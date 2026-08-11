По шест мача наказание за двамата от Марек, които тръгнаха да бият съдията

Дисциплинарната комисия (ДК) към родната футболна централа спря правата на футболистите на Марек Дупница Веселин Любомиров и Христо Каймакански за по шест мача заради блъскане на длъжностно лице след получен червен картон.

В добавеното време на срещата се получи спорна ситуация, в която гостите искаха дузпа, но главният арбитър Любомир Вушовски отсъди нарушение в атака. Това видимо вбеси футболистите на Марек, като Христо Каймакански и Веселин Любомиров бяха най-агресивни и скочиха директно на съдията, като започнаха да го бутат и едва бяха спрени от своите съотборници. Двамата футболисти бяха изгонени с директни червени картони.

Вторият бе санкциониран с официално предупреждение от главния рефер само десет минути по-рано.

3-ти кръг ВПФЛ /Mr Bit/

- За получен червен картон за блъскане на длъжностно лице, на основание чл.23, ал.2, б. Д от ДП /2026/2027/ – ДК наказва Веселин Атанасов Любомиров – състезател на ФК Марек Дупница, със спиране на състезателни права за 6 срещи и глоба в размер на 640 евро.

- За получен червен картон за блъскане на длъжностно лице, на основание чл.23, ал.2, б. Д от ДП /2026/2027/ – ДК наказва Христо Костадинов Каймакански – състезател на ФК Марек Дупница със спиране на състезателни права за 6 срещи и глоба в размер на 640 евро.



Решенията подлежат на обжалване пред Апелативна комисия в 7 /седем/ дневен срок от уведомлението.

3-ти кръг ВПФЛ /Mr Bit/

име клуб ССП евро

Анжело Александров Кючуков Марек Дупница - 155

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

- За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК Етър Велико Търново с имуществена санкция в размер на 77.50 евро.

- За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК Берое Стара Загора с имуществена санкция в размер на 77.50 евро.