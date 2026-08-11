Вучич нарече "сатанински ритуал" отдаването на почит към жертвите на срутената козирка на гарата в Нови Сад

Сръбският президент Александър Вучич нарече "сатанински ритуал" отдаването на почит към 16-те жертви на срутената козирката на жп гарата в северния сръбски град Нови Сад през 2024 година, предава регионалната телевизия Ен1, цитирана от БТА.

По повод трагедията в Нови Сад граждани и студенти подеха инициатива да отдават почит на 16-те жертви като блокират в мълчание в продължение на 16 минути централните улици на сръбските градове.

„Няма такива обичаи в никоя нация, където година и половина по-късно стоите и спазвате минута мълчание насред улицата в продължение на 16 минути. Чисто сатанински ритуал, който не съществуват никъде“, каза Вучич.

Вучич направи този коментар днес след обявяването от студентите на нов протест във Валево, който отбелязва една година от полицейското насилие по време на антиправителствена демонстрация в същия град, състояла се на 14 август 2025 година.

На тази дата във Валево се проведоха масови антиправителствени протести, като част от надигащото се социално недоволство след трагедията в Нови Сад през 2024 година.

В изявлението си днес Вучич добави, че винаги ще бъде на страната на полицаите, които по неговите думи са търпели терор в продължение на година и половина заради демонстрациите в Сърбия.

"Винаги ще бъда на страната на нашите полицаи, които вършат една от най-трудните задачи“, каза Вучич.

Трагичният инцидент в Нови Сад предизвика остро социално недоволство и масови антиправителствени протести, оглавени от студенти, които блокираха над 60 факултета в Сърбия.

Протестиращите поискаха провеждането на предсрочни парламентарни избори и обявиха, че ще подкрепят листа с кандидат-депутати, които имат авторитет в обществото и не са участвали в политическия живот на страната.