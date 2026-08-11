Новини
България »
Проф. Тагарев: Радев харчи с лека ръка отношенията ни с Украйна

Проф. Тагарев: Радев харчи с лека ръка отношенията ни с Украйна

11 Август, 2026 22:25 1 592 113

  • тодор тагарев-
  • украйна-
  • велислава петрова

Правителството по никакъв начин не ни информира кое е хипотеза, кое е възможен вариант, кои са реално установените факти, каза бившият министър на отбраната

Проф. Тагарев: Радев харчи с лека ръка отношенията ни с Украйна - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе среща днес в МВнР с посланика на Украйна в България във връзка с навлизането на дрон в българското въздушно пространство в района на Кардам.

"Има сериозни разминавания"

"Това е начинът, по който ни се поднася информацията от правителството и правителствени служители. Най-фрапиращо разминаване е, че премиерът заяви в събота на обяд, че дронът е голям и се е взривил, докато министърът на отбраната вчера каза, че най-вероятно дронът не се е взривил. Любопитното е, че е трябвало да дойдат специалисти от МВР, за да кажат дали е имало взрив или не е имало взрив, тъй като по-голямата част от експертизата е в армията. Отговорът дали се е взривил или не се е взривил - можеше да бъде даден в първите часове, а дали дронът е хеликоптерен тип или самолетен тип можеше да се каже още в първите часове", каза бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев в студиото на "Денят ON AIR".

Той припомни, че снимките не бяха показани веднага.

Снимките са показани с три дни закъснение

"Снимките бяха показани с 3 дни закъснение и то отчасти. Все още не са показани. Не разбирам каква е стратегията на правителството. Вероятно се опитва да използва този случай и за други цели. Какво сме запитали Украйна също е един любопитен въпрос. Това, че е извикан посланикът, а след това са поставени въпроси и че чакаме отговори, също ми изглежда много странно. Министерството на отбраната поддържа добри канали на комуникация и на политическо ниво, и на военно ниво. Поне по мое време беше така", допълни проф. Тагарев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Той не изключи и варианта тези канали да са нарушени.

"Ние не знаем какво сме попитали - този дрон украински ли е, Украйна ще ни отговори, но едва ли това е най-големият приоритет при тези тежки военни действия, които се водят в момента. Не трябва да забравяме, че и през изминалата нощ имаше петима загинали, много ранени - цивилни граждани, в големи градове. Русия продължава да нанася удари и едва ли точно това ще бъде топ приоритета на Украйна", подчерта гостът.

Украински ли е дронът

"Миналата седмица литовският министър на отбраната предупреди, че Русия може да използва приземен и леко повреден дрон в т.нар. "операция" под фалшив флаг, за да атакува критична инфраструктура в натовска страна. Нашите политици, в частност премиера, категорично да се поддържат информирани по тези въпроси, но ние го заобикаляме този случай. Това ме навежда на мисълта, че дори дронът да е украински, дори да не е операция под фалшив флаг, другото единствено възможно обяснение е сценарий, при който този дрон се е отклонил", поясни бившият министър.

Проф. Тагарев е на мнение, че този случай "сме го проспали генерално".

"Разбирам, че дронът е малък, дори да се твърди, че сме усилили въздушното наблюдение преди 2 седмици и средствата за реакция, но не сме успели да го видим със старата съветска техника, която ние настояваме да поддържаме вече над 35 години. Има и още една версия, която аз първоначално изключих, но сега не съм толкова сигурен, предвид факта, че правителството подава по много малко информация и тя е строго контролирана - саботаж, може да е дрон, който е овладян от руски структури, предаден на групи, които са го изстреляли с идеята да тестват системата ни за сигурност, реакцията ни, включително и психологическата реакция", коментира още той.

Бившият министър не изключва версията дронът да е летял по границата и дори да е бил само в българското въздушно пространство.

"Правителството по никакъв начин не ни информира кое е хипотеза, кое е възможен вариант, кои са реално установените факти. Радев компрометира отношения, градени с години. Ние изградихме солидни отношения с Украйна, които Радев в момента ги харчи с лека ръка. Вучич е най-проруският политик в Европа. Колко пъти Радев извика Митрофанова, за да ѝ каже, че искаме дипломатическо решение", категоричен е той.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 71 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    102 16 Отговор
    Жената на Тагарев има завод за дронове за Украйна в Пловдив на ул Цв Лазаров номер едно.Всеки който мине да хвърли к мък

    Коментиран от #27, #28, #108

    22:27 11.08.2026

  • 2 Мхм

    92 14 Отговор
    Бля, бля. Туриха тагарев да плямпа за дрона едно към гьотере. А мирчев и грозев от герб/дб се покриха вдън земи.

    Коментиран от #79

    22:27 11.08.2026

  • 3 Читател

    70 15 Отговор
    Просроченият зелен клоун първо е ходил да се оплаква на арменския поп, че са го пратили за зелен хайвер от Англия.
    Арменския поп го пратил при римския папа с белия байрак, но зеления запомнил само "белия" и директно отпрашил за Колумбия.
    Обещал, че ще се върне с подаръци за тримата царе посещаващи го с влак в старата руска столица Киев.
    Градът със златните туалетни, платени от заспалите уфце и гуведа на много държави.

    22:27 11.08.2026

  • 4 Тошо фашиста

    108 14 Отговор
    Жалък ненормалник фен на Урко фашистите

    Коментиран от #32

    22:27 11.08.2026

  • 5 Сандо

    93 18 Отговор
    Че какви отношения трябва да имаме с държава,изкуствено създадена и естествено загиваща?Освен да я опеем с нужното уважение и със сериозен анализ затова докъде може да те доведат слугинажа,покорството и самоизмамата.

    22:28 11.08.2026

  • 6 Ганя Путинофила

    14 88 Отговор
    Айде петимата русодебила дето цял ден драскат тука, да си лягат. Стана късно.

    Коментиран от #42

    22:29 11.08.2026

  • 7 Онзи

    82 13 Отговор
    Не ги чета словоизлиянията на този индивид! Ама много искам да се запозная с него бе!!!! ЛИЧНО ей тъй на четири очи и четири ръце!

    22:29 11.08.2026

  • 8 Мими Кучева🐕

    28 21 Отговор
    Професор Тагарев е нашето национално съкровище!
    🌈🛴🥳🤣👍

    Коментиран от #20, #33

    22:31 11.08.2026

  • 9 ГОСТ

    78 14 Отговор
    тоя мирезлив пръч до кажа ще ни го налагате. да хваща пушката и в Украйна там им трябват такива тука не.

    22:31 11.08.2026

  • 10 Име

    18 10 Отговор
    Приятни сънища!

    22:31 11.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Вуте

    59 14 Отговор
    УРКО ПАК СЕ ПОЯВИ, ЯВНО НЕ МУ СТИГАТ ПАРИЦИТЕ ОТ ПРОФ. ТИТЛА. ИСКА АКАДЕМИЧНА.

    22:33 11.08.2026

  • 13 грУЙО

    67 15 Отговор
    Какви отношение да имаме с тази Руска губерния. Даваме пари на вятъра , вместо на болни и стари хора , както и за деца с увреждания .
    Да даваш наши пари на бандитска държава е престъпление.

    22:35 11.08.2026

  • 14 Бат Вальо

    70 13 Отговор
    Ей, разкарайте го тоя бе, след всяка негова публична проява броят на евроскептиците и русофилите расте главоломно ... редно е Путин да го награди с медал за заслуги ...

    Коментиран от #29

    22:36 11.08.2026

  • 15 Някой

    69 14 Отговор
    Да питам. Кое е по-важно за държавата и народа на България - отношенията с Украйна или отношенията с Русия? От кого можем да получаваме евтини и сигурни ресурси като петрол и въглища?
    Коя от двете страни бе по-голям пазар за нашите стоки?
    Мисля, че отговора на въпросите е ясен. Поне за мислещите хора.
    Тагарев има личен интерес от Украйна, та да ходи да си го защитава лично. Но да не меси народа и държавата но в това

    22:36 11.08.2026

  • 16 Българин

    67 14 Отговор
    Тагаренко,нещастнико платен,приеми,че си политически труп и няма сила,която да те ексхумира!

    22:36 11.08.2026

  • 17 ДрайвингПлежър

    60 14 Отговор
    отношенията ни с Украйна?!
    все едно те са нещо без, което не можем да оцелеем?!!!

    Вие похарчихте отношенията ни с Русия с далеч по лека ръка - и вижте къде сме сега!

    22:37 11.08.2026

  • 18 Тагаренко!

    51 13 Отговор
    Яхвай пчеличката Мая и хайде за украйна да помагаш лично на клоуна!

    22:38 11.08.2026

  • 19 Ти да видиш

    56 13 Отговор
    Не ни занимавайте с диаρиите на този евроатлантически отпадък Тагарев!!

    22:39 11.08.2026

  • 20 Фют

    16 9 Отговор

    До коментар #8 от "Мими Кучева🐕":

    Да го продадем!
    Предпочитам добрия стил пред такова съкровище.

    22:41 11.08.2026

  • 21 Перо

    49 11 Отговор
    Изкуфял, дърт, украински агент!

    22:43 11.08.2026

  • 22 И този бил професор

    49 9 Отговор
    Долна украинска вкаменелост!

    22:44 11.08.2026

  • 23 Доктор

    47 9 Отговор
    Прекалено често дразните хората с физиономията и глупостите на този продажен малоумник.

    22:49 11.08.2026

  • 24 Ами

    44 8 Отговор
    Тоя не спира да дрънка глупости :)
    НАТО има база до Констанца. Ако нашта апаратура е стара тяхната трябва да е по-нова.
    Та възникват три въпроса:
    1 - Защо НАТО не са засекли дрона?
    2 - Ако са го засекли, защо не са го свалили?
    3 - Ако са го засекли и не са го свалили, защо не са ни информирали?

    22:51 11.08.2026

  • 25 Анонимен

    42 8 Отговор
    Едно време на такива им казвахме предатели.Работил срещу заплащане за чужда държава.

    22:52 11.08.2026

  • 26 Kaлпазанин

    21 7 Отговор
    Тагревв ,да беше го казал това на иврит или джендъранглийски

    22:56 11.08.2026

  • 27 Дрон

    12 6 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    трябва за там - от големите. Камък няма да свърши работа.

    22:57 11.08.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Прав си

    18 7 Отговор

    До коментар #14 от "Бат Вальо":

    Бат Вальо, ама какво да направиш, след като им е толкова акъла на евроатлантиците?

    23:03 11.08.2026

  • 30 Хахахах

    15 5 Отговор
    ТагаренкоШапаПишки

    23:06 11.08.2026

  • 31 Магариди

    15 8 Отговор
    Чезвай е, п@миар!

    23:10 11.08.2026

  • 32 !!!?

    7 25 Отговор

    До коментар #4 от "Тошо фашиста":

    Който е на страната на убийците в Кремъл той е фашист...и това сте именно вие Копейките !

    Коментиран от #39

    23:14 11.08.2026

  • 33 Сатана Z

    12 7 Отговор

    До коментар #8 от "Мими Кучева🐕":

    Ами,да го заровим в земята това съкровище за поколенията!

    23:14 11.08.2026

  • 34 Тагарев , ти си знаеш!

    21 6 Отговор
    Все някога ще попаднеш в Пловдив И децата те познават!😁😁😁😁

    23:20 11.08.2026

  • 35 Хасковски каунь

    15 4 Отговор
    Тагарев - Президент и командир на кашишка рота за Украйна

    23:20 11.08.2026

  • 36 иван костов

    12 7 Отговор
    Всяка секунда от живота на тагарев, прави националната сигурност на България под заплаха!

    23:23 11.08.2026

  • 37 Мишка зла

    7 7 Отговор
    Всеки път да се изкаже без да има какво

    23:24 11.08.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Дудуков

    16 6 Отговор
    Пука ми за отношенията ти с Украйна. Не разбра ли още бре нищожесто кирливо че ние българите сме за Русия ? Тъп ли си или какъв

    Коментиран от #43

    23:32 11.08.2026

  • 41 Дудов

    9 5 Отговор
    Професор Магарев.

    23:32 11.08.2026

  • 42 ганев

    8 2 Отговор

    До коментар #6 от "Ганя Путинофила":

    МНОГО ТИ МИРИШЕ УСТАТА...ДА.КАЗВАШ НЕЩО...УУУ..СТРАШНА ВОНЯ.....АБЕ .МИЙ СИ ЗЪБИТЕ БЕЕЕЕ

    23:33 11.08.2026

  • 43 Българин

    6 7 Отговор

    До коментар #40 от "Дудуков":

    Добре че е Интернет за изпускане на пАрата.

    Ако не беше той, след варварското убийство на Георги в Пловдив,
    Парламента и Президенството щяха да бъдат сринати до основи от народният гняв!
    ДАНС,Дюмбелите милиционери, Президент, премиер, депутати-всичките щяха да бъдат "обработени" като Георги
    и след това- бесени по електрическите стълбове!
    Заедно със съдии и прокурори.

    И първият обесен щеше да бъде премиерът Президентът Радев!

    Добре че е Интернет за изпускане на пАрата.
    И...
    "Всяко чудо за три дни"

    Коментиран от #67

    23:33 11.08.2026

  • 44 Нее

    11 4 Отговор
    Странно му е на Тошко, че външно вика за обяснение посланика на страна, чийто дрон наруши българското въздушно пространство и се взриви на българска територия!?! Аман от клоуни...

    23:33 11.08.2026

  • 45 отношенията ни с Украйна

    15 3 Отговор
    Се свеждат до една псувня по техен адрес. Други отношения ние редовите българи с тях нямаме. Ако някой има нека да сподели ще е интересно

    23:34 11.08.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    16 3 Отговор
    Мислех че тоя е тей но сега разбрах че е обикновен пegерaст

    Коментиран от #49

    23:35 11.08.2026

  • 48 Перо

    20 4 Отговор
    Болен мозък на дърт джендър и украински агент, мислещ за пари от небето! Прелъстен и изоставен от господарите!

    23:36 11.08.2026

  • 49 Верно

    3 3 Отговор

    До коментар #47 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Гейовете имат акъл😀

    Коментиран от #88

    23:36 11.08.2026

  • 50 БАЩАТА НА БАТ РАМБО

    10 4 Отговор
    ....НЕ СЕ ЯДОСВАЙТЕ...ТУЙ ЛЕФКИМИЯТА ..ГО Е ПОДКАРАЛА......ФАКТ...ЗАТОВА Е ТАКАВА ЗЛОБА..СКОРО ЩЕ СЕ ВИДИ..СЪС...зъби..зъбев

    23:37 11.08.2026

  • 51 Ама

    17 4 Отговор
    Тоз псевдо капацитет не е възмутен, че неговите приятелчета ни замерват с дрони, той бил възмутен, че не са му казали дали дронът е хеликоптерен или самолетен тип... Всеки път като си отвори устата ръси такива бисери, че хората се чудят дали не трябва да бъде лекуван в специализирано лечебно заведение...

    Коментиран от #57

    23:38 11.08.2026

  • 52 Онзи

    16 4 Отговор
    Тагарев нали ти е ясно каква народна ЛЮБОВ! Струи към теб! Бегаиии! Ама бързоооооо !!!!

    23:40 11.08.2026

  • 53 Проф. Тагарев .... олеее

    12 3 Отговор
    Професор той, кирливан побъркан. Обаче пък и другият кретен Радев гледам че не го уволнява от военната патканария. Мизерници нещастни

    23:40 11.08.2026

  • 54 Тодоров

    16 3 Отговор
    Моля "бивши" като Тагарев и били на украинско-натовска заплата дълги години да не КОМЕНТИРАТ как Радев харчи отношенията ни с Киев. За момента много добре ги харчи, само се чудя защо украинската посланичка не е още "персона нон гратис". Тагарев просто трябва да млъкне.

    23:41 11.08.2026

  • 55 Иванов

    19 3 Отговор
    Тагарев защо не е на фронта в Украина наи корумпираната и крадлива държава в европа

    23:43 11.08.2026

  • 56 Име

    9 2 Отговор
    Амин! Тагарка!

    23:45 11.08.2026

  • 57 Тодоров

    14 1 Отговор

    До коментар #51 от "Ама":

    Бъркаш. За специализирано лечебно заведение са тези, които дават трибуна и публикуват малоумните разсъждения на този "бивш" украински военен съветник със натовска заплата.

    23:45 11.08.2026

  • 58 Невярващ

    17 2 Отговор
    Какъв професор е тоя ?
    Защо го канят при положение ,че никой не се интересува от мнението му

    23:47 11.08.2026

  • 59 Българин

    16 2 Отговор
    Защо трябва да занимавате хората с този продажен червей? Чак и за професор си купил кетап!

    23:47 11.08.2026

  • 60 И днес на амбразурата

    9 0 Отговор
    Разминаването е, че сексоложката се кри два дни. Явно добре е обслужила старчока, днес с нова версия подкован.

    23:48 11.08.2026

  • 61 Споко бре нищожество

    11 2 Отговор
    този случай "сте го проспали генерално" ама следващият път ще го усетите

    23:48 11.08.2026

  • 62 Чики-Рики

    10 0 Отговор
    Понеже си на заплатата там(В Украйна), все още , затова толкова,,цвилиш,, напоследък!

    23:50 11.08.2026

  • 63 Космонавт

    9 2 Отговор
    На този педофил не трябва да му се дава трибуна.

    23:51 11.08.2026

  • 64 И какво се оказа

    6 2 Отговор
    Че най големите боклуци Радев пак ги остави на службички. Нали?

    23:51 11.08.2026

  • 65 Михаил

    11 2 Отговор
    Българите нехаресваме оркина ! Русия ни е освободила от робство и ни даваше петрол и газ изнасяхме за там всякаква селскостопанска продукция оркина ни докара единственно проблеми

    Коментиран от #78

    23:53 11.08.2026

  • 66 Жалко е че няма

    7 2 Отговор
    Кой да го приключи тоя както казва кардинално

    23:57 11.08.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 тъй ще е

    2 9 Отговор
    Румен Радев за пореден път демонстрира своята некомпетентност. Девет години живя без да плаща наем на Дондуков № 2 без да допринесе нищо за България. Така ще стои още пет години на държавната софра защото Бойко Борисов не искаше да има политически затворници в България и вместо да остави Гешев да вкара тази хайта в пътя, предпочете да отстрани Гешев.

    23:58 11.08.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Ако някой го светне тоя

    7 2 Отговор
    Национален празник ще е

    23:59 11.08.2026

  • 72 С ДВЕ ДУМИ

    9 2 Отговор
    ОТ,В РАТ ИТЕЛЕН Б О К Л У К..........!

    00:00 12.08.2026

  • 73 Мда

    9 2 Отговор
    Тагарев подари милиарди евро в джепане и пр. на украйна, напълно безплатно. И така обезоръжи българската армия, докато беше военен министър при простоКиро от пп. А от украйна няма да получим нищо никога. Сега получаваме баба алино, дрон и така. Прочее тагарев подари 100 български БТР на украйна. А поръча шосейни джипове "страйкър", докато беше военен министър. И оттам - греда. Защо му давате трибуна?

    Коментиран от #80

    00:00 12.08.2026

  • 74 АЙДЕ ГЪЧ

    8 3 Отговор
    ТОЯ ЛИ ПО МИ ЯР ЩЕ КОМЕНТИРА РАДЕВ 🤦‍♀️🤣🤦‍♂️

    00:01 12.08.2026

  • 75 ганю

    8 0 Отговор
    дреме ми за украйна и за тагаренко

    00:01 12.08.2026

  • 76 Алооо,

    7 0 Отговор
    Подлоги,
    Коментари може да триете,но не можете да изтриете мнението на хората.

    Коментиран от #82

    00:02 12.08.2026

  • 77 Раково образувание е тоя нацист

    6 3 Отговор
    Вирус, Паразит. Дебил нещастен

    00:03 12.08.2026

  • 78 любов необяснима

    1 9 Отговор

    До коментар #65 от "Михаил":

    Русия трябва да ни е вечно благодарна че купувахме нефта по времето на тато 60% по-скъпо от цената на световните пазари, а купуваше българската продукция на себестойност, без печалба.
    Но ние сме ларж и дори когато сме най-бедната държава, продължавахме да хрантутим руските братя защото ни са по-мили от децата ни дори.

    Коментиран от #96

    00:03 12.08.2026

  • 79 ганю

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мхм":

    лайн-
    арите сега си затвориха гадните муцуни щото не им
    вървят простотиите.за избиване са всичките до един
    трябва ни гилотина и да им изрежем главите на площада
    до 3-то коляно

    00:04 12.08.2026

  • 80 възмутен

    0 8 Отговор

    До коментар #73 от "Мда":

    Ако не въоръжава Украйна, Русия ще похлопа и на твоята врата бе безобразник!

    Коментиран от #86, #87

    00:05 12.08.2026

  • 81 Нали?

    3 2 Отговор
    оказа се че най големите боклуци Радев пак ги остави на службички. Нали?

    00:05 12.08.2026

  • 82 ганю

    3 0 Отговор

    До коментар #76 от "Алооо,":

    отговора е един
    загоню пулю в лоб
    чорт побери, дрянь проклятая
    всем фашистьi.
    това е правилния отговор на хората.

    00:07 12.08.2026

  • 83 Мнение

    4 0 Отговор
    Какво ни чака,някой ще каже ли или дрън дрън.....

    00:08 12.08.2026

  • 84 Ба бааааа

    6 1 Отговор
    Този е национален предател и мястото му е в затвора

    00:13 12.08.2026

  • 85 Факт

    2 4 Отговор
    Тагарев е руски шпионин,завърши школа на КГБ в Москва,останалото е за наивници

    Коментиран от #93

    00:13 12.08.2026

  • 86 О1иgoфрен

    5 0 Отговор

    До коментар #80 от "възмутен":

    И по-добре като потропа Русия, тъкмо ще се изчистим от такива укроподлоги като теб и тагаренко, алчни nymияри родоостъпници, служещи на чужди държави, но не и на България.

    00:13 12.08.2026

  • 87 Може може

    8 0 Отговор

    До коментар #80 от "възмутен":

    Може да ти хлопа и похлопа и вероятно съвсем ти хлопа. Абе действително ли ги мислите тея тъпни бре ? Русия държава ни направи след 44-та и ни индустриализира, че даже и Дунав мост пак Русия го направи и вие още мозък нямате това да осъзнаете?Трагедия сте пълна ей. И след демокрацията пак добре че бяха те че да крепят бетонарската история. И там Захариева вряка и на атлантик се прави но пък мъжа и цял живот за руски олигарси бачка. Ами пък Плевню? ...

    Коментиран от #91

    00:15 12.08.2026

  • 88 Не е верно

    6 0 Отговор

    До коментар #49 от "Верно":

    Асен, мирчев, денкоф, тагаренко да не би да имат акъл.

    00:16 12.08.2026

  • 89 ТАГАРЕВ,

    6 1 Отговор
    Не се обяснявай,а отивай на фронта да браниш златния кенеф.

    00:16 12.08.2026

  • 90 Истината

    0 6 Отговор
    Консерви от цаца,свинско,патешко,агурци,се продаваха от бг в раша, като беше руска колония за по 1 копейка ,и затова фалирахме постоянно

    Коментиран от #97

    00:16 12.08.2026

  • 91 Руски биоотпадъци

    2 5 Отговор

    До коментар #87 от "Може може":

    Моста на Колю Фичето и той ли от ръша направн

    Коментиран от #94, #100

    00:18 12.08.2026

  • 92 Уса

    6 1 Отговор
    Никой в България не подкрепя тоя селски запъртък

    00:22 12.08.2026

  • 93 Жоре

    8 1 Отговор

    До коментар #85 от "Факт":

    Така е, 1989 година завършва школа в Москва.

    00:22 12.08.2026

  • 94 Черта кретен

    2 0 Отговор

    До коментар #91 от "Руски биоотпадъци":

    Не се говори така с Дама

    00:22 12.08.2026

  • 95 Ама най големите боклуци

    2 0 Отговор
    Радев пак ги остави на службички. Нали?

    00:24 12.08.2026

  • 96 🏳️‍🌈🇺🇦🇺🇦🏳️‍🌈

    8 0 Отговор

    До коментар #78 от "любов необяснима":

    Тези шорошки измислици може да ги разправяш, като се съберете двете групи с шарените и жълто сините парцали, тогава някой полиран мозък може да ти повярва.

    00:25 12.08.2026

  • 97 укродебил

    5 0 Отговор

    До коментар #90 от "Истината":

    Ами сега какви bokлуци ни продават ма na4a npocта, замразените отрови и отпадъци на запада и то скъпо.

    00:31 12.08.2026

  • 98 Не се сещам пичове

    6 0 Отговор
    за ни една полза за България от тези отношения с Украйна че да бъде нещо изхарчено. По внимателен анализ на казаното от този неадекватен индивид може единствено да ни доведе до извода че трябва сериозно да сме притеснени за менталното и психично здраве на нещастниците които присъстват на лекциите му където и да са те. Радев там да взема мери и да го уволнява или освобождава щото хич не е розова картинката с подобни рупори на нацизма

    00:31 12.08.2026

  • 99 8473

    4 0 Отговор
    Стига вече с тази Украйна,храним украинци,даваме оръжие,нашите производители страдат от вноса на всякаква продукция.Хотелите на морето с украинци,градове на плажа си правят незаконни и още много,много........,а те ни пускат дронове.Тагарев ,Радев защитава народа си.Зеленски заради болни амбиции пожертва народа си.

    00:34 12.08.2026

  • 100 укроnymияри

    3 0 Отговор

    До коментар #91 от "Руски биоотпадъци":

    Кой казва, че всичко Раша да ни е построила, тъnyнгер!

    00:34 12.08.2026

  • 101 Добрата новина е

    4 0 Отговор
    Че в натовската ни окупационна армия щата се топи по бързо от колкото по време на война. Все по малко са идиотите готови за НАТО и чужди интереси да умират

    00:36 12.08.2026

  • 102 С тоя свършихме

    4 0 Отговор
    Утре ще чакаме и клептомаката Поптодорова да изпълзи

    00:42 12.08.2026

  • 103 Утайка

    5 0 Отговор
    Този е завършен идиот и българомразец.

    00:43 12.08.2026

  • 104 Служил в БНА

    4 0 Отговор
    Такива Татареви само в Белене или до ...стената

    00:49 12.08.2026

  • 105 Ааа да ... Тагарев

    2 0 Отговор
    Още един чиято фамилия на "ев" завършва дето си говорихме че все са боклуци

    00:54 12.08.2026

  • 106 Тоя педерастичен пор

    1 0 Отговор
    Защо още е жив?

    01:01 12.08.2026

  • 107 Ще го наричате проф.

    1 0 Отговор
    Ама там където е проф. За нас тук е обикновен олигофрен.

    01:04 12.08.2026

  • 108 Само питам

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Как си ,, Последен " когато си ВИНАГИ първи в коментарите бе трол долен?
    Явно ще трябва да се формира движение на ловци на...тролове....и вярвай ти ще си първата цел барабар с твоето виртуална ,,заведение.,..

    01:07 12.08.2026

  • 109 ВВП

    1 0 Отговор
    Тоя мърляв нужник да взема мишката и да заминава за ,,любимата ,,си Окраина..Айде ,Пичо!!

    01:17 12.08.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 СДС

    1 0 Отговор
    Този еврог+й нямали кой да го махне от любимите евро г×йски телевизий.

    01:23 12.08.2026

  • 112 Тея обаче са уникални

    1 0 Отговор
    Приличат на онази игра с дупките и джуджетата дето ги переш със чук по кратуните и от друга дупка изкача ново джудже

    01:26 12.08.2026

  • 113 Хмм

    1 0 Отговор
    Радев е сред малкото, ако не единственият, който не е съветски възпитаник

    01:43 12.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове