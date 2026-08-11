Бивш директор на Lucid разкри притеснителна тайна свързана с безопасността

Жалба от информатор, подадена във Върховния съд на окръг Аламеда, извади на публично обсъждане вътрешните инженерни и безопасностни протоколи на Lucid Motors. Бившият инженерен мениджър Нийл Милн е завел съдебен иск срещу американския производител на електромобили, като твърди, че е станал жертва на репресии и е бил неоснователно уволнен, след като многократно е подавал сигнали за критични хардуерни дефекти в задвижващия агрегат и полуоските на електромобила Air – месеци преди да бъдат обявени федералните кампании за отзоваване по причини, свързани с безопасността.

Според съдебните документи Милн е дал сигнали още през април 2025-та, като е предупредил ръководството, че конструкцията на полуоските страда от „лош дизайн с множество начини за отказ“. Жалбата му е насочена към системни уязвимости в процедурите на Lucid за тестване, валидиране и контрол на качеството, като се посочват неадекватен надзор върху производството, нестриктен одит и липсващи записи за инженерни решения, критични за безопасността. В имейл, изпратен до ръководството по безопасност на продуктите на Lucid през януари 2026 година, Милн е повторил първоначалните си предупреждения, отбелязвайки, че първоначалните инженерни опасения са били пренебрегнати, докато основните дефекти в сглобяването са останали неотстранени.

Механичният дефект, който е в центъра на спора, се отнася до неправилно затегнати болтове при модела Air Pure с един мотор и задно задвижване. Ако болтовете с резба се разхлабят, полуоската може напълно да се откачи, което незабавно прекъсва задвижването и създава непосредствена опасност от загуба на мощност. Въпреки че Lucid първоначално се опита да изолира засегнатите автомобили чрез телематичен алгоритъм за „откриване на луфт“ по безжичен път, като през октомври 2025 година изтегли само 225 бройки, софтуерният скрининг пропусна десетки реални повреди. Към март 2026 година компанията беше принудена да разшири кампанията за отзоваване по безопасност шестнадесет пъти, за да обхване 3 627 допълнителни автомобила от моделните години 2024–2026, с което общият брой на отзованите автомобили достигна 3 852 броя.

Вместо да се вслушат в техническите му предупреждения, Милн твърди, че ръководството на Lucid систематично го е понижавало в длъжност и е изключвало от работа. В исковата молба се описва подробно как той е бил лишен от правомощията си като старши мениджър по системи за силова електроника, преназначен към програми за термично управление, получил е отрицателна оценка за работата си и му са били отказани възможности за кариерно развитие, преди в крайна сметка да бъде уволнен. С искането си за съдебен процес, пропуснати заплати, компенсация под формата на акции и наказателни обезщетения, действието на Милн като сигнализатор подчертава огромния натиск, пред който са изправени малките производители на електромобили, докато се борят да намерят баланс между агресивните производствени графици и строгия контрол на качеството на производството.