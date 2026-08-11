ЦСКА продаде над 15 000 билета за Макаби Тел Авив

Истинска истерия за билети тресе феновете на ЦСКА броени часове преди дългоочаквания реванш от третия квалификационен кръг на Лига Европа срещу израелския гранд Макаби Тел Авив.

Към този момент „армейските“ привърженици са изкупили над 15 000 пропуски, превръщайки предстоящото домакинство в едно от най-посетените спортни събития у нас за сезона.

Огромният интерес принуди ръководството на клуба да предприеме спешни мерки. Поради бързото изчерпване на местата, бяха пуснати в продажба допълнителни билети, като бяха отворени и последните два блока в Сектор „В“ (откъм Сектор „Б“) на Националния стадион „Васил Левски“. Очаква се трибуните в секторите „А“, „В“ и „Г“ да бъдат запълнени до краен предел.

Футболистите, водени от старши треньора Христо Янев, влизат в сблъсъка със солиден аванс след феноменалната победа с 3:0 в първия мач, изигран на неутрален терен в Батуми (Грузия). Тогава точни за българския тим бяха Макс Ебонг, Сантяго Годой и Жоел Цвартс. Въпреки категоричния успех, треньорският щаб призовава за пълна концентрация, а феновете са готови да бъдат 12-ия играч по пътя към плейофите на турнира.

Къде и как се купуват билети за ЦСКА – Макаби?

Пропуските за голямото събитие на 13 август (четвъртък) от 21:00 часа се продават с пълна сила в мрежата на Eventim. Физическа продажба се извършва и на касите на стадион „Васил Левски“ на ул. „Гурко“, които днес работят с удължено време от 10:00 до 19:00 часа. В деня на мача касите ще отворят точно в 12:00 часа.

От клуба напомнят, че децата до 7-годишна възраст влизат на стадиона безплатно с пълнолетен придружител и попълнена декларация.