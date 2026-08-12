Единственият по рода си Aston Martin Vanquish на Даниел Крейг отива на търг

Изключително рядък екземпляр от британската марка Aston Martin, произведен специално за актьора Даниел Крейг, предстои да бъде изтъргуван на аукцион от къщата Broad Arrow. Става дума за купето Vanquish от 2014 година, чиято прогнозна стойност на наддаването се оценява в диапазона между 175 000 и 225 000 долара.

Изумителното возило принадлежи към юбилейната серия Centenary Edition, създадена в знак на уважение към 100-годишния юбилей на легендарния автомобилен бранд. От тази спецификация са произведени едва 100 бройки за целия свят, а екземплярът на британската филмова звезда носи напълно заслужено емблематичния сериен номер 007, надлежно документиран върху специални възпоменателни плакети в интериора.

Британският актьор е взел лично участие в специфицирането и персонализирането на машината. Автомобилът е завършен в индивидуално избрана черно-синя каросерия, комбинирана със специална синя кожена тапицерия в салона. Оборудването включва оригинални олекотени джанти и висок клас озвучителна система Bang & Olufsen.

Силовият тракт разчита на класически 5,9-литров атмосферен V12 двигател с мощност от 573 конски сили. Куплиран с 8-степенна автоматична трансмисия, агрегатът осигурява ускорение от място до 100 км/ч за 3,6 секунди и достига максимална скорост от 324 км/ч.

Даниел Крейг е бил собственик на уникалното купе до 2018 година, като го е експлоатирал изключително съхраняващо. Към днешна дата автомобилът се намира в перфектно техническо и визуално състояние с показание на километража от едва 2100 километра.