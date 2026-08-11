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Барселона отваря вратата на основен защитник, Арсенал дебне за удар

Барселона отваря вратата на основен защитник, Арсенал дебне за удар

11 Август, 2026 16:21 823 0

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Френският национал удължи договора си с каталунците преди година и предпочита да продължи кариерата си на „Камп Ноу“

Барселона отваря вратата на основен защитник, Арсенал дебне за удар - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Испанският шампион Барселона е готов да обсъди раздяла с още един от високоплатените си защитници, след като официално преотстъпи Роналд Араухо на Ливърпул. Според Diario Sport става дума за Жул Кунде, който е попаднал в трансферните планове на английския първенец Арсенал.

Френският национал удължи договора си с каталунците преди година и предпочита да продължи кариерата си на „Камп Ноу“. Ръководството на Барселона обаче не изключва продажбата му, тъй като подобна сделка би освободила сериозни средства за подготвяните трансфери на Родри, Хулиан Алварес и Жоао Кансело.

Кунде се включи в тренировките на отбора едва днес, а в следващите дни му предстоят разговори със старши треньора Ханзи Флик и спортния директор Деко. Ако защитникът даде индикации, че е склонен да напусне, от Арсенал са готови да предприемат конкретни действия за привличането му.

„Артилеристите“ търсят универсален бранител, който може да действа както в центъра на отбраната, така и отдясно. Необходимостта от подобно попълнение е продиктувана от контузията на Уилям Салиба и продължаващите физически проблеми на Юриен Тимбер.

Първоначалният приоритет на лондончани е бил английският национал на Астън Вила Езри Конса. Клубът от Бирмингам обаче настоява да получи над 75 милиона евро за него - сума, която в Арсенал смятат за неоправдано висока.

Решаваща за евентуалния трансфер ще бъде позицията на самия Кунде, който има договор с Барселона до лятото на 2030-а година.


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