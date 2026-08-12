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Тунели за мигранти: Литва подозира Беларус
  Тема: Украйна

Тунели за мигранти: Литва подозира Беларус

12 Август, 2026 14:02 931 16

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Във Вилнюс се опасяват, че мигрантите са инструмент на Минск за дестабилизация на ситуацията в страната

Тунели за мигранти: Литва подозира Беларус - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В Литва, на границата с Беларус, бяха открити вече 12 подземни тунела, по които явно на територията на страната проникват мигранти. Според експерти използването на тунелите навярно е пореден опит от страна на Минск да провокира политическа нестабилност в съседна Литва.

Литовско-беларуската граница се простира на почти 700 км, 550 от които са защитени с ограда от литовска страна. "Разполагаме със система за сеизмичен мониторинг, която регистрира всички силни вибрации, които са продължителни", обяснява в интервю за ДВ ръководителят на литовската Служба за охрана на държавната граница (VSAT) Рустамас Любаевас. "След това чакаме при изхода от тунела да приключат с изкопаването му и когато мигрантите излязат навън, ги задържаме."

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По този начин вече са били задържани около 40 мигранти. Прокуратурата на Литва потвърди пред ДВ, че се води разследване срещу около 20 души, заподозрени в незаконно прокопаване на тунел.

Ръководителят на граничната охрана е изненадан от факта, че мигрантите се опитват да преминат границата под земята: "Прокопаването на тунел изисква огромни усилия, а мигрантите биват задържани практически веднага - в най-добрия случай само единици успяват да проникнат на територията на Литва".

Помагат ли беларуските власти на мигрантите да стигнат до Литва?

Сложната конструкция на тунелите го кара да предположи, че мигрантите не действат самостоятелно: "Те не биха успели да ги направят без материално-техническа подкрепа от страна на беларуските власти, тъй като за укрепването на стените на тунелите са необходими много материали, например дървесина". Минск, подчерта Любаевас, очевидно се стреми да "поддържа високо ниво на напрежение по границата".

Беларуският президент Александър Лукашенко категорично отрича каквато и да е подкрепа за миграционните потоци към съседни държави. Междувременно подобни тунели за нелегално преминаване на границата от мигранти бяха открити и в Полша. Политоложката Маргарита Сеселгите, която е директор на Института за международни отношения към Вилнюския университет, също смята, че тунелите няма как да се прокопават без знанието на Минск. "Беларус охранява границата си много грижливо", казва тя.

"Минск най-малкото си затваря очите за всички дейности по прокопаването на тунели в близост до границата", казва Сеселгите в интервю за ДВ. Експертката смята, че става дума за "хибридна атака с цел да се предизвика тревога в литовското общество". Според нея докато Литва се опитва да ликвидира уязвимите места и да укрепи оградата по границата, Беларус помага на мигрантите да минават под нея.

Нов етап на атака, при който миграцията се използва като оръжие

Политоложката Сеселгите смята, че Минск оказва подкрепа на своя близък съюзник Москва. Русия започна войната в Украйна през февруари 2022 година, като отчасти използва и територията на Беларус, където преди това беше съсредоточила войски под претекст за провеждане на военни учения.

"Литва активно противодейства на Русия на ниво ЕС и НАТО - както срещу традиционните военни заплахи от Москва, така и срещу хибридните. Вероятно основната цел на Русия е да се отслаби подкрепата за Украйна и да се подкопае европейското единство", смята литовската политоложка.

Линас Кояла, генерален директор на Вилнюския аналитичен център за изследвания в областта на геополитиката и сигурността (GSSC), посочва, че подземните тунели принуждават граничарите да работят с всички сили, дори през тях да проникват само малък брой мигранти. Според Кояла тези тунели са "още един етап от атаката, започнала през 2021 година, при която миграцията се използва като оръжие".

Именно тогава десетки хиляди мигранти от територията на Беларус проникнаха в Литва, Полша и Латвия. Европейският съюз определи тези събития като "използване на мигрантите като инструмент за натиск върху външната граница на ЕС", организиран от Лукашенко.

"Оттогава Латвия, Полша, Литва и други страни от ЕС укрепват външните си граници, с което успяхме да сведем нелегалната миграция до минимум", констатира Линас Кояла в интервю за ДВ. През 2025 година литовските гранични служители регистрираха 1652 опита за нелегално влизане в страната.

За отвличане на вниманието и за засилване на напрежението

Роберт Гонци, анализатор от Института за миграционни изследвания в Будапеща смята, че прокопаването на тунели е сравнително евтин и неособено рисков метод за оказване на натиск върху други държави. "От 1950-те години насам са регистрирани множество случаи, в които правителствата на различни държави са създавали миграционни потоци или са манипулирали с тяхна помощ", отбелязва той в писмено интервю за ДВ. В същото време Гонци не изключва възможността зад наскоро откритите в Литва тунели да стоят независимо действащи мрежи от контрабандисти, които беларуските власти не контролират напълно.

По негово мнение Беларус и Русия използват миграцията като оръжие, за да "отвлекат вниманието на Запада от стратегическата програма на Москва и да създадат нестабилност по източния фланг на НАТО, като засилят политическото и социалното напрежение в европейските държави".

Държавите по източния фланг обаче си сътрудничат успешно в противодействието на руските хибридни атаки. Литва в момента получава техническа подкрепа от съседните държави-членки на ЕС. "Тестваме полско сканиращо оборудване, с помощта на което могат да се откриват кухини под земята. Ако то покаже добри резултати, ще го закупим и ще го използваме", съобщи ръководителят на литовската Служба за охрана на държавната граница Рустамас Любаевас.

Автор: Лиза Луис


Литва
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    8 6 Отговор
    Такива подозрения само подчертават факта, че тази ддържавичка няма реален контрол по границата си. За жалост, нее единствената такава. Всъщност, това е норма за повечет одържави в ЕС. Какъв Шенген, какво нещо, а?

    Коментиран от #3

    14:05 12.08.2026

  • 2 Подозрения

    11 4 Отговор
    Ние подозираме, че ни будалката с "демокрацията", ама 36 години простотия, демография, кризи в културата, финансите, морала, а сега и украинизация на България - 36 години стигат, стигат. Времето е наше, наше - това трябва да пеят младите днес.

    14:05 12.08.2026

  • 3 имаш ли контрол

    4 4 Отговор

    До коментар #1 от "Някой":

    над сфин ктера си че се мигранти прониквали

    14:07 12.08.2026

  • 4 Не подозира

    8 4 Отговор
    Със сигурност литовците не са ги прокопали да бягат в Беларус.

    Коментиран от #11

    14:09 12.08.2026

  • 5 Сатана Z

    6 4 Отговор
    Мой колега от Литва се ,че след като границата е била затворена по заповед на тяхното правителство неговото семейство заедно с техни приятели редовно ползват такъв тунел за да пазаруват евтина храна в Беларус или да си лекуват зъбите на ниски цени.

    14:12 12.08.2026

  • 6 3.14К

    7 4 Отговор
    Малоумията на DW явно трябва да се публикуват на килограм, непрекъснато от часовото време 24/7.

    14:12 12.08.2026

  • 7 Китайците

    5 3 Отговор
    са!! Само те имат невидимата за граничните патрули техника, способна да прокопае,да асфалтира, да постави пътна маркировка и знаци за еднопосочно движение....

    14:15 12.08.2026

  • 8 КИБОРГ

    7 3 Отговор
    Литва откри 12-ти тунел за мигранти от Беларус и вика "хибридна атака", ама Дойче Веле пропуска да каже, че беларуската средна заплата е 3104 бел. руб. (над 900 евро), а бензинът – 2.70 бел. руб. (0.89 евро/литър), което е точно 2 пъти по-евтино от Литва, където литърът струва 1.77 евро. Сметката е проста: беларусин с 900 евро заплата купува 900 литра бензин, литовец със 1550 евро купува 876 литра – беларусите не са по-бедни, те са наравно, ама с по-евтин живот. Нормален човек с работа, кола и дом няма да се гмурне в 1.5-метрова дупка, за да стигне до Литва, където бензинът е двойно по-скъп, а заплатата – само два пъти по-висока, но и цените – двойно по-високи. Тунелите не са за беларуси, а за трафиканти, които вкарват Сирия и Ирак в ЕС за пари – това е старата игра на Лукашенко, която западните медии поднасят като "бягство от тиранията". Истината е, че беларуският народ не бяга, защото няма от какво – има си държава, икономика, бензин на половин цена и заплата, която покрива стандарта. Дойче Веле иска да продаде драма, ама забравя да сложи калкулатора на масата – беларусите не са просяци, те са хора с акъл, които не сменят сигурността срещу тунел и унижение. Тва не е миграция – тва е театър, а западните медии са суфльори, дето помнят текста, ама пропускат цифрите. Край: беларусите остават, трафикантите копаят, а пропагандата гори. © ПЕПЕЛ И СВЕТЛИНА

    14:16 12.08.2026

  • 9 Това са руснаци

    6 6 Отговор
    Които искат да избягат от великата Маскалия!

    Коментиран от #13

    14:19 12.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Жожи

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Не подозира":

    Знаеш ли колко печелят литовските каналджии?

    14:29 12.08.2026

  • 12 Поясни !

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Мемфис":

    Какво общо имат руснаците , бе Мензис ?.

    14:30 12.08.2026

  • 13 Палача

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Това са руснаци":

    Чакаш го да се покаже примата и удри с чука!

    14:31 12.08.2026

  • 14 много

    1 2 Отговор
    умно..а тези от Сеута-80 000 правоверни мароканци и те ли са продукт на руска война..или все пак идиоти от ЕС имат вина..за това нахлуване..А 2015г..Меркел по заповед на Путин ли поканила талибани в ЕС..? Малко прекалявате..Половин Европа ще стане правоверна и всяка сутрин ще чуете АЛАХ АКБАР..по високоговорители..купувайте бурки за своите жени и дъщери..сега е момента..

    14:35 12.08.2026

  • 15 абе

    3 0 Отговор
    ддт няма те ли

    14:40 12.08.2026

  • 16 Перо

    3 1 Отговор
    Мигрантите стават официални гости на ЕС по покана на Меркел!

    15:08 12.08.2026

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