По шест мача наказание за двамата от Марек, които тръгнаха да бият съдията

Дисциплинарната комисия (ДК) към родната футболна централа спря правата на футболистите на Марек Дупница Веселин Любомиров и Христо Каймакански за по шест мача заради блъскане на длъжностно лице след получен червен картон.
В добавеното време на срещата се получи спорна ситуация, в която гостите искаха дузпа, но главният арбитър Любомир Вушовски отсъди нарушение в атака. Това видимо вбеси футболистите на Марек, като Христо Каймакански и Веселин Любомиров бяха най-агресивни и скочиха директно на съдията, като започнаха да го бутат и едва бяха спрени от своите съотборници. Двамата футболисти бяха изгонени с директни червени картони.
Вторият бе санкциониран с официално предупреждение от главния рефер само десет минути по-рано.
3-ти кръг ВПФЛ /Mr Bit/
- За получен червен картон за блъскане на длъжностно лице, на основание чл.23, ал.2, б. Д от ДП /2026/2027/ – ДК наказва Веселин Атанасов Любомиров – състезател на ФК Марек Дупница, със спиране на състезателни права за 6 срещи и глоба в размер на 640 евро.
- За получен червен картон за блъскане на длъжностно лице, на основание чл.23, ал.2, б. Д от ДП /2026/2027/ – ДК наказва Христо Костадинов Каймакански – състезател на ФК Марек Дупница със спиране на състезателни права за 6 срещи и глоба в размер на 640 евро.
Решенията подлежат на обжалване пред Апелативна комисия в 7 /седем/ дневен срок от уведомлението.
3-ти кръг ВПФЛ /Mr Bit/
име клуб ССП евро
Анжело Александров Кючуков Марек Дупница - 155
ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване
- За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК Етър Велико Търново с имуществена санкция в размер на 77.50 евро.
- За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК Берое Стара Загора с имуществена санкция в размер на 77.50 евро.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фен
15:59 11.08.2026
2 Ехо
Коментиран от #4
16:13 11.08.2026
3 Абе
16:25 11.08.2026
4 Супер
До коментар #2 от "Ехо":Я, чаках главанаците да идат на мач и после при жените им, на бръжко и айде..
16:49 11.08.2026