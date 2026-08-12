НСИ: Младите хора в България са едва 14% от населението на страната

Младите хора на възраст 15 - 29 години в България са 897 968 души, което представлява 14 процента сто от цялото население на страната. Една трета от тях работят, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ) за 2025 г., публикувани на интернет страницата на институцията по повод днешния Международен ден на младежта.
Тази година в световен мащаб денят се чества под мотото „Различнa среда, общи стремежи“.
Най-голям дял заемат младежите на 15 -19 г. – 37 на сто, следвани от тези на 20 - 24 г. – 32,4 на сто, и 25 - 29 г. – 30,6 на сто.
Коефициентът на заетост при младежите (15 - 29 г.) е 34,3 на сто.
98,2 на сто от младежите на възраст 16 - 24 г. използват интернет ежедневнo или веднъж седмично, сочат още данните на НСИ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Младото
Коментиран от #11
11:41 12.08.2026
2 Да са живи и здрави старите
Коментиран от #7, #49
11:46 12.08.2026
3 Пенсионер
Коментиран от #5, #15, #20
11:46 12.08.2026
4 Браво,
11:46 12.08.2026
5 точен
До коментар #3 от "Пенсионер":Аз питам защо слагат минуси? Ами чакаме да минат още 40-50 години и сегашните млади ще се питат, а на нас кой ще изкарва пенсиите? То колелото се върти...ти само почакай и гледай
11:49 12.08.2026
6 оня ден едни писаха за 200 000 млади
11:52 12.08.2026
7 Поколението 55+
До коментар #2 от "Да са живи и здрави старите":е научено на труд със ленинки съботници, бригади трудови войски и пр. за разлика от разлигавените майкопродавци днес.
11:54 12.08.2026
8 ТТТЪПИТЕ червени некадърници
Коментиран от #37, #38, #41
11:57 12.08.2026
9 ДрайвингПлежър
11:58 12.08.2026
10 ерертъ
11:58 12.08.2026
11 Хахахаха
До коментар #1 от "Младото":Интересно, че от цяла Европа и всичката демокрация, само България е ударила тази про сто ти я? Явно не е демокрацията проблема!
Коментиран от #12, #13, #34
12:01 12.08.2026
12 това е демокрация
До коментар #11 от "Хахахаха":по комунистически както в изостанала средновековна мракобесна раша там уж също няма комунизъм...
Коментиран от #25
12:04 12.08.2026
13 Германската
До коментар #11 от "Хахахаха":А Германската простотия да си решат демографията като поканат африканци и араби - за да работели и плащали данъци и да мързелуват немците на техен гръб. Това не е ли простотия. А простотията да си закриеш евтините суровини за производство на автомобили в името да се реваншираш от втората световна като завземеш едно парче територия наречено Украйна - за да ползваш хората им да унищожиш Русия. А простотията да си затвориш АЕЦ-овете и да купуваш ток от АЕЦ от франция. Та мислете си, че тук има простотия - ние от там я внасяме даже с тирове.
Коментиран от #45
12:10 12.08.2026
14 Хейт
12:15 12.08.2026
15 е как кой
До коментар #3 от "Пенсионер":Радев и гълъба
12:19 12.08.2026
16 Йовчо
както и Съотношението по етноси
12:20 12.08.2026
17 А прави ли ви впечатление
Младите хора в България
а не
МЛАДИТЕ БЪЛГАРИ.
Разбирате къде е разликата
Не смеят да кажат колко от тях са с 20 слънчеви бани по рождение
12:21 12.08.2026
18 отчет
Коментиран от #27
12:21 12.08.2026
19 При толкова малко младежи
Коментиран от #26
12:21 12.08.2026
20 Останалите са
До коментар #3 от "Пенсионер":сингяни
12:22 12.08.2026
21 всички бягат
Коментиран от #40
12:23 12.08.2026
22 Нема се плашите
12:24 12.08.2026
23 А младите по-дух
12:24 12.08.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Кога ходи
До коментар #12 от "това е демокрация":в Русия,че "знаеш" как е там?
Колкото и да се напъваме не можем да ги стигнем нито по образование,нито по здравеопазване, нито по инфраструктура, нито по чистота,нито по социална политика...
Коментиран от #29, #31
12:29 12.08.2026
26 Мнение
До коментар #19 от "При толкова малко младежи":ПРОБЛЕМЪТ Е, ЧЕ УТРЕ ТЕБ МОГАТ ДА ОПРЕДЕЛЯТ ЗА П.ФИЛ, ЩОТО КАКТО СИ МИНАВАШ НАЙ-СПОКОЙНО ПО ТЕПЕТО НЕВОЛНО СИ ОТПРАВИЛ ПОГЛЕД КЪМ ПОЧТИ ГОЛА 15Г КВРА (СЯ ТОВА Е МОДАТА - ХОДЯТ ГОЛИ И ПОСЛЕ ЩО ТАКА СТАНА), ТА СЛЕД ТОВА И ТЕБ ДА ПОГНАТ СЪС "МОРАЛА" И СВАСТИКИТЕ СИ?!
ПРОМИТИЯТ МОЗЪК, КОЙТО НЕ РАЗСЪЖДАВА ТРЕЗВО КОЕ Е ДОБРО И ЗЛО, МН ТРУДНО МОЖЕ ДА БЪДЕ НАСОЧЕН КЪМ ПРАВИЛНИЯТ ПЪТ!
ИМЕННО ЗАТОВА Е ТОЛКОВА ОПАСНО ДА СЕ РАДИКАЛИЗИРАТ МЛАДИТЕ, ЩОТО ПОСЛЕ САМО ЗАТВОР И ПРАВА ЛОПАТА ГИ ОПРАВЯТ!
12:29 12.08.2026
27 Ами то
До коментар #18 от "отчет":си личи по снимката . Курдисали азиатци за илюстрация :)
Коментиран от #46
12:32 12.08.2026
28 Даа!
12:35 12.08.2026
29 хахахахаха
До коментар #25 от "Кога ходи":затова ли се води война вече 10 години и имат режим на ток нямат интернет имат забрана да слушат западна музика не произвеждат нито автомобили нито компютри само разпродават както в България и ги пращат на фронта докато семействата им мизерстват с 200$ заплата страхотно е заминавай веднага там какво чакаш в България ходи в "рая" не се бави!
12:37 12.08.2026
30 Фют
12:42 12.08.2026
31 личи си
До коментар #25 от "Кога ходи":че явно ти не си ходил....
12:43 12.08.2026
32 Мързи ги да дишат даже!
12:43 12.08.2026
33 Ел Мунчо
12:44 12.08.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 мдаа
12:48 12.08.2026
36 Боруна Лом
12:49 12.08.2026
37 Индийскийот шофер
До коментар #8 от "ТТТЪПИТЕ червени некадърници":Над непалците и авганците.
12:50 12.08.2026
38 Авемек
До коментар #8 от "ТТТЪПИТЕ червени некадърници":Като остарееш ще си сам като църковна мишка добре че бяха червените да има кво още да ядеш
Коментиран от #39
12:51 12.08.2026
39 по добре така
До коментар #38 от "Авемек":отколкото роб на комунизма като теб червено бавноразвиващо вговедо!
12:52 12.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 ТТТЪпите прайдажии
До коментар #8 от "ТТТЪПИТЕ червени некадърници":Ти защо си толкова изнервен още ли не си си определил пола сега сигурно се чувстваш като галош пробит
12:56 12.08.2026
42 в обратна посока
До коментар #40 от "9ти септември":на беге гетото и рашисткото блато!
12:57 12.08.2026
43 Младите хора
Коментиран от #53
13:01 12.08.2026
44 Иванов
13:02 12.08.2026
45 Хахахаха
До коментар #13 от "Германската":А как решава раша демографския проблем, знаеш ли? Като поканиха африканци, индийци, северно корейци и така.
13:03 12.08.2026
46 Пак добре че не са сложили
До коментар #27 от "Ами то":Хубавата Елена от фликса
13:04 12.08.2026
47 14 процента сто от цялото население
и затова ще се вкарват гастарбайтри още от азия като повечето ги мързи да гледат
13:06 12.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 викаш старите да бачкат
До коментар #2 от "Да са живи и здрави старите":ама и наборите се изхитриха
не им се превива гръб вече когато остава малко животец
пенционерите се увеличават
стигнаха около 2 100 000
и бая предсрочно се пенционират кат си купуват стаж
Коментиран от #51
13:09 12.08.2026
50 Ами Трийте !
Тая Държава !
И Без Това !
Е Заприличала !
На Парцал !
13:09 12.08.2026
51 Купи Си И Ти !
До коментар #49 от "викаш старите да бачкат":---------------- !
13:11 12.08.2026
52 Левски
13:12 12.08.2026
53 Тая Ламя !
До коментар #43 от "Младите хора":Насита Няма !
Хем Иска Да И Работиш Без Пари !
Хем Пари Иска !
Коментиран от #54
13:15 12.08.2026
54 За Това !
До коментар #53 от "Тая Ламя !":Тук Ще Останат Само !
Милиционерите !
13:17 12.08.2026
55 Ний ша Ва упрайм
13:18 12.08.2026
56 Христо
От тях работят едва една трета! Пак по данни на НСИ
Коментиран от #62
13:26 12.08.2026
57 Госあ
13:46 12.08.2026
58 Васил
14:04 12.08.2026
59 Шаран БГ
Като гледам, струва ми се , че Родината, като гузна майчица, по-вече е загрижена за децата на прогонените от самата нея млади хора в деветдесеттях години.
Тъпотията на демократичните ръководители на тази Държава е уникална ! Обратно тук ще се завърнат само техните деца, учещи в престижни западни университети, как да "доят стадото " вечно, както го правят техните родители !
Все се надявам, че ще се намерят хора, които да коригират държавното устройство и да го поставят на правилните релси. Това 36 годишно безобразие - не знам - има ли го някъде другаде по света.
И се мислим за народ, и се правим на съвременна демократична държава !?
14:31 12.08.2026
60 безпартиен
14:40 12.08.2026
61 Е, разгеле значи под 5% от работещите
14:41 12.08.2026
62 Госあ
До коментар #56 от "Христо":Пак много! Да работят на безперспективна работа, като слуги на полуграмотни за жълти стотинки?
15:16 12.08.2026