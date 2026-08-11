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Полярно мече стана хит в мрежата заради любовта си към пътните конуси (ВИДЕО)

Полярно мече стана хит в мрежата заради любовта си към пътните конуси (ВИДЕО)

11 Август, 2026 18:31 898 3

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Момота вече има хиляди фенове, които го гледат как трупа на главата си конус след конус в забавна игра

Полярно мече стана хит в мрежата заради любовта си към пътните конуси (ВИДЕО) - 1
Кадри: X
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Осеммесечното полярно мече Момота се превърна в една от най-големите атракции на аквариума Oga Aquarium GAO в японската префектура Акита заради необичайната си страст към пътните конуси.

Докато повечето хора ги заобикалят, Момота ги използва за игра и очевидно ги смята за едни от най-забавните предмети в своето заграждение. Малкото животно ги бута, носи и преследва с ентусиазъм, а видеата с неговите изпълнения бързо набират популярност в социалните мрежи.

В един от най-забавните моменти Момота толкова се увлича по играта, че неволно побутва майка си Момо с конуса. Тя реагира незабавно и захвърля играчката настрани, но малкото мече бързо я намира и продължава заниманието си, сякаш нищо не се е случило.

Кадрите са заснети от 53-годишния любител фотограф Такузо Тория, който посетил аквариума и останал впечатлен от енергията на малкия полярен мечок.

Момота е роден през декември 2025 г. и още след първата си поява пред публика започва да привлича сериозен интерес. Името му е съставено от имената на майка му Момо и баща му Хокуто. С времето полярното мече се превръща в една от любимите звезди на посетителите на аквариума, които следят растежа му и ежедневните му игри.

Последната му „мания“ по пътните конуси само увеличи популярността му онлайн. Потребителите в социалните мрежи сравняват поведението му с това на малко дете, което е открило нова любима играчка и отказва да се раздели с нея.

За Момота очевидно един обикновен пътен конус е напълно достатъчен, за да превърне деня в приключение.


Япония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 авантгард

    2 0 Отговор
    Ха!
    Играело си било, така ли?
    А може да прави научни експерименти.
    Не сте го питали за да знаете какво защо правело.

    18:34 11.08.2026

  • 2 Стенли

    2 0 Отговор
    Всяко животно си има характер

    18:37 11.08.2026

  • 3 бою циганина

    0 1 Отговор
    каква статийка съм ви поръчал 😊 напоследък и от конуси захлебих екстра.....

    18:54 11.08.2026