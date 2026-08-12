Род Стюарт претърпя сърдечна операция и отмени турнето си в САЩ

Британският певец сър Род Стюарт отмени оставащите си концерти в Северна Америка за 2026 г., след като претърпя процедура за поставяне на коронарен стент. 81-годишният изпълнител ще се оттегли от сцената за поне четири седмици по лекарска препоръка, съобщиха Асошиейтед прес и представители на музиканта.

„Вече се чувствам по-добре и се възстановявам бързо“, заяви Род Стюарт, като благодари на лекарите и медицинските сестри за грижите. Певецът се извини на феновете за отменените участия и подчерта, че очаква скоро отново да се върне на сцената. Екипът му уточни, че процедурата е преминала успешно и музикантът вече е възобновил обичайните си ежедневни дейности.

Отмяната засяга концерти от турнето „One Last Time“, включително шест планирани вечери в The Colosseum at Caesars Palace в Лас Вегас между 18 и 29 август, както и участия в други американски градове и Мексико. Информация за билетите и евентуални промени ще бъде предоставяна от съответните организатори и концертни зали.

Здравословният проблем стана публичен, след като Род Стюарт първо отложи концерт в Синсинати заради „непредвидена, но лека медицинска процедура“, а след това беше отменено и шоуто му в Кливланд. Последвалите прегледи доведоха до решението за поставяне на стент и по-дълъг период на възстановяване.

Това не е първата принудителна пауза за рок музиканта тази година. През май Род Стюарт отмени участия в Лас Вегас заради синузит и необходимост да пази гласа си, а през юни други концерти отпаднаха след респираторна инфекция и ларингит.

Въпреки здравословните проблеми певецът многократно е заявявал, че не планира да се отказва от сцената. Род Стюарт, известен с хитове като „Maggie May“ и „Tonight’s the Night“, е двукратен член на Залата на славата на рокендрола и продължава активната си концертна кариера повече от шест десетилетия.