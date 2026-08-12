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България »
НСИ: Младите хора в България са едва 14% от населението на страната

НСИ: Младите хора в България са едва 14% от населението на страната

12 Август, 2026 11:40 1 280 62

  • младежи-
  • млади хора-
  • българия

Една трета от тях работят

НСИ: Младите хора в България са едва 14% от населението на страната - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Младите хора на възраст 15 - 29 години в България са 897 968 души, което представлява 14 процента сто от цялото население на страната. Една трета от тях работят, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ) за 2025 г., публикувани на интернет страницата на институцията по повод днешния Международен ден на младежта.

Тази година в световен мащаб денят се чества под мотото „Различнa среда, общи стремежи“.

Най-голям дял заемат младежите на 15 -19 г. – 37 на сто, следвани от тези на 20 - 24 г. – 32,4 на сто, и 25 - 29 г. – 30,6 на сто.

Коефициентът на заетост при младежите (15 - 29 г.) е 34,3 на сто.

98,2 на сто от младежите на възраст 16 - 24 г. използват интернет ежедневнo или веднъж седмично, сочат още данните на НСИ.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Младото

    40 5 Отговор
    Ами 36 години простотия, демография, кризи в културата, финансите, морала - 36 години стигат, стигат. Времето е наше, наше - това трябва да пеят младите днес.

    Коментиран от #11

    11:41 12.08.2026

  • 2 Да са живи и здрави старите

    33 3 Отговор
    да бачкат и заради внуците. Демокрация е това не е тоталитаризъм...

    Коментиран от #7, #49

    11:46 12.08.2026

  • 3 Пенсионер

    34 6 Отговор
    Една трета работели. Останалите са безделници. Кой ще ни изкарва пенсиите, питам аз?

    Коментиран от #5, #15, #20

    11:46 12.08.2026

  • 4 Браво,

    19 7 Отговор
    зор видяха да ги прогонят. Не искат децата да имат общо със неумни чичаци и дъртаци

    11:46 12.08.2026

  • 5 точен

    28 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пенсионер":

    Аз питам защо слагат минуси? Ами чакаме да минат още 40-50 години и сегашните млади ще се питат, а на нас кой ще изкарва пенсиите? То колелото се върти...ти само почакай и гледай

    11:49 12.08.2026

  • 6 оня ден едни писаха за 200 000 млади

    24 2 Отговор
    ама без да им пишат годините дето не хващали работа . безработни . закъсали отвсякъде . ловци на педофили , ганста шит , побойници , легали , полуидиоти .

    11:52 12.08.2026

  • 7 Поколението 55+

    31 4 Отговор

    До коментар #2 от "Да са живи и здрави старите":

    е научено на труд със ленинки съботници, бригади трудови войски и пр. за разлика от разлигавените майкопродавци днес.

    11:54 12.08.2026

  • 8 ТТТЪПИТЕ червени некадърници

    26 4 Отговор
    ограбиха и опоскаха всичко накрая ще останат само те и безполезните им отрочета над кой ще дерибействат тогава?

    Коментиран от #37, #38, #41

    11:57 12.08.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    23 1 Отговор
    Чака ни чудесно бъдеще... а?!

    11:58 12.08.2026

  • 10 ерертъ

    14 5 Отговор
    на ви демокрация - в пълен цвят !

    11:58 12.08.2026

  • 11 Хахахаха

    16 6 Отговор

    До коментар #1 от "Младото":

    Интересно, че от цяла Европа и всичката демокрация, само България е ударила тази про сто ти я? Явно не е демокрацията проблема!

    Коментиран от #12, #13, #34

    12:01 12.08.2026

  • 12 това е демокрация

    5 13 Отговор

    До коментар #11 от "Хахахаха":

    по комунистически както в изостанала средновековна мракобесна раша там уж също няма комунизъм...

    Коментиран от #25

    12:04 12.08.2026

  • 13 Германската

    29 3 Отговор

    До коментар #11 от "Хахахаха":

    А Германската простотия да си решат демографията като поканат африканци и араби - за да работели и плащали данъци и да мързелуват немците на техен гръб. Това не е ли простотия. А простотията да си закриеш евтините суровини за производство на автомобили в името да се реваншираш от втората световна като завземеш едно парче територия наречено Украйна - за да ползваш хората им да унищожиш Русия. А простотията да си затвориш АЕЦ-овете и да купуваш ток от АЕЦ от франция. Та мислете си, че тук има простотия - ние от там я внасяме даже с тирове.

    Коментиран от #45

    12:10 12.08.2026

  • 14 Хейт

    22 3 Отговор
    Планът за унищожението на България успя! Толкова много хора работиха неуморно десетилетия наред, за да ни заличат!

    12:15 12.08.2026

  • 15 е как кой

    7 2 Отговор

    До коментар #3 от "Пенсионер":

    Радев и гълъба

    12:19 12.08.2026

  • 16 Йовчо

    17 1 Отговор
    Какво е съотношението Мъже/Жени

    както и Съотношението по етноси

    12:20 12.08.2026

  • 17 А прави ли ви впечатление

    16 2 Отговор
    че е написано
    Младите хора в България
    а не


    МЛАДИТЕ БЪЛГАРИ.

    Разбирате къде е разликата

    Не смеят да кажат колко от тях са с 20 слънчеви бани по рождение

    12:21 12.08.2026

  • 18 отчет

    21 1 Отговор
    А колко от тези 14% са българи?Защото има много други етноси,че българите са малцинство.

    Коментиран от #27

    12:21 12.08.2026

  • 19 При толкова малко младежи

    1 12 Отговор
    защо задържахте децата в Пловдив? Те не са убили пдфила, а само са го набили. Той после може да е паднал от тепето

    Коментиран от #26

    12:21 12.08.2026

  • 20 Останалите са

    9 1 Отговор

    До коментар #3 от "Пенсионер":

    сингяни

    12:22 12.08.2026

  • 21 всички бягат

    6 3 Отговор
    от червеното блато рай за некадърниците и бавноразвиващите и не бягат към другото на изток защо ли?!!!

    Коментиран от #40

    12:23 12.08.2026

  • 22 Нема се плашите

    9 2 Отговор
    Петко Ангелов ще докара още милиони индийци да работят, а ние само ще почиваме. така е в клуба на богатите

    12:24 12.08.2026

  • 23 А младите по-дух

    8 0 Отговор
    са още по-малко - 5-6%.

    12:24 12.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Кога ходи

    8 5 Отговор

    До коментар #12 от "това е демокрация":

    в Русия,че "знаеш" как е там?
    Колкото и да се напъваме не можем да ги стигнем нито по образование,нито по здравеопазване, нито по инфраструктура, нито по чистота,нито по социална политика...

    Коментиран от #29, #31

    12:29 12.08.2026

  • 26 Мнение

    13 0 Отговор

    До коментар #19 от "При толкова малко младежи":

    ПРОБЛЕМЪТ Е, ЧЕ УТРЕ ТЕБ МОГАТ ДА ОПРЕДЕЛЯТ ЗА П.ФИЛ, ЩОТО КАКТО СИ МИНАВАШ НАЙ-СПОКОЙНО ПО ТЕПЕТО НЕВОЛНО СИ ОТПРАВИЛ ПОГЛЕД КЪМ ПОЧТИ ГОЛА 15Г КВРА (СЯ ТОВА Е МОДАТА - ХОДЯТ ГОЛИ И ПОСЛЕ ЩО ТАКА СТАНА), ТА СЛЕД ТОВА И ТЕБ ДА ПОГНАТ СЪС "МОРАЛА" И СВАСТИКИТЕ СИ?!

    ПРОМИТИЯТ МОЗЪК, КОЙТО НЕ РАЗСЪЖДАВА ТРЕЗВО КОЕ Е ДОБРО И ЗЛО, МН ТРУДНО МОЖЕ ДА БЪДЕ НАСОЧЕН КЪМ ПРАВИЛНИЯТ ПЪТ!

    ИМЕННО ЗАТОВА Е ТОЛКОВА ОПАСНО ДА СЕ РАДИКАЛИЗИРАТ МЛАДИТЕ, ЩОТО ПОСЛЕ САМО ЗАТВОР И ПРАВА ЛОПАТА ГИ ОПРАВЯТ!

    12:29 12.08.2026

  • 27 Ами то

    4 2 Отговор

    До коментар #18 от "отчет":

    си личи по снимката . Курдисали азиатци за илюстрация :)

    Коментиран от #46

    12:32 12.08.2026

  • 28 Даа!

    10 7 Отговор
    През " лошият" тоталитарен строй,начело с Тодор Живков,и благодарение на неговата дългосрочна ,социална политика,от 6,8 милиона българи ( преброяване през 1947 г) ,в края на 1989 г, достигаме почти 9 милиона.За няма 40 години, демографски ръст от 50%.Но при безплатно образование, здравеопазване , изключително евтина и качествена храна,вода - 2 ст/ кубик в продължение на десетилетия,ток без промяна над 30 г-1,5 ст/ 2 ст/квтч, парно- стандартна панелка-68-75 кв,максимум 12 лева( вкл топла вода) евтин градски транспорт,подсигурени масово детски градини и ясли във всеки район и квартал,как няма да се раждат деца? Нямаше семейство без 2 деца,а много имаха и по 3 деца.Но държавата строеше огромни,панелни комплекси,в който и днес живеят много от " недоволните от Социализма.Толкова беше рязъкдемографския скок,че в много училища, включително селските,децата учеха на две смени..Е,какднес ще създават потомство,при заробващи ипотеки за 25-30 г и дълг от 200;250 хиляди евро,при цена в детска градина 350-400евро,отделно разходи за храна,облекло , плюс битови разходи Откъде? Българите( основната маса) сами си разбихме, уникалната ,соц.система, изграждана половин век.От елементарна ,нашенска лакомия: да върнат нивата или дюкяна на дедо, или сега ще стана капиталист- милионер.

    12:35 12.08.2026

  • 29 хахахахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "Кога ходи":

    затова ли се води война вече 10 години и имат режим на ток нямат интернет имат забрана да слушат западна музика не произвеждат нито автомобили нито компютри само разпродават както в България и ги пращат на фронта докато семействата им мизерстват с 200$ заплата страхотно е заминавай веднага там какво чакаш в България ходи в "рая" не се бави!

    12:37 12.08.2026

  • 30 Фют

    2 0 Отговор
    Извинети, аз също се чувствам млада...!

    12:42 12.08.2026

  • 31 личи си

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Кога ходи":

    че явно ти не си ходил....

    12:43 12.08.2026

  • 32 Мързи ги да дишат даже!

    6 2 Отговор
    По цял ден са в ТИК ТОК.

    12:43 12.08.2026

  • 33 Ел Мунчо

    12 1 Отговор
    няма страшно след десетина двайсет години няма да има България и никакви българи

    12:44 12.08.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 мдаа

    6 2 Отговор
    Значи у нас дeбилитe са минимум 14%...

    12:48 12.08.2026

  • 36 Боруна Лом

    5 3 Отговор
    ...И ТО 90% ДЕБИЛИ

    12:49 12.08.2026

  • 37 Индийскийот шофер

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "ТТТЪПИТЕ червени некадърници":

    Над непалците и авганците.

    12:50 12.08.2026

  • 38 Авемек

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "ТТТЪПИТЕ червени некадърници":

    Като остарееш ще си сам като църковна мишка добре че бяха червените да има кво още да ядеш

    Коментиран от #39

    12:51 12.08.2026

  • 39 по добре така

    3 4 Отговор

    До коментар #38 от "Авемек":

    отколкото роб на комунизма като теб червено бавноразвиващо вговедо!

    12:52 12.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ТТТЪпите прайдажии

    0 4 Отговор

    До коментар #8 от "ТТТЪПИТЕ червени некадърници":

    Ти защо си толкова изнервен още ли не си си определил пола сега сигурно се чувстваш като галош пробит

    12:56 12.08.2026

  • 42 в обратна посока

    2 3 Отговор

    До коментар #40 от "9ти септември":

    на беге гетото и рашисткото блато!

    12:57 12.08.2026

  • 43 Младите хора

    5 1 Отговор
    Младите хора бягат от Бг защото ги страх да си оправят Родината!!!

    Коментиран от #53

    13:01 12.08.2026

  • 44 Иванов

    10 3 Отговор
    Странна работа! Едва 34% от младежите работят, т.е. 66% не са пипали работа, а после се чудим защо има недостиг на работна ръка и внасят непалци и индийци, които пък не ни харесват и от време на време ги бием. Не стига това, ами едни неработещи и отчасти неучещи младежи пребиват до смърт един 37 работещ мъж, българин, но същите тези, които се чудят от къде ще дойдат пари за пенсиите им с голяма охота защитават извършителите на това убийство. Това някаква патология ли?

    13:02 12.08.2026

  • 45 Хахахаха

    1 4 Отговор

    До коментар #13 от "Германската":

    А как решава раша демографския проблем, знаеш ли? Като поканиха африканци, индийци, северно корейци и така.

    13:03 12.08.2026

  • 46 Пак добре че не са сложили

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Ами то":

    Хубавата Елена от фликса

    13:04 12.08.2026

  • 47 14 процента сто от цялото население

    5 2 Отговор
    ама тез младоци изхранват повечето онлайн търговци на електроника и дрехи и на енергийни напитки и на райски газ и инфлуенсъри и наргилета и кафеджии

    и затова ще се вкарват гастарбайтри още от азия като повечето ги мързи да гледат

    13:06 12.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 викаш старите да бачкат

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Да са живи и здрави старите":

    ама и наборите се изхитриха
    не им се превива гръб вече когато остава малко животец
    пенционерите се увеличават
    стигнаха около 2 100 000
    и бая предсрочно се пенционират кат си купуват стаж

    Коментиран от #51

    13:09 12.08.2026

  • 50 Ами Трийте !

    5 0 Отговор
    Трийте !

    Тая Държава !

    И Без Това !

    Е Заприличала !

    На Парцал !

    13:09 12.08.2026

  • 51 Купи Си И Ти !

    3 0 Отговор

    До коментар #49 от "викаш старите да бачкат":

    ---------------- !

    13:11 12.08.2026

  • 52 Левски

    2 0 Отговор
    В друг вестник пише, че младите са 1000000. Кой лъже.

    13:12 12.08.2026

  • 53 Тая Ламя !

    3 1 Отговор

    До коментар #43 от "Младите хора":

    Насита Няма !

    Хем Иска Да И Работиш Без Пари !

    Хем Пари Иска !

    Коментиран от #54

    13:15 12.08.2026

  • 54 За Това !

    5 0 Отговор

    До коментар #53 от "Тая Ламя !":

    Тук Ще Останат Само !

    Милиционерите !

    13:17 12.08.2026

  • 55 Ний ша Ва упрайм

    2 1 Отговор
    не далновидна политика и мерки на тия ка ва ли дето ни управляват! Алчни и корумпирани лазещи пред посолството

    13:18 12.08.2026

  • 56 Христо

    3 1 Отговор
    Важното е, че не ги бива

    От тях работят едва една трета! Пак по данни на НСИ

    Коментиран от #62

    13:26 12.08.2026

  • 57 Госあ

    5 3 Отговор
    виновни са скакалците от плодзеленчуците, дето продадоха родината за кока кола и порно. тая демокрация на простолюдието ни беше натресена от запад. но явно и простолюдието у България има критична маса

    13:46 12.08.2026

  • 58 Васил

    4 1 Отговор
    При 14% младо население пиши я бегала държавата.

    14:04 12.08.2026

  • 59 Шаран БГ

    1 2 Отговор
    Че много – цели 14 процента , и то до 29 годишна възраст !?
    Като гледам, струва ми се , че Родината, като гузна майчица, по-вече е загрижена за децата на прогонените от самата нея млади хора в деветдесеттях години.
    Тъпотията на демократичните ръководители на тази Държава е уникална ! Обратно тук ще се завърнат само техните деца, учещи в престижни западни университети, как да "доят стадото " вечно, както го правят техните родители !
    Все се надявам, че ще се намерят хора, които да коригират държавното устройство и да го поставят на правилните релси. Това 36 годишно безобразие - не знам - има ли го някъде другаде по света.
    И се мислим за народ, и се правим на съвременна демократична държава !?

    14:31 12.08.2026

  • 60 безпартиен

    0 1 Отговор
    И колко от тези млади хора са етнически българи? Когато кажете А карайте до края!Не виждате ли,че за 36 години "демокрация" се промени етнически състав на страната!!!!

    14:40 12.08.2026

  • 61 Е, разгеле значи под 5% от работещите

    0 0 Отговор
    са млади. Поне няма да има толкова проблеми, като едно време, когато за да кандидатстваш за работа искаха да си под 30 години, да си отбил редовна военна служба, да имаш висше образование, да знаеш няколко езика и най-вече да имаш повече от пет години трудов стаж по специалността за да те назначат някъде да работиш за минимална заплата..

    14:41 12.08.2026

  • 62 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Христо":

    Пак много! Да работят на безперспективна работа, като слуги на полуграмотни за жълти стотинки?

    15:16 12.08.2026

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