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Радев и отговорните институции обсъдиха превенция на детската престъпност

Радев и отговорните институции обсъдиха превенция на детската престъпност

11 Август, 2026 19:31 1 037 56

  • румен радев-
  • детска престъпност-
  • превенция

На министър-председателя беше докладвана етапната готовност в подготвяното изменение на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЗБППМН)

Радев и отговорните институции обсъдиха превенция на детската престъпност - 1
Снимка: МС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Законодателни и организационни промени, насочени към превенция на детската престъпност, обсъди премиерът Румен Радев с представителите на отговорни институции в Министерския съвет. Срещата се проведе по повод случаите на агресия през последните месеци, проявена от непълнолетни младежи, включително довела до смъртта на мъж в Пловдив.

Засилване на ролята на държавните институции и обединението на техните усилия в превенцията на престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни, бяха във фокуса на срещата. Непоследователната политика срещу противообществените прояви и липсата на ефективен контрол и наказания години наред бяха идентифицирани сред проблемите, довели до девалвация на мерките за превенция на престъпленията и до усещането за безнаказаност в обществото.

На министър-председателя беше докладвана етапната готовност в подготвяното изменение на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЗБППМН). Законът е обнародван през 1958 година и е променен последно през 2019 година, като институциите отчетоха, че той не съответства на актуалното състояние на обществените отношения. Отчетени бяха редица ангажирани с превенцията на детската престъпност по закон, но неработещи обществени системи, чиято дейност и функции следва да бъдат коригирани в измененията на закона.

В края на 2026 година приключва действието на приетата преди три години Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца. Премиерът Радев призова обхватът ѝ да бъде разширен в процеса на нейната актуализация за 2027-2030 г., с предвижданите законодатели промени.

Засилването от страна на Министерство на вътрешните работи на мониторинга за незаконно съдържание с или призоваващо към насилие в интернет, както и работата за прекратяване на разпространението му, е сред мерките, които следва да бъдат приложени веднага, стана ясно по време на дискусията.

Ще бъдат продължени действията за превенция на употребата на наркотици и алкохол сред подрастващите и ще се увеличат наказанията за разпространението им в училищата, като институциите ще засилят и координацията помежду си за идентифицирането на противообществено поведение в училище и по-активна работа с родителите за неговото преодоляване.

Ресорните институции ще предложат също нови и по-ангажиращи за младите хора политики за извънкласни дейности, като същевременно бъдат насърчени условията за включването на младежите в спортни дейности, занимания по изкуства и други.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Моше Крадев е щедър

    25 3 Отговор
    само в лъжите.

    Коментиран от #18

    19:33 11.08.2026

  • 2 Отговорни "

    24 3 Отговор
    институции " ? Има ли такива ?

    Коментиран от #15, #52

    19:33 11.08.2026

  • 3 Овчар

    3 11 Отговор
    Детето ни умира бавно, а ние говорим за бюджети.
    Докато политиците спорят за квоти и проценти, децата ни убиват едно друго по улиците. Малки, невинни ръце, които не знаят как да обичат, защото никой не ги е научил. Училището – мястото, което трябва да ги спасява, се е превърнало в бетонен затвор, пълен с насилие, страх и безсилие. Учителите прегарят, родителите са разкъсани между работа и оцеляване, а децата – оставени на произвола на тъмните мрежи и лошите примери.
    Аз виждам само едно решение – Изкуствен интелект в училище! Безпристрастен, търпелив, винаги готов, без значение дали е 3 часа сутринта или 12 на обяд. Той няма да крещи, няма да бие, няма да съди детето, че е "трудно". Ще разпознава емоциите, ще намира пропуските, ще държи ръката на всяко изгубено дете, докато то открие своя път.
    Докато чакаме политиците да решат, едно дете днес ще бъде пребито, друго ще посегне на живота си, трето ще посегне на чужд. Време е да спрем да се правим, че не виждаме. Дайте на децата ни интелигентен помощник, който да ги изслуша, да ги разбере и да ги изведе от тъмнината. Защото ако не го направим сега, утре ще съдим себе си.
    Чуйте ни! Децата не са виновни, че светът им се срути. Ние сме. И ние можем да го променим.

    Коментиран от #9, #20, #34

    19:35 11.08.2026

  • 4 Не става така

    12 5 Отговор
    Държавата трябва да създаде тайни звена от обучени кадри, които при такива престъпления, просто да скриват извършителите завинаги и ако е необходимо и тези които са ги сътворили. За едно по-добро бъдеще на данъкоплатците, за да могат без стрес да покриват нуждите на едни 240 дето не знаятнишо, но дето ни учат да знаем.... как да им слугуваме, и живота да тече спокойно.

    19:37 11.08.2026

  • 5 Като гражданин на Р. България

    26 2 Отговор
    Искам да знам каква работа точно е свършил през последните месеци николай копринкОв на длъжността секретар по вътрешната политика, с което да си заслужи заплатите

    Коментиран от #8

    19:37 11.08.2026

  • 6 мхнх

    16 0 Отговор
    пак наркотиците им са виновни.
    а алкохола не е...
    самото възпитание не е...

    19:37 11.08.2026

  • 7 Милчо

    15 2 Отговор
    Има хубав лаф: колкото построихте социализма,толкова ще построите и капитализма...С детската престъпност се борят от десетилетия и нищо.Чакам детски банди,като в Латинска Америка - наркотици,въоръжени грабежи,проституция и каквото се сетиш.

    Коментиран от #41

    19:38 11.08.2026

  • 8 Милчо

    12 2 Отговор

    До коментар #5 от "Като гражданин на Р. България":

    Брои мангизите....

    19:39 11.08.2026

  • 9 Началник ТКЗС

    3 9 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Отивай да издоиш коча, и се прибирай у вас да подготвиш твоя син, да пасе овцете за моя син. Дай му издоеното от коча да изпие, и гледай да не те набие.

    19:40 11.08.2026

  • 10 То па

    13 1 Отговор
    едни институции...

    19:41 11.08.2026

  • 11 1488

    12 4 Отговор
    като се поразхлади след седмица-две ще е идеално за висене с часове по площадите, за сваляне на властта и за цветни революции

    неслучайно всички важни събития в бг стават на есен

    19:42 11.08.2026

  • 12 Тошо

    9 2 Отговор
    Върнете летните бригади!

    19:45 11.08.2026

  • 13 Цвете

    14 2 Отговор
    И КОЕ Е НОВОТО? НАИСТИНА ЦЯЛОТО ОБЩЕСТВО Е В ТРЕВОГА НЕ ОТ ВЧЕРА, А ГОДИНИ НАЗАД.ТАКАВА РАЗХАЙТЕНОСТ .ВСИЧКИ СМЕ БИЛИ ДЕЦА, НО ТОВА НАИСТИНА НЕ СЕ ТЪРПИ ПОВЕЧЕ. ИЛИ УБИЙСТВА ИЛИ НАРКОТИЦИ.КЪДЕ Е ТОЗИ МНОГОЧАКАН ПРОКУРОР И ДА СЕ ЗАЕМАТ ВСИЧКИ СЕРИОЗНО, ЗАЩОТО ПРОПАСТТА Е ГОЛЯМА МЕЖДУ ИСТИНАТА И РАЗВИХРИЛАТА СЕ МЛАДЕЖ.

    Коментиран от #26, #35

    19:46 11.08.2026

  • 14 1488

    6 3 Отговор
    у даскало дигахме рьце и крещяхме Зиг Хайл и никой нищо не ни казваше

    19:52 11.08.2026

  • 15 След

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Отговорни "":

    Цяла една седмица институциите се срещнаха отговорно

    19:59 11.08.2026

  • 16 Чума

    8 1 Отговор
    Събрахме се и решихме пак да се съберем и да решаваме! Ето, аз, загубената Чума, на която от 70 коментара изтриват 67, ви предлагам без много теории, емпатии, психологии, аперцепции, Песталоци, Русо, Макаренко, Маслоу и теологии, на първо време едно просто действие, което не изисква големи усилия! Въведете Наредба, която задължава малките диванета да посещават детските ясли и училищата само с одобрена от Инспектората униформа! Дневен режим, вечерен час! И контрол! Толкова ли е сложно ей сега полицейския автопатрул да го спешите и отиде да разгони келешите, които си правят пикник където им завърне и след тях на сутринта остават празни бутилки, фасове, опаковки от всякакъв вид деликатеси, три ръчни колички слънчогледови люспи и да не казвам още какви санитарни матреали и физиологии... Било обществено място и никой не можел да ги гони! Тяхната работа била да се забавляват, както било на Запад и там местната власт поддържала добре платени мигранти да чистят подире им! Тук не са добре платени, няколко болни хора по програма и тези, които са електоран получават 250 евро, а който не е - 115, защото майка му притежавала пенсия по старост! А най неприятната работа по правило е за най ниско платения! Потенциална жертва на младежките анзац команди!

    20:00 11.08.2026

  • 17 Терсо

    12 1 Отговор
    На господата не им ли идва до акъла, че това не е детска престъпност? Тия "деца" са само изпълнителите, поръчителите са възрастни.

    20:02 11.08.2026

  • 18 превенцията

    12 1 Отговор

    До коментар #1 от "Моше Крадев е щедър":

    Добре че е Интернет за изпускане на пАрата.
    Ако не беше той, след варварското убийство на Георги в Пловдив,
    Парламента и Президенството щяха да бъдат сринати до основи от народният гняв!
    ДАНС,Президент, премиер и депутати щяха да бъдат бесени по електрическите стълбове!
    Заедно със съдии и прокурори.

    Добре че е Интернет за изпускане на пАрата.
    И...
    "Всяко чудо за три дни"

    20:02 11.08.2026

  • 19 истина ти казвам

    14 1 Отговор
    И тоа нема да увари боба! Зъб за зъб,око за око това е решението на проблема! Какво ше превантирвате бе??? Какво като са малолетни или непълнолетни? Това са убиици бе хора!!!!

    20:04 11.08.2026

  • 20 ТОЙ чува

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    "Внимавай какво си пожелаваш, защото може да ти се сбъдне!"

    20:08 11.08.2026

  • 21 Мащабна програма

    4 1 Отговор
    Която ще бъде актуализирана във времето съобразно промените
    Пожелавам успешна реализация!

    20:10 11.08.2026

  • 22 Джандар съм

    8 0 Отговор
    Закривайте Детска педагогическа стая. С методи и структурата наследени от Народната милиция няма как да стане през 2026г.

    20:16 11.08.2026

  • 23 Радев

    7 0 Отговор
    Още от същото !

    20:22 11.08.2026

  • 24 Патриот

    6 1 Отговор
    Да стисне юмрука

    20:26 11.08.2026

  • 25 Павел Пенев

    4 2 Отговор
    Обсъждане на детската престъпност не е необходимо. Дайте да обсъждаме как да премахнем демокрацията, която ни доведе до този разпад,бедност,хаос и оскотяване.

    Коментиран от #40

    20:29 11.08.2026

  • 26 БЛЯ БЛЯ

    5 1 Отговор

    До коментар #13 от "Цвете":

    След Петрохан, ново 20 в Пловдив

    Зверски убитият Георги пита от отвъдното.

    Прочел ли е Радев и министрите му Конституцията,
    преди да се закълнат в нея?

    Чл. 108. (1) Министерският съвет се състои от министър-председател, заместник министър-председатели и министри.
    (2) Министър-председателят ръководи и координира общата политика на правителството и носи отговорност за нея.
    (3) Министрите ръководят отделни министерства освен ако Народното събрание реши друго. Те носят отговорност за своите действия.

    Ало Прокуратурата на управляващата мафия:
    Как и къде носят отговорността си Министър-председателят Радев и министрите му?
    В джобовете или в портфейлите си?

    Коментиран от #29

    20:32 11.08.2026

  • 27 Спомен от Народната република България

    5 0 Отговор
    Един ученик, гледал Кръстника, взел пистолета на баща си, директор на стопанско обединение, резервни пълнители и нож. Отива в студентските общежития в Дървеница и започва да убива, викайки “Аз съм Кръстника”. Убива може би 12 студенти. Накрая един, студент във ВИФ го събаря и обезврежда. Заговори се, че убиецът е с психически проблеми, малко по-късно милицията го разстреля при опит за бягство. Така казаха, но всички се досетихме.

    20:33 11.08.2026

  • 28 Голям майтап

    2 3 Отговор
    Били обсъдили превенция срещу русофилската престъпност и непълнолетните русофилски идиотчета, подражаващи на руските неонацисти. Къде са родителите на тези убийци, гласували за радев?

    20:34 11.08.2026

  • 29 Защо си пейстнал този готов текст?

    1 2 Отговор

    До коментар #26 от "БЛЯ БЛЯ":

    Така ли си вадиш парите? С празни приказки?

    Коментиран от #36, #53

    20:36 11.08.2026

  • 30 изпитано

    2 1 Отговор
    Бой! И вкъщи, и в училище. Малките гaмeни от друго не разбират.

    20:41 11.08.2026

  • 31 руски

    2 0 Отговор
    слабак

    20:44 11.08.2026

  • 32 Не знам за Радев

    2 2 Отговор
    Живеят в кофти семейства.Без радост,без интелигентност и разбиране.Избива ги на насилие защото ги е страх за бъдещето.По далеч от такива деца,ако е възможно.

    20:48 11.08.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Голям

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "Овчар":

    Както няма агресивни кучета, а стопани които са ги моделирали- тренирали да бъдат такива, така и с децата, ако едно дете е видяло само обич и уважение от своите родители и то ще бъде такова човешко същество, обичащо и уважаващо човешкия живот.
    Колко трябва да са отвратителни родителите на тези деца-социопати, мазохисти и убийци?
    Последното което стана ясно е че децата са подръжавали на руска неонацистка фракция, а родителите им са били русофили подръжници на войната на путин.

    20:49 11.08.2026

  • 35 ИМПЕРИАЛИСТ

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "Цвете":

    Задължителните часове по религия са най-бързия и евтин начин за обществото да се противодейства на антиобществените прояви сред подрастващите...
    Страничен ефект: Но много „дървени философи“, психолози, "граждански организации" и НПОта занимаващи се с "проблемни деца" ще останат без препитание...

    20:54 11.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Моля също да се спазва и

    2 1 Отговор
    да се сваля всяко атлантическо съдържание с реч на омраза или призоваващо към враждебност и насилие, и не само в интернет а и по Нова Нюз и БТВ. Включително да се криминализира всяка подкрепа на военнопрестъпления, геноцид и ционизъм ! Да се припомни също че сме член на Римският статут и МНС със всички произтичащи от това задължения и отговорности

    Коментиран от #42

    21:00 11.08.2026

  • 38 Прекрасно е написано !

    4 0 Отговор
    Върна ме в годините на великият социализъм. Страхотен стил и патос. Браво !

    21:03 11.08.2026

  • 39 По добра "превенция"

    2 2 Отговор
    От шамарите няма !

    21:05 11.08.2026

  • 40 Дур

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Павел Пенев":

    Не демокрацията, а капитализма и феодализма водят до това.

    Коментиран от #43

    21:05 11.08.2026

  • 41 Тъпото руско говедо

    5 5 Отговор

    До коментар #7 от "Милчо":

    Милчо, милчо... не прочете ли че децата са подражавали на руските неонацистки фракции... нали има снимки в нет-а не си ли ги виждал... жеста с пречупеният палец... не като Латинска Америка, а като бандите в русия.
    Това русофилите все ще го извъртате за да не е отвратителният кенеф русия, но все това се получава... идиотчетата непълнолетни са подръжавали на руското неонацистко движение "Реструкт"... това не е Латинска Америка в русия е... кочината на орките.

    Коментиран от #44

    21:05 11.08.2026

  • 42 А Конституцията да се спазва ли?

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "Моля също да се спазва и":

    След Петрохан, ново 20 в Пловдив

    Зверски убитият Георги пита от отвъдното.

    Прочел ли е Радев и министрите му Конституцията,
    преди да се закълнат в нея?

    Чл. 108. (1) Министерският съвет се състои от министър-председател, заместник министър-председатели и министри.
    (2) Министър-председателят ръководи и координира общата политика на правителството и носи отговорност за нея.
    (3) Министрите ръководят отделни министерства освен ако Народното събрание реши друго. Те носят отговорност за своите действия.

    Ало Прокуратурата на управляващата мафия:
    Как и къде носят отговорността си Министър-председателят Радев и министрите му?
    В джобовете или в портфейлите си?

    21:07 11.08.2026

  • 43 Тъпото руско говедо

    4 5 Отговор

    До коментар #40 от "Дур":

    Децата са подръжавали на руските неонацистки групи "Реструкт"... какъв капитализъм, това е руският комунизъм в действие.

    Коментиран от #45

    21:09 11.08.2026

  • 44 Всеки олигофрен

    3 4 Отговор

    До коментар #41 от "Тъпото руско говедо":

    Може да напише че са подражавали на "руските неонацистки фракции" но не само че не е вярно но и нито кореспондира с реалностите, нито пък някой нормален на подобна дивотия ще повярва. Неонацистки фракции има но те са в Украйна и балтийските джуджета основно. И когато четеш а после цитираш нещо първо го осмисли момче а не ставай за смях или проводник на малооумна пропаганда

    21:16 11.08.2026

  • 45 Разбирач

    4 4 Отговор

    До коментар #43 от "Тъпото руско говедо":

    "Реструкт" за 4 месеца съществуване после знаеш ли как го отнесе? 2014 всички без един в Сибир а после го хванаха и оня Максим Марцинкевичем основателя в един самолет на път за Лондон и ту-тууу.... и така приключи филма с тези дето цитираш. Нацисти в Росия ще вилнеят ама друг път. Просто не си наясно

    21:25 11.08.2026

  • 46 Ми прекрасно

    2 2 Отговор
    Нека да има изменение на Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЗБППМН) и да се възтанови ТВУ както и родителите да могат спокойно да си пердашат децата дори и на публични места за назидание. Да се забрани излъчването и всякакви участия на Ергени и разните му там кифли и помии. За всяко нарушение членовете на СЕМ да бъдат глобявани с по 12 брутни заплати. Рекламите за комар и бързи кредити да бъдат криминализирани и свинките носещи техни рекламни тениски да се наказват с по 10 камшика на голо дуупе

    Коментиран от #50

    21:34 11.08.2026

  • 47 Анонимен

    3 0 Отговор
    Рр от години сее разделение между българите лъжи невиждани постоянни докато овладя цялата власт и продължава пак така но много много греши Оставка

    21:35 11.08.2026

  • 48 Анонимен

    3 0 Отговор
    Рр отвсякъде ни заливате с агресия лъжи чегъртане от години оставка не желая дърти червени комунисти лежали в президенството години сега да лежат и грабят от министерството и парламента оставка

    21:39 11.08.2026

  • 49 Не може .....

    2 1 Отговор
    самонадеяните им татковци да се гаврят пред децата си с родните им майки.....и..и..и поколението да е здравомислещо ,а и нашето общество от нехаещи -това ние , БЪЛГАРИТЕ ЛИ СМЕ....!?!

    21:39 11.08.2026

  • 50 Анонимен

    4 0 Отговор

    До коментар #46 от "Ми прекрасно":

    Да се започне от президенството години години проповядват разделение между българите

    21:41 11.08.2026

  • 51 факт

    4 0 Отговор
    Радев, детската е функция на държавната такава...

    Коментиран от #55

    22:08 11.08.2026

  • 52 факт

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Отговорни "":

    има с хиляди и с милиардни бюджети...

    22:09 11.08.2026

  • 53 Данъкоплатец

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "Защо си пейстнал този готов текст?":

    Добре че е Интернет за изпускане на пАрата.

    Ако не беше той, след варварското убийство на Георги в Пловдив,
    Парламента и Президенството щяха да бъдат сринати до основи от народният гняв!
    ДАНС,Дюмбелите милиционери, Президент, премиер, депутати-всичките щяха да бъдат "обработени" като Георги
    и след това- бесени по електрическите стълбове!
    Заедно със съдии и прокурори.

    Добре че е Интернет за изпускане на пАрата.
    И...
    "Всяко чудо за три дни"

    22:42 11.08.2026

  • 54 Каква детска престпност

    0 0 Отговор
    Детска престпност едно на ръка но пет шестнадесет годишните не са деца. Малки гадни гаменчета са повечето.

    22:58 11.08.2026

  • 55 Изобщо всичко което става това лято е

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "факт":

    Функция на състоянието на държавата.

    23:00 11.08.2026

  • 56 Татуирани,зли,необразовани и жестоки

    1 0 Отговор
    Това са новите деца,с новите евроценности. Честито. Няма да стане с изменения в закона. Кримиалният преход роди това ! Тепърва ще е още по страховито. Децата има от къде да взимат пример по жестокост и агресия. Всичко е пред очите им и тук и по света.

    23:25 11.08.2026

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