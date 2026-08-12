Левски отлага мача със Славия

Левски ще отложи мача със Славия от петия кръг на efbet Лига, пише Gong.bg. "Сините" са преценили, че след дългото и изморително пътуване до град Туркестан в Казахстан, ще е по-добре да не играят с "белите" точно сега.

По програма мачът на стадион "Александър Шаламанов" трябваше да се състои в събота, 15 август, от 19:00 часа. Отложеният мач трябва да се проведе в периода 1-3 септември.

Така играчите на Хулио Веласкес ще насочат своя фокус единствено върху решителното домакинство на АЕК Атина от плейофите на Шампионската лига. Срещата е на 18 август, вторник, от 22:00 часа на "Васил Левски".