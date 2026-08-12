Откриха големи боеприпаси край завода „ЕМКО“

В периметъра на взрива в завода „ЕМКО" са открити големи боеприпаси, които няма как да бъдат изнесени, научи bTV. Те ще трябва да бъдат взривени на територията на завода, съобщи бТВ.
След 13:00 часа е възможно да се чуят взривове. Очаква се и системата BG-ALERT да бъде задействана в района на Трявна и Белица.
От полицията предупреждават, че рискове за населението няма. На територията на завода са екипи на СОБТ, влязоха и пожарен автомобил и линейка.
Около обяд служители на завода за боеприпаси край Белица се събраха пред портала, за да могат да получат личните си вещи и телефони, оставени при евакуацията в деня на взрива.
Има създадена организация и хората се извикват по списък.
В същото време разследването работи по всички версии. Разследващите, вещите лица и специалистите и днес няма да достигнат до мястото на взривения склад поради риск от избухване на невзривени боеприпаси.
Очаква се това да стане в утрешния ден, а дотогава разчистването на зоната продължава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дън Бай
Коментиран от #12
13:07 12.08.2026
2 E kak така са открити?
Или някой ги е изнесъл от завода и ги е скрил там?
13:07 12.08.2026
3 ТОЗИ ВЗРИВ Е СЧЕТОВОДНА ОПЕРАЦИЯ
Коментиран от #4
13:12 12.08.2026
4 Чорбара
До коментар #3 от "ТОЗИ ВЗРИВ Е СЧЕТОВОДНА ОПЕРАЦИЯ":Застраховкатаааааа.
13:13 12.08.2026
5 Хаха
13:13 12.08.2026
6 Корнелия нинова каза
допълнете по ваше усмотрение
Коментиран от #19, #20
13:14 12.08.2026
7 осраински
13:15 12.08.2026
8 Питайте резидентшата
13:18 12.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 сега
13:22 12.08.2026
11 Закарайте Ги !
Събрание !
Поне Да Свършат !
Някаква !
Работа 1
13:22 12.08.2026
12 Европеец
До коментар #1 от "Дън Бай":Е, да питам колко големи са тия боеприпаси.....
13:23 12.08.2026
13 Двоен !
До коментар #9 от "На българските снаряди пише:":За Българите !
13:23 12.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Констатация
Коментиран от #16
13:27 12.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Така ли стоят боеприпасите
13:37 12.08.2026
18 Оле майко
13:38 12.08.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Женски мозък
До коментар #6 от "Корнелия нинова каза":Какво си е мислела ? Че правителството управлява в България . Ама разбра , че оръжейните олигарси управляват .
13:41 12.08.2026
21 Констатация
13:53 12.08.2026
22 Хасковски каунь
14:27 12.08.2026
23 дядото
14:46 12.08.2026