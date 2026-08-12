Аржентинец е първото препятствие на Григор Димитров в Синсинати

Григор Димитров ще се изправи срещу аржентинеца Себастиан Баес в първия кръг на турнира от сериите „Мастърс“ в Синсинати. Надпреварата на твърда настилка е с награден фонд от 9 415 725 долара.

35-годишният българин, който заема 138-ото място в световната ранглиста и получи „уайлд кард“ от организаторите, ще започне участието си в четвъртък, като мачът му ще стартира след 17:00 часа българско време.

Баес е 48-и в класацията на ATP, а това ще бъде първият официален двубой между двамата. През настоящия сезон 25-годишният аржентинец има баланс от 21 победи и 17 загуби. Въпреки че предпочита червените кортове, той притежава и една титла на твърда настилка – от турнира в Уинстън-Сейлъм през 2023 година.

Who will end up lifting the trophy? 🏆



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При успех Димитров ще срещне във втория кръг поставения под №16 представител на домакините Лърнър Тиен. Американецът достигна до първия си полуфинал в турнир от категория „Мастърс“ тази седмица в Монреал.

Григор има отлични спомени от надпреварата в Синсинати, след като през 2017-а година спечели трофея. Българинът попадна в последната четвъртина на схемата, оглавявана от втория поставен Феликс Оже-Алиасим. Канадецът ще стартира срещу Стефанос Циципас или Валентин Ройе, а сред останалите водещи имена в този поток са Бен Шелтън, Лоренцо Музети и Франсис Тиафо.

Лидерът в схемата Александър Зверев ще започне директно от втория кръг, където ще очаква Камерън Нори или Дино Прижмич. Сред потенциалните му съперници по пътя към четвъртфиналите са Флавио Коболи, Александър Блокс и Рафаел Ходар.

Новак Джокович пък ще открие сезона си на твърди кортове в Северна Америка с мач срещу Тиаго Агустин Тиранте или Ян Чойнски. В следващата фаза сърбинът може да срещне Матео Арналди или Джак Дрейпър. Джокович е в половината на Зверев, а негов евентуален съперник на четвъртфиналите е Алекс де Минор.

Третата четвъртина също предлага сериозна конкуренция. Тя е оглавявана от Даниил Медведев и Тейлър Фриц, а в нея попаднаха още Андрей Рубльов, Каспър Рууд, Жоао Фонсека и Франсиско Серундоло. Като поставени всички те ще започнат участието си директно от втория кръг.