Полярно мече стана хит в мрежата заради любовта си към пътните конуси (ВИДЕО)

Осеммесечното полярно мече Момота се превърна в една от най-големите атракции на аквариума Oga Aquarium GAO в японската префектура Акита заради необичайната си страст към пътните конуси.
Докато повечето хора ги заобикалят, Момота ги използва за игра и очевидно ги смята за едни от най-забавните предмети в своето заграждение. Малкото животно ги бута, носи и преследва с ентусиазъм, а видеата с неговите изпълнения бързо набират популярност в социалните мрежи.
Footage shows Momota, a polar bear cub at an aquarium in Akita, Japan, accessorizing with traffic cones stacked on his head. The cub has recently gained online popularity for his love of traffic cones. pic.twitter.com/mcOKiqAvI2
— ABC News (@ABC) August 10, 2026
В един от най-забавните моменти Момота толкова се увлича по играта, че неволно побутва майка си Момо с конуса. Тя реагира незабавно и захвърля играчката настрани, но малкото мече бързо я намира и продължава заниманието си, сякаш нищо не се е случило.
Кадрите са заснети от 53-годишния любител фотограф Такузо Тория, който посетил аквариума и останал впечатлен от енергията на малкия полярен мечок.
Момота е роден през декември 2025 г. и още след първата си поява пред публика започва да привлича сериозен интерес. Името му е съставено от имената на майка му Момо и баща му Хокуто. С времето полярното мече се превръща в една от любимите звезди на посетителите на аквариума, които следят растежа му и ежедневните му игри.
The Polar Bear cub Momota from OGA Aquarium Japan plays with his toy cone as his mother visually gets upset and trys to take it away. Momota has such a big personality for a polar bear brining many viewer to his exhibit. pic.twitter.com/yxCC37AV7f— Momota (@MomotaOnChain) August 7, 2026
Последната му „мания“ по пътните конуси само увеличи популярността му онлайн. Потребителите в социалните мрежи сравняват поведението му с това на малко дете, което е открило нова любима играчка и отказва да се раздели с нея.
За Момота очевидно един обикновен пътен конус е напълно достатъчен, за да превърне деня в приключение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 авантгард
Играело си било, така ли?
А може да прави научни експерименти.
Не сте го питали за да знаете какво защо правело.
18:34 11.08.2026
2 Стенли
18:37 11.08.2026
3 бою циганина
18:54 11.08.2026