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Левски отлага мача със Славия

Левски отлага мача със Славия

12 Август, 2026 13:29 1 152 3

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  • левски-
  • футбол

По програма мачът на стадион "Александър Шаламанов" трябваше да се състои в събота, 15 август, от 19:00 часа

Левски отлага мача със Славия - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Левски ще отложи мача със Славия от петия кръг на efbet Лига, пише Gong.bg. "Сините" са преценили, че след дългото и изморително пътуване до град Туркестан в Казахстан, ще е по-добре да не играят с "белите" точно сега.

По програма мачът на стадион "Александър Шаламанов" трябваше да се състои в събота, 15 август, от 19:00 часа. Отложеният мач трябва да се проведе в периода 1-3 септември.

Така играчите на Хулио Веласкес ще насочат своя фокус единствено върху решителното домакинство на АЕК Атина от плейофите на Шампионската лига. Срещата е на 18 август, вторник, от 22:00 часа на "Васил Левски".


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    Луди ли сте.Та това са българи,ние ще печелим световни кури.

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  • 2 Славист Варна

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    Отлагат, защото са ни абонаменти и ще получат депресия след гостуването на "Александър Шаламанов"...

    13:35 12.08.2026

  • 3 Някой

    2 1 Отговор
    Можеха да отложат и преди втория мач. Имат право на едно отлагане.
    Може да им наруши ритъма. Въпреки че е разбираемо да гледат кога да починат между срещи.

    13:55 12.08.2026

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