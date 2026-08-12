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Откриха големи боеприпаси край завода „ЕМКО“

Откриха големи боеприпаси край завода „ЕМКО“

12 Август, 2026 13:06 2 895 23

  • емко-
  • боеприпаси-
  • трявна-
  • белица

Ще трябва да ги взривят на място

Откриха големи боеприпаси край завода „ЕМКО“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В периметъра на взрива в завода „ЕМКО" са открити големи боеприпаси, които няма как да бъдат изнесени, научи bTV. Те ще трябва да бъдат взривени на територията на завода, съобщи бТВ.

След 13:00 часа е възможно да се чуят взривове. Очаква се и системата BG-ALERT да бъде задействана в района на Трявна и Белица.

От полицията предупреждават, че рискове за населението няма. На територията на завода са екипи на СОБТ, влязоха и пожарен автомобил и линейка.

Около обяд служители на завода за боеприпаси край Белица се събраха пред портала, за да могат да получат личните си вещи и телефони, оставени при евакуацията в деня на взрива.

Има създадена организация и хората се извикват по списък.

В същото време разследването работи по всички версии. Разследващите, вещите лица и специалистите и днес няма да достигнат до мястото на взривения склад поради риск от избухване на невзривени боеприпаси.

Очаква се това да стане в утрешния ден, а дотогава разчистването на зоната продължава.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дън Бай

    31 0 Отговор
    Има и запаси от рукола.

    Коментиран от #12

    13:07 12.08.2026

  • 2 E kak така са открити?

    41 1 Отговор
    От Втората световна война ли са?
    Или някой ги е изнесъл от завода и ги е скрил там?

    13:07 12.08.2026

  • 3 ТОЗИ ВЗРИВ Е СЧЕТОВОДНА ОПЕРАЦИЯ

    61 5 Отговор
    За прикриване на липси на 1 000 000 снаряда складова наличност. Съответно скриване на милиони данъци.

    Коментиран от #4

    13:12 12.08.2026

  • 4 Чорбара

    32 3 Отговор

    До коментар #3 от "ТОЗИ ВЗРИВ Е СЧЕТОВОДНА ОПЕРАЦИЯ":

    Застраховкатаааааа.

    13:13 12.08.2026

  • 5 Хаха

    14 30 Отговор
    Мунчо още не беше изгаснал пожара и вика няма външно намеса, от къде си сигурен бре Мунчоу ?

    13:13 12.08.2026

  • 6 Корнелия нинова каза

    17 1 Отговор
    един куршум ....
    допълнете по ваше усмотрение

    Коментиран от #19, #20

    13:14 12.08.2026

  • 7 осраински

    36 8 Отговор
    Зеленски направи поредно изявление от бункер с дълбочина 93 метра . Този път той заплаши не Русия, а напротив, украинците. Той обеща, че руските въоръжени сили скоро ще нанесат удари по цели в Украйна . Украинците в социалните мрежи вече залагат на заминаването на Зеленски в чужбина, тъй като клоунът има нюх за бягство: успява да избяга точно преди атаката. Украинска народна поговорка, така да се каже

    13:15 12.08.2026

  • 8 Питайте резидентшата

    8 26 Отговор
    На колко руски шпиони даде бг гражданство?

    13:18 12.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 сега

    30 5 Отговор
    Гебрев си пипа струмента,а хората от района да дишат отровен въздух и да са стресирани.платил ли си е всички данъци,осигуровки на хората,има ли да изплаща заплати?.това е проклет бизнес!

    13:22 12.08.2026

  • 11 Закарайте Ги !

    20 1 Отговор
    До Народното !

    Събрание !

    Поне Да Свършат !

    Някаква !

    Работа 1

    13:22 12.08.2026

  • 12 Европеец

    28 0 Отговор

    До коментар #1 от "Дън Бай":

    Е, да питам колко големи са тия боеприпаси.....

    13:23 12.08.2026

  • 13 Двоен !

    18 1 Отговор

    До коментар #9 от "На българските снаряди пише:":

    За Българите !

    13:23 12.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Констатация

    21 0 Отговор
    Големи боеприпаси, малки боеприпаси...!? Светле, има и средни боеприпаси, мъ!!! -)))))))))))))))))

    Коментиран от #16

    13:27 12.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Така ли стоят боеприпасите

    31 0 Отговор
    На поляната в прогнили контейнери? А леко усещане нямате ли че някой е за затвор ?

    13:37 12.08.2026

  • 18 Оле майко

    16 2 Отговор
    А екипите на СОБТ къв го дирят там да питам?

    13:38 12.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Женски мозък

    21 0 Отговор

    До коментар #6 от "Корнелия нинова каза":

    Какво си е мислела ? Че правителството управлява в България . Ама разбра , че оръжейните олигарси управляват .

    13:41 12.08.2026

  • 21 Констатация

    20 0 Отговор
    ДругарЕ, "Боеприпаси" е много широко понятие, те се делят в зависимост от калибъра и предназначението им. Като започнем от Патроните с малък и голям калибър, Снарядите за Артилерия: Миномети, Гаубици, САУ, РСЗО, също с различен калибър, Крилати и Балистични Ракети (ние май вече нямаме такива), Танкови снаряди (125 калибър), Ракети за ПВО: с малък среден и голям радиус, ВМС: Торпеда и т.н. Та, какви конкретно са били "боеприпасите" в статията не се казва, освен че са били "Големи" ! Ха, ся, де???

    13:53 12.08.2026

  • 22 Хасковски каунь

    6 2 Отговор
    Укрите ще се бият с копия и сабли . Ех Гебрев, Гебрев ще ти дигнат мерника

    14:27 12.08.2026

  • 23 дядото

    4 1 Отговор
    някой в емко,както в държавата изобщо знае ли какво се говори и какво се случва.

    14:46 12.08.2026

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