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Донев: До края на септември ще бъде определена минималната заплата за 2027 г.

Донев: До края на септември ще бъде определена минималната заплата за 2027 г.

12 Август, 2026 14:06 825 46

  • гълъб донев-
  • определяне-
  • заплата

Работната група е провела първото си заседание във вторник, като участниците са постигнали единодушие по практически всички изменения и допълнения, които трябва да бъдат направени

Донев: До края на септември ще бъде определена минималната заплата за 2027 г. - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

До края на август трябва да бъде приет нов механизъм за определяне на размера на минималната работна заплата в България, а до края на септември по него трябва да бъде определено и минималното възнаграждение за 2027 г. Това заяви финансовият министър Гълъб Донев, представяйки резултатите от работата на междуведомствената работна група, създадена с негова заповед.

Работната група е провела първото си заседание във вторник, като участниците са постигнали единодушие по практически всички изменения и допълнения, които трябва да бъдат направени. „Работната група единодушно прие, че трябва да имаме минимална работна заплата за страната, която трябва да бъде законово установена“, заяви Донев.

По думите му единодушно са одобрени и критериите, въз основа на които занапред ще се определя размерът на минималното възнаграждение.

Предвижда се веднъж на четири години да бъде извършвана оценка дали минималната работна заплата е адекватна. Работната група е постигнала съгласие и за референтната стойност, която ще се използва при тази оценка. „Работната група се спря това да бъде 50 на сто от средния размер на основната работна заплата“, обясни финансовият министър.

Работата по механизма продължава. След като вече са приети текстовете, отнасящи се до промените в Кодекса на труда, следващата стъпка е изготвянето на предложения за изменения и допълнения в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата. „Трябва да финализираме работата така, че до края на месец август да имаме приет и работещ механизъм за определяне размера на минималната работна заплата“, заяви Донев.

По думите му следващият ключов срок е краят на септември, когато вече трябва да бъде определен конкретният размер на минималната работна заплата за 2027 г.

Ефремова: Не сме обсъждали конкретен размер на минималната заплата, предстои да изработим формулата

Правителството, синдикатите и работодателите са постигнали общо съгласие по основните принципи, върху които ще бъде изграден новият механизъм за определяне на минималната работна заплата. Все още обаче не са обсъждани нито конкретен размер на възнаграждението, нито тежестта на отделните показатели във формулата, допълни министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

Тя подчерта, че въпросът е част от по-голямата тема за доходите на българските граждани и затова е сред приоритетите на правителството. По думите ѝ целта е между държавата и социалните партньори да има ясно и общо разбиране за посоката, в която трябва да се върви. Това предполага промени както в законодателството, така и в подзаконовата нормативна уредба и по-конкретно в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

Допълнителните разговори между правителството, работодателите и синдикатите ще започнат още в края на тази седмица. Една от основните задачи е да бъде определена процедурата за изчисляване на минималната заплата, като според Ефремова задължително трябва да бъде гарантирано участието на социалните партньори.

Предстои да бъде уточнено и кои официални статистически данни ще се използват при изчисленията. Въпреки постигнатото съгласие за основните критерии, конкретната формула все още не е изработена.

„Ние се договорихме към момента само за критериите, върху които ще стъпим, но точно как ще бъде изградена формулата предстои заедно със синдикатите и работодателите да уточним и да разпишем в съответната наредба“, обясни социалният министър.

Ще бъде разработена и специална процедура, чрез която периодично да се оценява доколко размерът на минималната работна заплата остава адекватен. Ефремова посочи, че разговорите по всички тези въпроси трябва да напреднат още през следващите дни. Поставената от премиера цел е до края на август да бъде постигнато общо съгласие, за да може след това да започне конкретната работа и по бюджетната процедура.

Социалният министър обвърза увеличаването на доходите и с производителността на труда. По думите ѝ паралелно с механизма за минималната заплата трябва да се работи за повишаване на квалификацията на българските граждани, което да доведе до по-висока производителност и създаване на повече добавена стойност.

„Трябва да работим съвместно за повишаване на квалификацията на българските граждани, оттам - на производителността и на добавената стойност, която всеки от нас може да даде, за да имаме една просперираща икономика“, заяви Ефремова.

Четири основни критерия за минималната заплата

Министърът обясни, че критериите, по които е постигнато съгласие, следват заложеното в европейската директива за адекватните минимални работни заплати.

При определянето на възнаграждението ще се отчитат издръжката на живот, общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темпът на растеж на възнагражденията, както и дългосрочните равнища и развитието на националната производителност.

Следващата задача е да се установи как всеки от тези критерии може да бъде измерен чрез данните на националната статистика. На тази основа трябва да бъде създадена формула, която според министъра да отчита едновременно производителността и социалната функция на минималната заплата.

На въпрос дали на срещата е разглеждан вариант минималната работна заплата да достигне 650 евро от 1 януари, Ефремова уточни, че конкретни суми не са били предмет на разговорите.

Донев: Законът за държавния служител е сред първите приоритети на парламента след ваканцията

Законът за държавния служител, промените в Кодекса на труда и Законът за Фискалния съвет са сред нормативните актове, по които Народното събрание трябва да започне работа още след края на парламентарната ваканция, каза още Гълъб Донев след приемането на управленската програма на правителството.

По думите му законодателната програма вече е в ход, като особено спешни са промените в Закона за държавния служител. „На дневен ред е Законът за държавния служител, който трябва да бъде приет в изключително кратки срокове, както и съответната наредба, която впоследствие трябва да бъде приета“, заяви Донев.

Той обясни, че промените са свързани с изпълнението на изискванията по Националния план за възстановяване и устойчивост и с очакваното последно плащане по него.

Сред законодателните приоритети са и промените в Кодекса на труда. В парламента вече се намират и редица други законопроекти, чието разглеждане трябва да започне още в първия ден след ваканцията на депутатите. „На дневен ред е и Законът за Фискалния съвет, както и редица закони, които ще поставят началото на реформи и в администрацията, и във фискалните правила“, посочи Донев.

Част от предстоящите законодателни промени са свързани и с въвеждането на изисквания от европейски директиви.

Според Донев парламентът ще има достатъчно работа още от началото на новата пленарна сесия, като целта е целият пакет от необходимите законопроекти да бъде приет до края на годината. „Работата на Народното събрание е обезпечена. Дано успеят с това натоварено темпо, с което работиха и до момента, да приемат целия този набор от законопроекти, които трябва да бъдат приети до края на годината“, каза още той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Църното гълъбе,

    26 1 Отговор
    Оставка кух шапкар!

    14:08 12.08.2026

  • 2 Минимизация

    14 3 Отговор
    Ние минимизацията на България я виждаме отдавна, дажени будалкаха с "демокрацията", ама 36 години простотия, демография, кризи в културата, финансите, морала, а сега и украинизация на България - 36 години стигат, стигат. Времето е наше, наше - това трябва да пеят младите днес.

    14:08 12.08.2026

  • 3 Гълъб парашутист

    20 2 Отговор
    Какво стана днес с Пловдиския панаир,подарихте ли го на Гергов?

    Коментиран от #14

    14:09 12.08.2026

  • 4 Донева

    20 2 Отговор
    До края на септември може да не сте на власт.

    14:11 12.08.2026

  • 5 Анонимен

    12 7 Отговор
    Само абсолютен некадърник може да работи на МРЗ

    Коментиран от #9

    14:11 12.08.2026

  • 6 Пламен

    18 1 Отговор
    Ко стана с Гергов бе , фатмак ?

    14:11 12.08.2026

  • 7 Войници

    17 0 Отговор
    и БКП - йци , живеещи в миналия век ще определяли заплатите за догодина ?!

    14:12 12.08.2026

  • 8 123

    18 2 Отговор
    1000евро трябва да бъде.

    Коментиран от #17, #25

    14:12 12.08.2026

  • 9 Европеец

    9 4 Отговор

    До коментар #5 от "Анонимен":

    Много е краен коментарът ти.... Ти за каква заплата работиш....

    14:13 12.08.2026

  • 10 Анонимен

    19 2 Отговор
    Оставка на кошницата с грижа хахахаха ама много лъжете като има малоумници хахаха цените намалихте ли хахаха ама че откровени лъжци Грабители оставка незабавна

    14:14 12.08.2026

  • 11 123

    21 0 Отговор
    Депутати да взимат две минимални заплати

    Коментиран от #38

    14:14 12.08.2026

  • 12 Анонимен

    3 12 Отговор
    МРЗ трябва да е ниска,за да има народонаселението стимул да работи.Заплатата не е социална помощ.

    14:14 12.08.2026

  • 13 В блатото сме

    19 2 Отговор
    Вдигнете заплатите на хората,шиВайба и гълъбите,и гълъбарниците

    14:16 12.08.2026

  • 14 Нали

    16 0 Отговор

    До коментар #3 от "Гълъб парашутист":

    им спонсорира изборния панаир , заедно с други червени мащабни лъжци и крадци , за да си запазят заграбеното и свободата ? Борбата с тях си беше една опашата лъжа на регресивните лъжци и подигравка с българските граждани ! Които са им повярвали .

    14:16 12.08.2026

  • 15 Сатана Z

    1 8 Отговор
    Както е тръгнало в България заплатите ще се получават всеки ден ,а събота и неделя Тролската фабрика на Огнян Мирчев ще се грижи за препитанието на Козяците от жълтите павета.

    14:18 12.08.2026

  • 16 123

    14 1 Отговор
    Василий Велев стопанската камара не е ли на пенсия и заплата. Тоя фаш.. Т. Искам да взема по 500евро и да го питам защо хората бачкат по 12часа а ги осигуряват на 4 часа. Кажи Велев???

    14:18 12.08.2026

  • 17 Европеец

    7 0 Отговор

    До коментар #8 от "123":

    Определено още я направят.... льотчика не го интересува намаляване на инфлацията, ще взема заеми и ще вдига заплатите няма начин, защото не го ли направи народа ще го вдигне във въздуха и оттам аут от властта и привилегиите..... Чакам предната статията за идеите на льотчика и вярно мога да кажа, че говори празни приказки и е далеч от реалността....

    14:19 12.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Анонимен

    10 3 Отговор
    Донев а ти откога разбираш от бюджета оставка червените лъжци

    14:19 12.08.2026

  • 20 Не си прелетно да отлетиш с щъркелите

    10 0 Отговор
    ама през септември се скатавай някъде да не ти пострада гълъбината. И разтуряй гълъбарника, некомпетентна фуражка

    14:25 12.08.2026

  • 21 А бе

    13 1 Отговор
    Махайте от службите пенсионерите които вземат заплати,че има и дебелаци с телк-ове

    Коментиран от #29

    14:28 12.08.2026

  • 22 хаха

    4 1 Отговор
    Т.е. целта е изкуствено да се държат еднакво бедни на МРЗ до 2 МРЗ 99% от българите. С времето без увеличение на произведеното няма как заплатите да се вдигат. Е, има начин, но той е висока инфлация- с всяко повишение на заплати цените скачат с толкова или повече и така се държи баланс. Хората няма да забогатеят. В Западна Европа топ 1% взимат НЕТО над 2-3 пъти МРЗ. После се чудят защо няма нови бизнеси. Е, с какво да се инвестира, като всичко отива в данъци и висок доход грам не значи да имаш да спестиш примерно 50000 да отвориш малък бизнес. Там също гонят МРЗ да е 50% от средния доход, че и с прогресивния данък ядат парите на всеки с повече от МРЗ. Стига се социалки да са 100-200 евро под МРЗ, 2 МРЗ да ти дава още 200-300 евро над социалките, а 3 пъти МРЗ- цели 500 евро отгоре. И никой ни иска да учи, ни да работи и младите квалифицирани бягат масово. Защо да си даваш зор за учене и после по 8ч, като може да стоиш вкъщи и да си добре?

    14:28 12.08.2026

  • 23 Трол

    2 1 Отговор
    Щяло да е 1200евро

    Коментиран от #32

    14:29 12.08.2026

  • 24 123

    11 1 Отговор
    Велев да не влиза в тая комисия и гела от Разград. Да се приеме закон за работодател който укрива осигуровки и данаци затвор за 20 години.

    14:30 12.08.2026

  • 25 хаха

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "123":

    Предлагам направо 5000 евро. Жената е зъболекар. Сега пломба й е 70-80 евро. При 10000 за сестрата и 20000 за жената ще им плащаш по има-няма 5-600 евро на пломба само за труда. С другите цени вдигнати приготви 1000 на пломба. Хляб за 10ина евро също ще ти е изгоден, като гледам.
    Май не може да мислиш до това, че трудът е част от цената. Висока заплата значи висока цена. Затова и всяка професия в пазарни условия има лимит. Добър лекар има опашка и на 500 евро за преглед. Добър хлебар не може да продаде хляба на 5 евро парчето и от там няма дохода на лекаря. Не може хамалин да разтовари каси с бира за по 10 цента на бутилка отгоре, защото трябва ти да платиш тези пари, а искаш евтина бира.

    Коментиран от #27

    14:33 12.08.2026

  • 26 Хаха

    4 0 Отговор
    Мунчо си купува резидентските избори с МРЗ която ще доведе до още по-висока хиперинфлация.

    14:35 12.08.2026

  • 27 123

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "хаха":

    Ти си болен мозък. Лекувай се. 1500евро е нормална заплата.

    Коментиран от #34

    14:36 12.08.2026

  • 28 Държавата

    6 0 Отговор
    смърди на зелени чорапи

    14:36 12.08.2026

  • 29 Анонимен

    4 1 Отговор

    До коментар #21 от "А бе":

    Радев и всичката му,служебница са петсионери

    14:39 12.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 запознат

    1 1 Отговор
    няма с,исъл да го пазят в тайна,,,,,информацията изтече вече междъ 650 и 660 евро ще е минималната за 2027

    14:42 12.08.2026

  • 32 запознат

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Трол":

    няма с,исъл да го пазят в тайна,,,,,информацията изтече вече междъ 650 и 660 евро ще е минималната за 2027

    14:45 12.08.2026

  • 33 Това Не ме Интересува !

    3 0 Отговор
    За Нас По - Важен Е Въпроса !

    Трябва ли да Бъдем Роби ?

    На Българската Олигархия !

    И Защо Правителството !

    И Народното Събрание !

    Ни Налагат Това ?

    14:49 12.08.2026

  • 34 Зависи !

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "123":

    Какво Правиш !

    14:51 12.08.2026

  • 35 Даа!

    1 1 Отговор
    Или аз нищо не разбирам,или ..
    Какво се съдържа във формулировката .50% от " Основната" : Коя основна,на министри,депутати,шефове на агенции,или си пишем по инерция.Има МРЗ и СРЗ,трето няма.На едно място,основната( задължително към момента е поне МРЗ) на друго,може да стартира и с 1200 евро.

    14:53 12.08.2026

  • 36 дам

    2 0 Отговор
    в духа на сегашния бюджет - очаквам минималната от 620 евро да скочи на 624.50 евро и нов дълг от 10 млрд до Великден и други 20 млрд до края на другата година

    15:02 12.08.2026

  • 37 Това Ли ти е Работата ?

    1 0 Отговор
    Бе Галош ?

    15:07 12.08.2026

  • 38 хАХА

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "123":

    ДА НЕ БИ ДА ИМАТ ДВА СТОМАХА ?????

    Коментиран от #40

    15:07 12.08.2026

  • 39 Сериозен ей

    0 0 Отговор
    Няма надежда хора

    15:12 12.08.2026

  • 40 В Момента ?

    1 0 Отговор

    До коментар #38 от "хАХА":

    Колко Имат ?

    15:13 12.08.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Българистан !

    1 0 Отговор
    Българистан !

    15:15 12.08.2026

  • 43 Зайков

    0 0 Отговор
    Трябва да се намали с 20% !

    15:18 12.08.2026

  • 44 Айде

    0 0 Отговор
    След 16 години работа в Мин на труда, това е единственото, от което донякъде Гълъбът разбира! И трябва с нещо да изпъкне!

    15:19 12.08.2026

  • 45 Всяка Минимална Заплата !

    1 0 Отговор
    Трябва да е Равна !

    Най - Малко !

    На месечната издръжка !

    На Съответното Работещо Лице !

    Което Трябва Да Е Ангажимент !

    На Всеки Работодател !

    15:20 12.08.2026

  • 46 Пламен

    0 0 Отговор
    В цял свят минималната епо брашове , само тука е обща.
    Кумунзъм , догоева....

    15:23 12.08.2026

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