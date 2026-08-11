Проф. Тагарев: Радев харчи с лека ръка отношенията ни с Украйна

Министърът на външните работи Велислава Петрова проведе среща днес в МВнР с посланика на Украйна в България във връзка с навлизането на дрон в българското въздушно пространство в района на Кардам.
"Има сериозни разминавания"
"Това е начинът, по който ни се поднася информацията от правителството и правителствени служители. Най-фрапиращо разминаване е, че премиерът заяви в събота на обяд, че дронът е голям и се е взривил, докато министърът на отбраната вчера каза, че най-вероятно дронът не се е взривил. Любопитното е, че е трябвало да дойдат специалисти от МВР, за да кажат дали е имало взрив или не е имало взрив, тъй като по-голямата част от експертизата е в армията. Отговорът дали се е взривил или не се е взривил - можеше да бъде даден в първите часове, а дали дронът е хеликоптерен тип или самолетен тип можеше да се каже още в първите часове", каза бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев в студиото на "Денят ON AIR".
Той припомни, че снимките не бяха показани веднага.
Снимките са показани с три дни закъснение
"Снимките бяха показани с 3 дни закъснение и то отчасти. Все още не са показани. Не разбирам каква е стратегията на правителството. Вероятно се опитва да използва този случай и за други цели. Какво сме запитали Украйна също е един любопитен въпрос. Това, че е извикан посланикът, а след това са поставени въпроси и че чакаме отговори, също ми изглежда много странно. Министерството на отбраната поддържа добри канали на комуникация и на политическо ниво, и на военно ниво. Поне по мое време беше така", допълни проф. Тагарев в ефира на Bulgaria ON AIR.
Той не изключи и варианта тези канали да са нарушени.
"Ние не знаем какво сме попитали - този дрон украински ли е, Украйна ще ни отговори, но едва ли това е най-големият приоритет при тези тежки военни действия, които се водят в момента. Не трябва да забравяме, че и през изминалата нощ имаше петима загинали, много ранени - цивилни граждани, в големи градове. Русия продължава да нанася удари и едва ли точно това ще бъде топ приоритета на Украйна", подчерта гостът.
Украински ли е дронът
"Миналата седмица литовският министър на отбраната предупреди, че Русия може да използва приземен и леко повреден дрон в т.нар. "операция" под фалшив флаг, за да атакува критична инфраструктура в натовска страна. Нашите политици, в частност премиера, категорично да се поддържат информирани по тези въпроси, но ние го заобикаляме този случай. Това ме навежда на мисълта, че дори дронът да е украински, дори да не е операция под фалшив флаг, другото единствено възможно обяснение е сценарий, при който този дрон се е отклонил", поясни бившият министър.
Проф. Тагарев е на мнение, че този случай "сме го проспали генерално".
"Разбирам, че дронът е малък, дори да се твърди, че сме усилили въздушното наблюдение преди 2 седмици и средствата за реакция, но не сме успели да го видим със старата съветска техника, която ние настояваме да поддържаме вече над 35 години. Има и още една версия, която аз първоначално изключих, но сега не съм толкова сигурен, предвид факта, че правителството подава по много малко информация и тя е строго контролирана - саботаж, може да е дрон, който е овладян от руски структури, предаден на групи, които са го изстреляли с идеята да тестват системата ни за сигурност, реакцията ни, включително и психологическата реакция", коментира още той.
Бившият министър не изключва версията дронът да е летял по границата и дори да е бил само в българското въздушно пространство.
"Правителството по никакъв начин не ни информира кое е хипотеза, кое е възможен вариант, кои са реално установените факти. Радев компрометира отношения, градени с години. Ние изградихме солидни отношения с Украйна, които Радев в момента ги харчи с лека ръка. Вучич е най-проруският политик в Европа. Колко пъти Радев извика Митрофанова, за да ѝ каже, че искаме дипломатическо решение", категоричен е той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #27, #28, #108
22:27 11.08.2026
2 Мхм
Коментиран от #79
22:27 11.08.2026
3 Читател
Арменския поп го пратил при римския папа с белия байрак, но зеления запомнил само "белия" и директно отпрашил за Колумбия.
Обещал, че ще се върне с подаръци за тримата царе посещаващи го с влак в старата руска столица Киев.
Градът със златните туалетни, платени от заспалите уфце и гуведа на много държави.
22:27 11.08.2026
4 Тошо фашиста
Коментиран от #32
22:27 11.08.2026
5 Сандо
22:28 11.08.2026
6 Ганя Путинофила
Коментиран от #42
22:29 11.08.2026
7 Онзи
22:29 11.08.2026
8 Мими Кучева🐕
🌈🛴🥳🤣👍
Коментиран от #20, #33
22:31 11.08.2026
9 ГОСТ
22:31 11.08.2026
10 Име
22:31 11.08.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Вуте
22:33 11.08.2026
13 грУЙО
Да даваш наши пари на бандитска държава е престъпление.
22:35 11.08.2026
14 Бат Вальо
Коментиран от #29
22:36 11.08.2026
15 Някой
Коя от двете страни бе по-голям пазар за нашите стоки?
Мисля, че отговора на въпросите е ясен. Поне за мислещите хора.
Тагарев има личен интерес от Украйна, та да ходи да си го защитава лично. Но да не меси народа и държавата но в това
22:36 11.08.2026
16 Българин
22:36 11.08.2026
17 ДрайвингПлежър
все едно те са нещо без, което не можем да оцелеем?!!!
Вие похарчихте отношенията ни с Русия с далеч по лека ръка - и вижте къде сме сега!
22:37 11.08.2026
18 Тагаренко!
22:38 11.08.2026
19 Ти да видиш
22:39 11.08.2026
20 Фют
До коментар #8 от "Мими Кучева🐕":Да го продадем!
Предпочитам добрия стил пред такова съкровище.
22:41 11.08.2026
21 Перо
22:43 11.08.2026
22 И този бил професор
22:44 11.08.2026
23 Доктор
22:49 11.08.2026
24 Ами
НАТО има база до Констанца. Ако нашта апаратура е стара тяхната трябва да е по-нова.
Та възникват три въпроса:
1 - Защо НАТО не са засекли дрона?
2 - Ако са го засекли, защо не са го свалили?
3 - Ако са го засекли и не са го свалили, защо не са ни информирали?
22:51 11.08.2026
25 Анонимен
22:52 11.08.2026
26 Kaлпазанин
22:56 11.08.2026
27 Дрон
До коментар #1 от "Последния Софиянец":трябва за там - от големите. Камък няма да свърши работа.
22:57 11.08.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Прав си
До коментар #14 от "Бат Вальо":Бат Вальо, ама какво да направиш, след като им е толкова акъла на евроатлантиците?
23:03 11.08.2026
30 Хахахах
23:06 11.08.2026
31 Магариди
23:10 11.08.2026
32 !!!?
До коментар #4 от "Тошо фашиста":Който е на страната на убийците в Кремъл той е фашист...и това сте именно вие Копейките !
Коментиран от #39
23:14 11.08.2026
33 Сатана Z
До коментар #8 от "Мими Кучева🐕":Ами,да го заровим в земята това съкровище за поколенията!
23:14 11.08.2026
34 Тагарев , ти си знаеш!
23:20 11.08.2026
35 Хасковски каунь
23:20 11.08.2026
36 иван костов
23:23 11.08.2026
37 Мишка зла
23:24 11.08.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Дудуков
Коментиран от #43
23:32 11.08.2026
41 Дудов
23:32 11.08.2026
42 ганев
До коментар #6 от "Ганя Путинофила":МНОГО ТИ МИРИШЕ УСТАТА...ДА.КАЗВАШ НЕЩО...УУУ..СТРАШНА ВОНЯ.....АБЕ .МИЙ СИ ЗЪБИТЕ БЕЕЕЕ
23:33 11.08.2026
43 Българин
До коментар #40 от "Дудуков":Добре че е Интернет за изпускане на пАрата.
Ако не беше той, след варварското убийство на Георги в Пловдив,
Парламента и Президенството щяха да бъдат сринати до основи от народният гняв!
ДАНС,Дюмбелите милиционери, Президент, премиер, депутати-всичките щяха да бъдат "обработени" като Георги
и след това- бесени по електрическите стълбове!
Заедно със съдии и прокурори.
И първият обесен щеше да бъде премиерът Президентът Радев!
Добре че е Интернет за изпускане на пАрата.
И...
"Всяко чудо за три дни"
Коментиран от #67
23:33 11.08.2026
44 Нее
23:33 11.08.2026
45 отношенията ни с Украйна
23:34 11.08.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #49
23:35 11.08.2026
48 Перо
23:36 11.08.2026
49 Верно
До коментар #47 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Гейовете имат акъл😀
Коментиран от #88
23:36 11.08.2026
50 БАЩАТА НА БАТ РАМБО
23:37 11.08.2026
51 Ама
Коментиран от #57
23:38 11.08.2026
52 Онзи
23:40 11.08.2026
53 Проф. Тагарев .... олеее
23:40 11.08.2026
54 Тодоров
23:41 11.08.2026
55 Иванов
23:43 11.08.2026
56 Име
23:45 11.08.2026
57 Тодоров
До коментар #51 от "Ама":Бъркаш. За специализирано лечебно заведение са тези, които дават трибуна и публикуват малоумните разсъждения на този "бивш" украински военен съветник със натовска заплата.
23:45 11.08.2026
58 Невярващ
Защо го канят при положение ,че никой не се интересува от мнението му
23:47 11.08.2026
59 Българин
23:47 11.08.2026
60 И днес на амбразурата
23:48 11.08.2026
61 Споко бре нищожество
23:48 11.08.2026
62 Чики-Рики
23:50 11.08.2026
63 Космонавт
23:51 11.08.2026
64 И какво се оказа
23:51 11.08.2026
65 Михаил
Коментиран от #78
23:53 11.08.2026
66 Жалко е че няма
23:57 11.08.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 тъй ще е
23:58 11.08.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Ако някой го светне тоя
23:59 11.08.2026
72 С ДВЕ ДУМИ
00:00 12.08.2026
73 Мда
Коментиран от #80
00:00 12.08.2026
74 АЙДЕ ГЪЧ
00:01 12.08.2026
75 ганю
00:01 12.08.2026
76 Алооо,
Коментари може да триете,но не можете да изтриете мнението на хората.
Коментиран от #82
00:02 12.08.2026
77 Раково образувание е тоя нацист
00:03 12.08.2026
78 любов необяснима
До коментар #65 от "Михаил":Русия трябва да ни е вечно благодарна че купувахме нефта по времето на тато 60% по-скъпо от цената на световните пазари, а купуваше българската продукция на себестойност, без печалба.
Но ние сме ларж и дори когато сме най-бедната държава, продължавахме да хрантутим руските братя защото ни са по-мили от децата ни дори.
Коментиран от #96
00:03 12.08.2026
79 ганю
До коментар #2 от "Мхм":лайн-
арите сега си затвориха гадните муцуни щото не им
вървят простотиите.за избиване са всичките до един
трябва ни гилотина и да им изрежем главите на площада
до 3-то коляно
00:04 12.08.2026
80 възмутен
До коментар #73 от "Мда":Ако не въоръжава Украйна, Русия ще похлопа и на твоята врата бе безобразник!
Коментиран от #86, #87
00:05 12.08.2026
81 Нали?
00:05 12.08.2026
82 ганю
До коментар #76 от "Алооо,":отговора е един
загоню пулю в лоб
чорт побери, дрянь проклятая
всем фашистьi.
това е правилния отговор на хората.
00:07 12.08.2026
83 Мнение
00:08 12.08.2026
84 Ба бааааа
00:13 12.08.2026
85 Факт
Коментиран от #93
00:13 12.08.2026
86 О1иgoфрен
До коментар #80 от "възмутен":И по-добре като потропа Русия, тъкмо ще се изчистим от такива укроподлоги като теб и тагаренко, алчни nymияри родоостъпници, служещи на чужди държави, но не и на България.
00:13 12.08.2026
87 Може може
До коментар #80 от "възмутен":Може да ти хлопа и похлопа и вероятно съвсем ти хлопа. Абе действително ли ги мислите тея тъпни бре ? Русия държава ни направи след 44-та и ни индустриализира, че даже и Дунав мост пак Русия го направи и вие още мозък нямате това да осъзнаете?Трагедия сте пълна ей. И след демокрацията пак добре че бяха те че да крепят бетонарската история. И там Захариева вряка и на атлантик се прави но пък мъжа и цял живот за руски олигарси бачка. Ами пък Плевню? ...
Коментиран от #91
00:15 12.08.2026
88 Не е верно
До коментар #49 от "Верно":Асен, мирчев, денкоф, тагаренко да не би да имат акъл.
00:16 12.08.2026
89 ТАГАРЕВ,
00:16 12.08.2026
90 Истината
Коментиран от #97
00:16 12.08.2026
91 Руски биоотпадъци
До коментар #87 от "Може може":Моста на Колю Фичето и той ли от ръша направн
Коментиран от #94, #100
00:18 12.08.2026
92 Уса
00:22 12.08.2026
93 Жоре
До коментар #85 от "Факт":Така е, 1989 година завършва школа в Москва.
00:22 12.08.2026
94 Черта кретен
До коментар #91 от "Руски биоотпадъци":Не се говори така с Дама
00:22 12.08.2026
95 Ама най големите боклуци
00:24 12.08.2026
96 🏳️🌈🇺🇦🇺🇦🏳️🌈
До коментар #78 от "любов необяснима":Тези шорошки измислици може да ги разправяш, като се съберете двете групи с шарените и жълто сините парцали, тогава някой полиран мозък може да ти повярва.
00:25 12.08.2026
97 укродебил
До коментар #90 от "Истината":Ами сега какви bokлуци ни продават ма na4a npocта, замразените отрови и отпадъци на запада и то скъпо.
00:31 12.08.2026
98 Не се сещам пичове
00:31 12.08.2026
99 8473
00:34 12.08.2026
100 укроnymияри
До коментар #91 от "Руски биоотпадъци":Кой казва, че всичко Раша да ни е построила, тъnyнгер!
00:34 12.08.2026
101 Добрата новина е
00:36 12.08.2026
102 С тоя свършихме
00:42 12.08.2026
103 Утайка
00:43 12.08.2026
104 Служил в БНА
00:49 12.08.2026
105 Ааа да ... Тагарев
00:54 12.08.2026
106 Тоя педерастичен пор
01:01 12.08.2026
107 Ще го наричате проф.
01:04 12.08.2026
108 Само питам
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Как си ,, Последен " когато си ВИНАГИ първи в коментарите бе трол долен?
Явно ще трябва да се формира движение на ловци на...тролове....и вярвай ти ще си първата цел барабар с твоето виртуална ,,заведение.,..
01:07 12.08.2026
109 ВВП
01:17 12.08.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 СДС
01:23 12.08.2026
112 Тея обаче са уникални
01:26 12.08.2026
113 Хмм
01:43 12.08.2026