраст влизат на стадиона безплатно с пълнолетен придружител и попълнена декларация.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами..

    5 3 Отговор
    Много малко

    14:17 11.08.2026

  • 2 Лост

    3 2 Отговор
    Ей така се правят пари.После като продължат независимо къде в ЛЕ или ЛК и са на новия стадион още повече.

    Коментиран от #8

    14:21 11.08.2026

  • 3 Два на Един за CSKA.

    1 1 Отговор
    или Два на Нула за Армията, или Един на Един за Чорбата.

    14:29 11.08.2026

  • 4 Ще има голямо "шоу"

    5 2 Отговор
    срещу геноцида и престъпленията на нацисткият коптор Израел ! И от Банско чак идват групи

    14:31 11.08.2026

  • 5 Чорбара

    3 6 Отговор
    "Тире Микре ловиш" ,това е името на тези самозванци.

    14:32 11.08.2026

  • 6 В кой хотел ще отседнат

    4 1 Отговор
    Израелските нацисти?

    14:34 11.08.2026

  • 7 Много желаещи

    4 1 Отговор
    Да бият израелците има

    14:37 11.08.2026

  • 8 Ахааа

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лост":

    Тези пари са дребни за Папазки !!! Интересно е дали все още Пеевски може да ползва и да разполага с частните самолети на Папазки??? Доказаха се десетки полети до Дубай, като президента на цска си даваше частните самолети по всяко време- само и единствено за Пеевски!?!?

    Коментиран от #9

    16:12 11.08.2026

  • 9 Лост

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Ахааа":

    Естествено,че са дребни,но все нещо се връща.А и футболистите имат стимул да бъдат гледани от по-големи отбори,а така идват и други пари.

    17:39 11.08.2026

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