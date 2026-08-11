Монограмът на Louis Vuitton навърши 130 години

Монограмът на Louis Vuitton, превърнал се в един от най-разпознаваемите знаци в света на лукса и дизайна, отбелязва 130 години от създаването си. Историята му започва през 1896 г., когато Жорж Вюитон - синът на основателя на модната къща, създава повтарящия се мотив като начин да отличи продуктите на марката от множеството имитации, появили се след успеха на нейните леки, водоустойчиви и лесни за подреждане куфари.

Характерният десен съчетава преплетените букви L и V с три флорални символа. Мотивите са вдъхновени от различни културни източници – от готическата архитектура до японски фамилни знаци. През следващите десетилетия монограмът се развива паралелно с трансформацията на Louis Vuitton от производител на багаж в глобална луксозна марка.

С течение на времето знакът излиза далеч извън света на куфарите. Днес той присъства върху бижута, часовници, облекло, аксесоари и предмети за дома, като се превръща в част от визуалната идентичност на марката.

През годините Louis Vuitton кани и редица известни артисти да интерпретират емблематичния мотив по свой начин. Сред тях са Урс Фишер, Яйои Кусама и Такаши Мураками. Именно версията на Мураками с разноцветни букви и символи се превърна в една от най-популярните съвременни интерпретации на класическия монограм.

По повод 130-годишнината Louis Vuitton се връща към текстилните корени на мотива. Марката представя Monogram Emblème – жакардова материя от органичен памук и лен, при която познатият десен получава фин триизмерен ефект.

Луксозният дизайн се насочва към текстила

Друга силна тенденция в интериорния дизайн – превръщането на текстила в самостоятелен декоративен елемент.

Италианската марка Loro Piana представи колекцията Studies, Chapter I: On the Plaid, включваща 24 декоративни тъкани. Те могат да бъдат поръчвани като луксозни одеяла, възглавници или стенни пана. В колекцията са използвани кашмир, викуня, ултрафина вълна, бродерия и жакардови техники.

Особено впечатляващ е моделът Sherazade Notte, чието изработване изисква около 1850 часа ръчен труд. Той комбинира три слоя кашмирена апликация, стъклени мъниста, кашмирено-копринени шнурове и многослойна бродерия.

Общата посока е ясна – луксозният интериор през 2026 г. все по-често се изгражда не чрез показност, а чрез разпознаваеми детайли, качествени материали, ръчна изработка и силна визуална идентичност.