Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Авто »
Единственият по рода си Aston Martin Vanquish на Даниел Крейг отива на търг

Единственият по рода си Aston Martin Vanquish на Даниел Крейг отива на търг

12 Август, 2026 13:05 822 3

  • aston martin-
  • vanquish-
  • даниел крейг-
  • търг

Лимитираната суперкола Centenary Edition с шаси № 007 е с пробег от едва 2 100 километра и се очаква да достигне цена до 225 000 долара

Единственият по рода си Aston Martin Vanquish на Даниел Крейг отива на търг - 1
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Изключително рядък екземпляр от британската марка Aston Martin, произведен специално за актьора Даниел Крейг, предстои да бъде изтъргуван на аукцион от къщата Broad Arrow. Става дума за купето Vanquish от 2014 година, чиято прогнозна стойност на наддаването се оценява в диапазона между 175 000 и 225 000 долара.

Изумителното возило принадлежи към юбилейната серия Centenary Edition, създадена в знак на уважение към 100-годишния юбилей на легендарния автомобилен бранд. От тази спецификация са произведени едва 100 бройки за целия свят, а екземплярът на британската филмова звезда носи напълно заслужено емблематичния сериен номер 007, надлежно документиран върху специални възпоменателни плакети в интериора.

Единственият по рода си Aston Martin Vanquish на Даниел Крейг отива на търг

Британският актьор е взел лично участие в специфицирането и персонализирането на машината. Автомобилът е завършен в индивидуално избрана черно-синя каросерия, комбинирана със специална синя кожена тапицерия в салона. Оборудването включва оригинални олекотени джанти и висок клас озвучителна система Bang & Olufsen.

Единственият по рода си Aston Martin Vanquish на Даниел Крейг отива на търг

Силовият тракт разчита на класически 5,9-литров атмосферен V12 двигател с мощност от 573 конски сили. Куплиран с 8-степенна автоматична трансмисия, агрегатът осигурява ускорение от място до 100 км/ч за 3,6 секунди и достига максимална скорост от 324 км/ч.

Даниел Крейг е бил собственик на уникалното купе до 2018 година, като го е експлоатирал изключително съхраняващо. Към днешна дата автомобилът се намира в перфектно техническо и визуално състояние с показание на километража от едва 2100 километра.

Единственият по рода си Aston Martin Vanquish на Даниел Крейг отива на търг


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фют

    2 0 Отговор
    Изненадана съм, че не видях таблет в този Остин.

    13:12 12.08.2026

  • 2 шаа

    1 0 Отговор
    на първата снимка шубракът отзат е видял доста дигитални корекции, толкова плитко копиране на листата се правеше от аматьорите преди 20 години, когато фотошоп беше на мода

    13:37 12.08.2026

  • 3 Янко

    0 0 Отговор
    Има една оферта от българин който ще тегли кредит от ББР.Познах те ли кой е

    15:24 12.08.2026