Радев и отговорните институции обсъдиха превенция на детската престъпност

Законодателни и организационни промени, насочени към превенция на детската престъпност, обсъди премиерът Румен Радев с представителите на отговорни институции в Министерския съвет. Срещата се проведе по повод случаите на агресия през последните месеци, проявена от непълнолетни младежи, включително довела до смъртта на мъж в Пловдив.
Засилване на ролята на държавните институции и обединението на техните усилия в превенцията на престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни, бяха във фокуса на срещата. Непоследователната политика срещу противообществените прояви и липсата на ефективен контрол и наказания години наред бяха идентифицирани сред проблемите, довели до девалвация на мерките за превенция на престъпленията и до усещането за безнаказаност в обществото.
На министър-председателя беше докладвана етапната готовност в подготвяното изменение на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЗБППМН). Законът е обнародван през 1958 година и е променен последно през 2019 година, като институциите отчетоха, че той не съответства на актуалното състояние на обществените отношения. Отчетени бяха редица ангажирани с превенцията на детската престъпност по закон, но неработещи обществени системи, чиято дейност и функции следва да бъдат коригирани в измененията на закона.
В края на 2026 година приключва действието на приетата преди три години Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца. Премиерът Радев призова обхватът ѝ да бъде разширен в процеса на нейната актуализация за 2027-2030 г., с предвижданите законодатели промени.
Засилването от страна на Министерство на вътрешните работи на мониторинга за незаконно съдържание с или призоваващо към насилие в интернет, както и работата за прекратяване на разпространението му, е сред мерките, които следва да бъдат приложени веднага, стана ясно по време на дискусията.
Ще бъдат продължени действията за превенция на употребата на наркотици и алкохол сред подрастващите и ще се увеличат наказанията за разпространението им в училищата, като институциите ще засилят и координацията помежду си за идентифицирането на противообществено поведение в училище и по-активна работа с родителите за неговото преодоляване.
Ресорните институции ще предложат също нови и по-ангажиращи за младите хора политики за извънкласни дейности, като същевременно бъдат насърчени условията за включването на младежите в спортни дейности, занимания по изкуства и други.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Моше Крадев е щедър
Коментиран от #18
19:33 11.08.2026
2 Отговорни "
Коментиран от #15, #52
19:33 11.08.2026
3 Овчар
Докато политиците спорят за квоти и проценти, децата ни убиват едно друго по улиците. Малки, невинни ръце, които не знаят как да обичат, защото никой не ги е научил. Училището – мястото, което трябва да ги спасява, се е превърнало в бетонен затвор, пълен с насилие, страх и безсилие. Учителите прегарят, родителите са разкъсани между работа и оцеляване, а децата – оставени на произвола на тъмните мрежи и лошите примери.
Аз виждам само едно решение – Изкуствен интелект в училище! Безпристрастен, търпелив, винаги готов, без значение дали е 3 часа сутринта или 12 на обяд. Той няма да крещи, няма да бие, няма да съди детето, че е "трудно". Ще разпознава емоциите, ще намира пропуските, ще държи ръката на всяко изгубено дете, докато то открие своя път.
Докато чакаме политиците да решат, едно дете днес ще бъде пребито, друго ще посегне на живота си, трето ще посегне на чужд. Време е да спрем да се правим, че не виждаме. Дайте на децата ни интелигентен помощник, който да ги изслуша, да ги разбере и да ги изведе от тъмнината. Защото ако не го направим сега, утре ще съдим себе си.
Чуйте ни! Децата не са виновни, че светът им се срути. Ние сме. И ние можем да го променим.
Коментиран от #9, #20, #34
19:35 11.08.2026
4 Не става така
19:37 11.08.2026
5 Като гражданин на Р. България
Коментиран от #8
19:37 11.08.2026
6 мхнх
а алкохола не е...
самото възпитание не е...
19:37 11.08.2026
7 Милчо
Коментиран от #41
19:38 11.08.2026
8 Милчо
До коментар #5 от "Като гражданин на Р. България":Брои мангизите....
19:39 11.08.2026
9 Началник ТКЗС
До коментар #3 от "Овчар":Отивай да издоиш коча, и се прибирай у вас да подготвиш твоя син, да пасе овцете за моя син. Дай му издоеното от коча да изпие, и гледай да не те набие.
19:40 11.08.2026
10 То па
19:41 11.08.2026
11 1488
неслучайно всички важни събития в бг стават на есен
19:42 11.08.2026
12 Тошо
19:45 11.08.2026
13 Цвете
Коментиран от #26, #35
19:46 11.08.2026
14 1488
19:52 11.08.2026
15 След
До коментар #2 от "Отговорни "":Цяла една седмица институциите се срещнаха отговорно
19:59 11.08.2026
16 Чума
20:00 11.08.2026
17 Терсо
20:02 11.08.2026
18 превенцията
До коментар #1 от "Моше Крадев е щедър":Добре че е Интернет за изпускане на пАрата.
Ако не беше той, след варварското убийство на Георги в Пловдив,
Парламента и Президенството щяха да бъдат сринати до основи от народният гняв!
ДАНС,Президент, премиер и депутати щяха да бъдат бесени по електрическите стълбове!
Заедно със съдии и прокурори.
Добре че е Интернет за изпускане на пАрата.
И...
"Всяко чудо за три дни"
20:02 11.08.2026
19 истина ти казвам
20:04 11.08.2026
20 ТОЙ чува
До коментар #3 от "Овчар":"Внимавай какво си пожелаваш, защото може да ти се сбъдне!"
20:08 11.08.2026
21 Мащабна програма
Пожелавам успешна реализация!
20:10 11.08.2026
22 Джандар съм
20:16 11.08.2026
23 Радев
20:22 11.08.2026
24 Патриот
20:26 11.08.2026
25 Павел Пенев
Коментиран от #40
20:29 11.08.2026
26 БЛЯ БЛЯ
До коментар #13 от "Цвете":След Петрохан, ново 20 в Пловдив
Зверски убитият Георги пита от отвъдното.
Прочел ли е Радев и министрите му Конституцията,
преди да се закълнат в нея?
Чл. 108. (1) Министерският съвет се състои от министър-председател, заместник министър-председатели и министри.
(2) Министър-председателят ръководи и координира общата политика на правителството и носи отговорност за нея.
(3) Министрите ръководят отделни министерства освен ако Народното събрание реши друго. Те носят отговорност за своите действия.
Ало Прокуратурата на управляващата мафия:
Как и къде носят отговорността си Министър-председателят Радев и министрите му?
В джобовете или в портфейлите си?
Коментиран от #29
20:32 11.08.2026
27 Спомен от Народната република България
20:33 11.08.2026
28 Голям майтап
20:34 11.08.2026
29 Защо си пейстнал този готов текст?
До коментар #26 от "БЛЯ БЛЯ":Така ли си вадиш парите? С празни приказки?
Коментиран от #36, #53
20:36 11.08.2026
30 изпитано
20:41 11.08.2026
31 руски
20:44 11.08.2026
32 Не знам за Радев
20:48 11.08.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Голям
До коментар #3 от "Овчар":Както няма агресивни кучета, а стопани които са ги моделирали- тренирали да бъдат такива, така и с децата, ако едно дете е видяло само обич и уважение от своите родители и то ще бъде такова човешко същество, обичащо и уважаващо човешкия живот.
Колко трябва да са отвратителни родителите на тези деца-социопати, мазохисти и убийци?
Последното което стана ясно е че децата са подръжавали на руска неонацистка фракция, а родителите им са били русофили подръжници на войната на путин.
20:49 11.08.2026
35 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #13 от "Цвете":Задължителните часове по религия са най-бързия и евтин начин за обществото да се противодейства на антиобществените прояви сред подрастващите...
Страничен ефект: Но много „дървени философи“, психолози, "граждански организации" и НПОта занимаващи се с "проблемни деца" ще останат без препитание...
20:54 11.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Моля също да се спазва и
Коментиран от #42
21:00 11.08.2026
38 Прекрасно е написано !
21:03 11.08.2026
39 По добра "превенция"
21:05 11.08.2026
40 Дур
До коментар #25 от "Павел Пенев":Не демокрацията, а капитализма и феодализма водят до това.
Коментиран от #43
21:05 11.08.2026
41 Тъпото руско говедо
До коментар #7 от "Милчо":Милчо, милчо... не прочете ли че децата са подражавали на руските неонацистки фракции... нали има снимки в нет-а не си ли ги виждал... жеста с пречупеният палец... не като Латинска Америка, а като бандите в русия.
Това русофилите все ще го извъртате за да не е отвратителният кенеф русия, но все това се получава... идиотчетата непълнолетни са подръжавали на руското неонацистко движение "Реструкт"... това не е Латинска Америка в русия е... кочината на орките.
Коментиран от #44
21:05 11.08.2026
42 А Конституцията да се спазва ли?
До коментар #37 от "Моля също да се спазва и":След Петрохан, ново 20 в Пловдив
Зверски убитият Георги пита от отвъдното.
Прочел ли е Радев и министрите му Конституцията,
преди да се закълнат в нея?
Чл. 108. (1) Министерският съвет се състои от министър-председател, заместник министър-председатели и министри.
(2) Министър-председателят ръководи и координира общата политика на правителството и носи отговорност за нея.
(3) Министрите ръководят отделни министерства освен ако Народното събрание реши друго. Те носят отговорност за своите действия.
Ало Прокуратурата на управляващата мафия:
Как и къде носят отговорността си Министър-председателят Радев и министрите му?
В джобовете или в портфейлите си?
21:07 11.08.2026
43 Тъпото руско говедо
До коментар #40 от "Дур":Децата са подръжавали на руските неонацистки групи "Реструкт"... какъв капитализъм, това е руският комунизъм в действие.
Коментиран от #45
21:09 11.08.2026
44 Всеки олигофрен
До коментар #41 от "Тъпото руско говедо":Може да напише че са подражавали на "руските неонацистки фракции" но не само че не е вярно но и нито кореспондира с реалностите, нито пък някой нормален на подобна дивотия ще повярва. Неонацистки фракции има но те са в Украйна и балтийските джуджета основно. И когато четеш а после цитираш нещо първо го осмисли момче а не ставай за смях или проводник на малооумна пропаганда
21:16 11.08.2026
45 Разбирач
До коментар #43 от "Тъпото руско говедо":"Реструкт" за 4 месеца съществуване после знаеш ли как го отнесе? 2014 всички без един в Сибир а после го хванаха и оня Максим Марцинкевичем основателя в един самолет на път за Лондон и ту-тууу.... и така приключи филма с тези дето цитираш. Нацисти в Росия ще вилнеят ама друг път. Просто не си наясно
21:25 11.08.2026
46 Ми прекрасно
Коментиран от #50
21:34 11.08.2026
47 Анонимен
21:35 11.08.2026
48 Анонимен
21:39 11.08.2026
49 Не може .....
21:39 11.08.2026
50 Анонимен
До коментар #46 от "Ми прекрасно":Да се започне от президенството години години проповядват разделение между българите
21:41 11.08.2026
51 факт
Коментиран от #55
22:08 11.08.2026
52 факт
До коментар #2 от "Отговорни "":има с хиляди и с милиардни бюджети...
22:09 11.08.2026
53 Данъкоплатец
До коментар #29 от "Защо си пейстнал този готов текст?":Добре че е Интернет за изпускане на пАрата.
Ако не беше той, след варварското убийство на Георги в Пловдив,
Парламента и Президенството щяха да бъдат сринати до основи от народният гняв!
ДАНС,Дюмбелите милиционери, Президент, премиер, депутати-всичките щяха да бъдат "обработени" като Георги
и след това- бесени по електрическите стълбове!
Заедно със съдии и прокурори.
Добре че е Интернет за изпускане на пАрата.
И...
"Всяко чудо за три дни"
22:42 11.08.2026
54 Каква детска престпност
22:58 11.08.2026
55 Изобщо всичко което става това лято е
До коментар #51 от "факт":Функция на състоянието на държавата.
23:00 11.08.2026
56 Татуирани,зли,необразовани и жестоки
23:25 11.08.2026