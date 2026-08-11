25 години по-късно, BMW и Kith създадоха X5-цата, която всички фенове искаха

Когато BMW представи оригиналното поколение E53 на X5 в началото на новото хилядолетие, компанията от Мюнхен създаде съвременната категория „Sports Activity Vehicle“, но, както е добре известно, не стигна дотам, да удостои своя пионер с пълноправна емблема „M“. Освен екстравагантния, уникален концептуален модел „Le Mans“ с V12 двигател и вариантите с V8 двигатели с висока мощност като 4.6is и 4.8is, първото поколение на X5 никога не получи фабричен двигател с високи обороти от M GmbH. Сега основателят и главен изпълнителен директор на Kith, Рони Фиг, се намеси, за да пренапише тази глава от историята на BMW, като си сътрудничи директно с германския автомобилен производител, за да създаде E53 X5 M с ръчна скоростна кутия и V10 двигател, който заводските инженери никога не са произвеждали.

Изграждането на този „рестомод“ изисква едногодишна реставрация, при която екземпляр от 2000 година е разглобен до гол метал, преди да бъде сглобен отново с високопроизводителни компоненти. Най-голямото бижу на проекта се намира под капака: емблематичният 5,0-литров атмосферен V10 S85 на BMW – станал известен първоначално в моделите E60 M5 и E63 M6 – с мощност 500 конски сили. Вместо автоматична скоростна кутия, високооборотният V10 е съчетан с шестстепенна ръчна скоростна кутия, като е запазена системата за задвижване на всички колела с фиксирано съотношение на оригиналния модел. Модернизираните компоненти на окачването M Performance и уголемените спирачки допълват механичната реконструкция.

Визуално този уникален модел запазва оригиналния силует на E53, като същевременно включва фини, вдъхновени от състезателните писти подобрения по екстериора. Боядисан в заводския цвят „Titanium Silver Metallic“ – стартовият цвят на X5 от 2000 година, кросоувърът разполага с разширени калници, преработени странични прагове, по-дълбоки предни и задни брони, както и петлъчеви алуминиеви джанти, които прикриват сини спирачни апарати. В интериора кабината е обогатена с персонализирани детайли, включително прекалибриран комбиниран уред и дискретно лого на Kith.

E53 с V10 двигател ще направи своя публичен дебют в BMW Villa по време на Monterey Car Week, където ще сподели сцената с още два рестомода, проектирани от Kith.