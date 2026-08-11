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ПСЖ договори нов вратар, Интер и Фенербахче финализират гръмки трансфери

ПСЖ договори нов вратар, Интер и Фенербахче финализират гръмки трансфери

11 Август, 2026 14:42, обновена 11 Август, 2026 14:49 1 033 2

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Докато европейските грандове пренареждат съставите си за сезон 2026/2027, клубове от Висшата лига влизат в битка за трансферния „архитект“ на Борусия Дортмунд

ПСЖ договори нов вратар, Интер и Фенербахче финализират гръмки трансфери - 1
Снимка: Instagram
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският трансферен пазар ври и кипи, а днешният 11 август носи ключови развръзки по оста Париж – Милано – Истанбул.

Клубовете бързат да финализират съставите си седмици преди затварянето на летния прозорец, а някои от най-големите имена в световния футбол вече сменят клубната си принадлежност.

ПСЖ си осигури нов страж срещу 35 милиона евро

Европейският клубен шампион Пари Сен Жермен постигна пълно споразумение с италианския Парма за трансфера на 23-годишния японски национален вратар Зайон Сузуки. Френският гранд ще плати пакетна цена на стойност 35 милиона евро (30 милиона твърда сума плюс 5 милиона под формата на бонуси).

Очаква се Сузуки, който направи силно впечатление с изявите си на Световното първенство през 2026 г., да подпише дългосрочен договор с парижани. Поради сериозната конкуренция на „Парк де Пренс“ обаче, ръководството на ПСЖ обмисля вариант да го преотстъпи веднага под наем, като основен фаворит за подписа му в Серия А е тимът на Ювентус, пише sports.yahoo.com.

Интер Милано сменя Дъмфрис с английския национал Джед Спенс

Италианският шампион Интер е на финалната права по привличането на десния уинг-бек на Тотнъм Джед Спенс. „Нерадзурите“ спешно търсеха заместник на Дензъл Дъмфрис, който по-рано това лято премина в Реал Мадрид за 20 милиона евро.

След интензивни преговори Интер и Тотнъм са съвсем близо до окончателна сделка на стойност около 30 милиона евро плюс бонуси. 25-годишният Спенс, който бе част от състава на Англия, спечелил трето място на Мондиал 2026, вече е дал зелена светлина за трансфера и се очаква да подпише 4-годишен договор на „Джузепе Меаца“. Желанието на старши треньора е сделката да бъде официално обявена преди старта на Серия А на 22 август, предаде sempreinter.com.

Ромелу Лукаку продължава кариерата си в Турция под ръководството на Моуриньо

Белгийският таран Ромелу Лукаку официално напуска италианския Наполи, за да заиграе в турската Суперлига. Клубът от Неапол е постигнал пълна договореност с гранда от Истанбул Фенербахче за трансферна сума от 6 милиона евро плюс допълнителни бонуси, обвързани с представянето му.

33-годишният нападател вече е преминал успешно медицинските си прегледи и ще подпише изключително доходоносен договор, който ще му носи по 10 милиона евро на сезон в Турция. Официалното представяне на Лукаку пред феновете в Истанбул се очаква в следващите часове, с което се слага край на двугодишния му престой в Наполи, където успя да спечели титлата в Серия А, известява goal.com.

Английски грандове в битка за „архитекта“ на Борусия Дортмунд

Успешният модел на Борусия Дортмунд за откриване и развиване на млади таланти отново привлече погледите на клубовете от Висшата лига на Англия. Този път обаче фокусът не е само върху играчите на терена, а върху хората, които дирижират трансферната политика на вестфалци. Спортният директор на „жълто-черните“ Оле Бук, който застана начело на спортно-техническия щаб и изгради изцяло обновения облик на тима с привличането на млади южноамерикански перли като Кауа Пратес и Джъстин Лерма, е силно желан на Острова.

Няколко водещи английски клуба търсят нов архитект за своите проекти, впечатлени от способността на Дортмунд да генерира огромни приходи и същевременно да поддържа конкурентоспособен състав. Към момента Нюкасъл Юнайтед вече опитва да отмъкне една от основните фигури на Бук – халфа Феликс Нмеча, за когото германците са поставили цена от над 100 милиона евро. Това е поредното доказателство, че управленският модел на „Сигнал Идуна Парк“ се превръща в най-желаната трансферна цел на богаташите от Премиър лийг, подчертава bundesliga.com.


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