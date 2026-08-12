Новини
Спорт »
Тенис »
Аржентинец е първото препятствие на Григор Димитров в Синсинати

Аржентинец е първото препятствие на Григор Димитров в Синсинати

12 Август, 2026 12:59 700 2

  • григор димитров-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт

35-годишният българин, който заема 138-ото място в световната ранглиста и получи „уайлд кард“ от организаторите, ще започне участието си в четвъртък, като мачът му ще стартира след 17:00 часа българско време

Аржентинец е първото препятствие на Григор Димитров в Синсинати - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Григор Димитров ще се изправи срещу аржентинеца Себастиан Баес в първия кръг на турнира от сериите „Мастърс“ в Синсинати. Надпреварата на твърда настилка е с награден фонд от 9 415 725 долара.

35-годишният българин, който заема 138-ото място в световната ранглиста и получи „уайлд кард“ от организаторите, ще започне участието си в четвъртък, като мачът му ще стартира след 17:00 часа българско време.

Баес е 48-и в класацията на ATP, а това ще бъде първият официален двубой между двамата. През настоящия сезон 25-годишният аржентинец има баланс от 21 победи и 17 загуби. Въпреки че предпочита червените кортове, той притежава и една титла на твърда настилка – от турнира в Уинстън-Сейлъм през 2023 година.

При успех Димитров ще срещне във втория кръг поставения под №16 представител на домакините Лърнър Тиен. Американецът достигна до първия си полуфинал в турнир от категория „Мастърс“ тази седмица в Монреал.

Григор има отлични спомени от надпреварата в Синсинати, след като през 2017-а година спечели трофея. Българинът попадна в последната четвъртина на схемата, оглавявана от втория поставен Феликс Оже-Алиасим. Канадецът ще стартира срещу Стефанос Циципас или Валентин Ройе, а сред останалите водещи имена в този поток са Бен Шелтън, Лоренцо Музети и Франсис Тиафо.

Лидерът в схемата Александър Зверев ще започне директно от втория кръг, където ще очаква Камерън Нори или Дино Прижмич. Сред потенциалните му съперници по пътя към четвъртфиналите са Флавио Коболи, Александър Блокс и Рафаел Ходар.

Новак Джокович пък ще открие сезона си на твърди кортове в Северна Америка с мач срещу Тиаго Агустин Тиранте или Ян Чойнски. В следващата фаза сърбинът може да срещне Матео Арналди или Джак Дрейпър. Джокович е в половината на Зверев, а негов евентуален съперник на четвъртфиналите е Алекс де Минор.

Третата четвъртина също предлага сериозна конкуренция. Тя е оглавявана от Даниил Медведев и Тейлър Фриц, а в нея попаднаха още Андрей Рубльов, Каспър Рууд, Жоао Фонсека и Франсиско Серундоло. Като поставени всички те ще започнат участието си директно от втория кръг.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да, да

    0 0 Отговор
    И последното.

    13:02 12.08.2026

  • 2 Перо

    1 0 Отговор
    Вече се знае нивото на кауна, време му е да се прибира в Хасково! Няма на къде да пада в ранг-листата!

    15:12 12.08.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове