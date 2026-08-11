"Пет реки в Европа отчитат най-ниските си нива от 34 години"

Огромни участъци от реките Рейн и Темза, две трети от Дунав, както и значителни части от Рона и По са регистрирали безпрецедентно ниски нива за месец юли, показва анализ на данни, публикуван от европейската програма за наблюдение на Земята "Коперник", предаде агенция Белга, цитирана от БТА.
Около 95% от наблюдаваните участъци на Темза, 85% от Рейн и 65% от Дунав са регистрирали най-ниския си дебит за юли от 1992 г. насам. Рона е отбелязала подобни стойности по около 30% от течението си, а По, която е най-голямата река в Италия - по около 40%.
Изключително ниските нива на водата са регистрирани на фона на продължаващата хидрологична суша, свързвана с климатичните промени. Западна Европа преживя най-топлото начало на лятото, откакто се водят измервания, съпроводено от поредица горещи вълни, недостиг на валежи и горски пожари.
Рейн например е в състояние на тежка хидрологична суша по голяма част от течението си - от Швейцарските Алпи до Западна Германия, почти непрекъснато от началото на юни. Дунав също е засегнат от продължителна суша, особено в Унгария.
Във Франция дебитът на Лоара от Орлеан до Атлантическия океан е бил "изключително нисък" от втората половина на юни до края на юли.
Рона също е претърпяла екстремна хидрологична суша по голяма част от течението си - от Швейцария до Средиземно море.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Коментиран от #2, #6
18:54 11.08.2026
2 Лошо, много лошо
До коментар #1 от "Някой":Реките ще се напълнят с блендирано от "голямо по нужда" и ще се носи невероятна смрад. Преди 30 години населението е било по-малко. И африканците още не бяха завладяло, Велика Европа.
19:08 11.08.2026
3 Ъъъ
И за засушаванеро в Европа сигурно ще обвинят Путин и Русия... 🤔
19:09 11.08.2026
4 Трол
19:17 11.08.2026
5 Гост
19:23 11.08.2026
6 Феникс
До коментар #1 от "Някой":Глупости на таркалета преди 30-на години си беше като рая, можеха да се отглеждат зеленчуци на открито , сега забрави! Също така имаше сезони , прохлада и роси до края на лятото! Сега това е само мечта! Сега има само студ, жега нещо като мусони и другото е жега и суша! Говоря специално за България и нашият климатичен пояс!
19:39 11.08.2026