Новини
Любопитно »
Род Стюарт претърпя сърдечна операция и отмени турнето си в САЩ

Род Стюарт претърпя сърдечна операция и отмени турнето си в САЩ

12 Август, 2026 13:58 656 1

  • род стюарт-
  • сърдечна операция-
  • отменен концерт-
  • турне-
  • възраст

На рок легендата е поставен коронарен стент

Род Стюарт претърпя сърдечна операция и отмени турнето си в САЩ - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Британският певец сър Род Стюарт отмени оставащите си концерти в Северна Америка за 2026 г., след като претърпя процедура за поставяне на коронарен стент. 81-годишният изпълнител ще се оттегли от сцената за поне четири седмици по лекарска препоръка, съобщиха Асошиейтед прес и представители на музиканта.

„Вече се чувствам по-добре и се възстановявам бързо“, заяви Род Стюарт, като благодари на лекарите и медицинските сестри за грижите. Певецът се извини на феновете за отменените участия и подчерта, че очаква скоро отново да се върне на сцената. Екипът му уточни, че процедурата е преминала успешно и музикантът вече е възобновил обичайните си ежедневни дейности.

Отмяната засяга концерти от турнето „One Last Time“, включително шест планирани вечери в The Colosseum at Caesars Palace в Лас Вегас между 18 и 29 август, както и участия в други американски градове и Мексико. Информация за билетите и евентуални промени ще бъде предоставяна от съответните организатори и концертни зали.

Здравословният проблем стана публичен, след като Род Стюарт първо отложи концерт в Синсинати заради „непредвидена, но лека медицинска процедура“, а след това беше отменено и шоуто му в Кливланд. Последвалите прегледи доведоха до решението за поставяне на стент и по-дълъг период на възстановяване.

Това не е първата принудителна пауза за рок музиканта тази година. През май Род Стюарт отмени участия в Лас Вегас заради синузит и необходимост да пази гласа си, а през юни други концерти отпаднаха след респираторна инфекция и ларингит.

Въпреки здравословните проблеми певецът многократно е заявявал, че не планира да се отказва от сцената. Род Стюарт, известен с хитове като „Maggie May“ и „Tonight’s the Night“, е двукратен член на Залата на славата на рокендрола и продължава активната си концертна кариера повече от шест десетилетия.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пеещетите

    2 0 Отговор
    Род пееше за мечти, а ние 36 години простотия, демография, кризи в културата, финансите, морала, а сега и украинизация на България - 36 години стигат, стигат. Времето е наше, наше - това трябва да пеят младите днес.

    14:03 12.08.2026