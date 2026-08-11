Новини
Спорт »
Бг футбол »
По шест мача наказание за двамата от Марек, които тръгнаха да бият съдията

По шест мача наказание за двамата от Марек, които тръгнаха да бият съдията

11 Август, 2026 15:42 771 4

  • марек дупница-
  • дисциплинарна комисия-
  • футбол-
  • наказания-
  • веселин любомиров-
  • христо каймакански

Веселин Любомиров и Христо Каймакански отнесоха санкцията заради блъскане на длъжностно лице след получен червен картон

По шест мача наказание за двамата от Марек, които тръгнаха да бият съдията - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Дисциплинарната комисия (ДК) към родната футболна централа спря правата на футболистите на Марек Дупница Веселин Любомиров и Христо Каймакански за по шест мача заради блъскане на длъжностно лице след получен червен картон.

В добавеното време на срещата се получи спорна ситуация, в която гостите искаха дузпа, но главният арбитър Любомир Вушовски отсъди нарушение в атака. Това видимо вбеси футболистите на Марек, като Христо Каймакански и Веселин Любомиров бяха най-агресивни и скочиха директно на съдията, като започнаха да го бутат и едва бяха спрени от своите съотборници. Двамата футболисти бяха изгонени с директни червени картони.

Вторият бе санкциониран с официално предупреждение от главния рефер само десет минути по-рано.

3-ти кръг ВПФЛ /Mr Bit/

- За получен червен картон за блъскане на длъжностно лице, на основание чл.23, ал.2, б. Д от ДП /2026/2027/ – ДК наказва Веселин Атанасов Любомиров – състезател на ФК Марек Дупница, със спиране на състезателни права за 6 срещи и глоба в размер на 640 евро.

- За получен червен картон за блъскане на длъжностно лице, на основание чл.23, ал.2, б. Д от ДП /2026/2027/ – ДК наказва Христо Костадинов Каймакански – състезател на ФК Марек Дупница със спиране на състезателни права за 6 срещи и глоба в размер на 640 евро.

Решенията подлежат на обжалване пред Апелативна комисия в 7 /седем/ дневен срок от уведомлението.

3-ти кръг ВПФЛ /Mr Bit/

име клуб ССП евро
Анжело Александров Кючуков Марек Дупница - 155

ПО ДОКЛАД – окончателни и не подлежащи на обжалване

- За нерегламентирано използване на факли и димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ФК Етър Велико Търново с имуществена санкция в размер на 77.50 евро.
- За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2026/2027/ – ДК наказва ПФК Берое Стара Загора с имуществена санкция в размер на 77.50 евро.


Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    4 3 Отговор
    Този съдия е ПРЕСТЪПНИК,ЗАСЛУЖАВА ЗДРАВ ПЕРДАХ И РАНО ИЛИ КЪСНО ЩЕ СИ ГО ПОЛУЧИ

    15:59 11.08.2026

  • 2 Ехо

    2 3 Отговор
    Едно време ги чекахме след мачо...и на бръже и айде...

    Коментиран от #4

    16:13 11.08.2026

  • 3 Абе

    2 1 Отговор
    За бой си беше.

    16:25 11.08.2026

  • 4 Супер

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ехо":

    Я, чаках главанаците да идат на мач и после при жените им, на бръжко и айде..

    16:49 11.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове