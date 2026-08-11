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Пет реки в Европа отчитат най-ниските си нива от 34 години

Пет реки в Европа отчитат най-ниските си нива от 34 години

11 Август, 2026 18:47 770 6

  • климат-
  • климатични промени-
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  • горещини

Изключително ниските нива на водата са регистрирани на фона на продължаващата хидрологична суша, свързвана с климатичните промени

Пет реки в Европа отчитат най-ниските си нива от 34 години - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Огромни участъци от реките Рейн и Темза, две трети от Дунав, както и значителни части от Рона и По са регистрирали безпрецедентно ниски нива за месец юли, показва анализ на данни, публикуван от европейската програма за наблюдение на Земята "Коперник", предаде агенция Белга, цитирана от БТА.

Около 95% от наблюдаваните участъци на Темза, 85% от Рейн и 65% от Дунав са регистрирали най-ниския си дебит за юли от 1992 г. насам. Рона е отбелязала подобни стойности по около 30% от течението си, а По, която е най-голямата река в Италия - по около 40%.

Изключително ниските нива на водата са регистрирани на фона на продължаващата хидрологична суша, свързвана с климатичните промени. Западна Европа преживя най-топлото начало на лятото, откакто се водят измервания, съпроводено от поредица горещи вълни, недостиг на валежи и горски пожари.

Рейн например е в състояние на тежка хидрологична суша по голяма част от течението си - от Швейцарските Алпи до Западна Германия, почти непрекъснато от началото на юни. Дунав също е засегнат от продължителна суша, особено в Унгария.

Във Франция дебитът на Лоара от Орлеан до Атлантическия океан е бил "изключително нисък" от втората половина на юни до края на юли.

Рона също е претърпяла екстремна хидрологична суша по голяма част от течението си - от Швейцария до Средиземно море.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    5 4 Отговор
    Това означава, че и преди 34 години е имало подобна суша и жеги. Нищо толкова страшно и апокалиптично.

    Коментиран от #2, #6

    18:54 11.08.2026

  • 2 Лошо, много лошо

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Реките ще се напълнят с блендирано от "голямо по нужда" и ще се носи невероятна смрад. Преди 30 години населението е било по-малко. И африканците още не бяха завладяло, Велика Европа.

    19:08 11.08.2026

  • 3 Ъъъ

    5 1 Отговор
    "Пет реки в Европа отчитат най-ниските си нива от 34 години"

    И за засушаванеро в Европа сигурно ще обвинят Путин и Русия... 🤔

    19:09 11.08.2026

  • 4 Трол

    5 0 Отговор
    Путин виновен спря водата

    19:17 11.08.2026

  • 5 Гост

    2 0 Отговор
    Поискахте ли обяснение от Путин?

    19:23 11.08.2026

  • 6 Феникс

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    Глупости на таркалета преди 30-на години си беше като рая, можеха да се отглеждат зеленчуци на открито , сега забрави! Също така имаше сезони , прохлада и роси до края на лятото! Сега това е само мечта! Сега има само студ, жега нещо като мусони и другото е жега и суша! Говоря специално за България и нашият климатичен пояс!

    19:39 11.08.2026

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