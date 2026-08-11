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Вучич нарече "сатанински ритуал" отдаването на почит към жертвите на срутената козирка на гарата в Нови Сад

Вучич нарече "сатанински ритуал" отдаването на почит към жертвите на срутената козирка на гарата в Нови Сад

11 Август, 2026 22:18 1 251 11

  • нови сад-
  • александър вучич-
  • сърбия-
  • белград

Граждани и студенти подеха инициатива да отдават почит на жертвите, блокирайки в мълчание в продължение на 16 минути централни улици

Вучич нарече "сатанински ритуал" отдаването на почит към жертвите на срутената козирка на гарата в Нови Сад - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сръбският президент Александър Вучич нарече "сатанински ритуал" отдаването на почит към 16-те жертви на срутената козирката на жп гарата в северния сръбски град Нови Сад през 2024 година, предава регионалната телевизия Ен1, цитирана от БТА.

По повод трагедията в Нови Сад граждани и студенти подеха инициатива да отдават почит на 16-те жертви като блокират в мълчание в продължение на 16 минути централните улици на сръбските градове.

„Няма такива обичаи в никоя нация, където година и половина по-късно стоите и спазвате минута мълчание насред улицата в продължение на 16 минути. Чисто сатанински ритуал, който не съществуват никъде“, каза Вучич.

Вучич направи този коментар днес след обявяването от студентите на нов протест във Валево, който отбелязва една година от полицейското насилие по време на антиправителствена демонстрация в същия град, състояла се на 14 август 2025 година.

На тази дата във Валево се проведоха масови антиправителствени протести, като част от надигащото се социално недоволство след трагедията в Нови Сад през 2024 година.

В изявлението си днес Вучич добави, че винаги ще бъде на страната на полицаите, които по неговите думи са търпели терор в продължение на година и половина заради демонстрациите в Сърбия.

"Винаги ще бъда на страната на нашите полицаи, които вършат една от най-трудните задачи“, каза Вучич.

Трагичният инцидент в Нови Сад предизвика остро социално недоволство и масови антиправителствени протести, оглавени от студенти, които блокираха над 60 факултета в Сърбия.

Протестиращите поискаха провеждането на предсрочни парламентарни избори и обявиха, че ще подкрепят листа с кандидат-депутати, които имат авторитет в обществото и не са участвали в политическия живот на страната.


Сърбия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Оооо МИ ТО СЪРБИТЕ АКУ ИМАХА

    8 4 Отговор
    ТОЛКОВА ЗАГИНАЛИ ОТ МАНТИНЕЛИТЕ ТИП БОКО НЕ 16 МИНУТИ МИ 16 ВЕКА ЩЯХА ДА СА НА МОЛИТВИ И ПРОТЕСТИ

    Коментиран от #7

    22:23 11.08.2026

  • 2 Пиерлуиджи Колина

    4 4 Отговор
    Сърбия – кървавият печеливш. Вучич играе като шахматист, дето движи фигурите и на двете дъски наведнъж. Русия му дава евтин газ и нафта, за да не му треперят хората по бензиностанциите, а Западът му затваря очите, защото иска мир на Балканите. Цената? Продадена душа на изток и усмивка на запад, а народът – на бензин под 2 лв., докато цяла Европа плаща тройно. Това не е държавничество, брат – това е оцеляване чрез баланс, където предателите не се хвърлят на прасета, а ги пращат в затвора с условна присъда, за да не дразнят Запада. Печеливш ход – но мръсен. Беларус – бетоненият кошмар. Там Лукашенко не играе игри. Той диктува. Евтиният бензин и нафтата са неговата социална валута – срещу тях народът получава ред, диктатура и никакви протести. А предателите? Брат, легендата за "хвърляне на прасетата" не е метафора – това е инструмент за сплашване, който работи от десетилетия. Докато нафтата е на 1.20 лв., никой не пита за човешките права, защото в Беларус законът се заменя със страха. И знаеш ли какво – на Запад му пука до момента, в който тръбите на "Дружба" спрат да текат. Хората там са просто статистика в сметката за руски петрол. Равносметката: И Сърбия, и Беларус държат евтиното гориво като каишка за врата на народа. В Сърбия каишката е кадифена – усмивка, преговори, малко лицемерие. В Беларус е желязна – разстрели, изчезвания, ако щеш и прасета. И западните политици знаят, но си мълчат, защото евтиният ресурс е по-важен от евтиния морал. Накрая, брат: Д

    22:31 11.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Боруна Лом

    4 2 Отговор
    А ДАЛИ Е ТАКА,КОЙ ЩЕ МИ КАЖЕ? ПОРЕДНИТЕ. Р абиики,,,,

    22:36 11.08.2026

  • 6 Исторически парк

    7 4 Отговор
    Ние ако трябва да почетем боковите жертви трябва всеки ден по 23 часа

    22:37 11.08.2026

  • 7 Тая работа с козирката

    2 4 Отговор

    До коментар #1 от "Оооо МИ ТО СЪРБИТЕ АКУ ИМАХА":

    прилича на индустриален саботаж.
    Бог да ги прости хората!

    22:43 11.08.2026

  • 8 Антикомунист

    6 2 Отговор
    Мaмицaтa ви шuбaнa koмyниcтичecka

    23:17 11.08.2026

  • 9 Гумата

    8 0 Отговор
    Да се обвиняват хората , че почитат жертвите на трагедията не е добре. А ако там беше майка му, жена му някой друг роднина какво щеше да каже Вучич?

    23:20 11.08.2026

  • 10 Биби

    1 0 Отговор
    Вуче стегай бохчите с гйозлемите и отивай тука при назе у Бистрица на пейката на визеонерите! Тука сме се одбрани-Язе,бай Амет и дядя Ваня!

    23:27 11.08.2026

  • 11 Ритуал

    5 0 Отговор
    Че му напомня колко е корумпиран и несъстоятелен

    23:53 11.08.2026

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