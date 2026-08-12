Откриха големи боеприпаси край завода „ЕМКО“

В периметъра на взрива в завода „ЕМКО" са открити големи боеприпаси, които няма как да бъдат изнесени, научи bTV. Те ще трябва да бъдат взривени на територията на завода, съобщи бТВ.

След 13:00 часа е възможно да се чуят взривове. Очаква се и системата BG-ALERT да бъде задействана в района на Трявна и Белица.

От полицията предупреждават, че рискове за населението няма. На територията на завода са екипи на СОБТ, влязоха и пожарен автомобил и линейка.

Около обяд служители на завода за боеприпаси край Белица се събраха пред портала, за да могат да получат личните си вещи и телефони, оставени при евакуацията в деня на взрива.

Има създадена организация и хората се извикват по списък.

В същото време разследването работи по всички версии. Разследващите, вещите лица и специалистите и днес няма да достигнат до мястото на взривения склад поради риск от избухване на невзривени боеприпаси.

Очаква се това да стане в утрешния ден, а дотогава разчистването на зоната продължава.